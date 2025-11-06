Потратила годы на ошибки с укрытием — теперь мои розы всегда готовы к зиме

С наступлением холодов и первых заморозков важно позаботиться о защите ваших роз от морозов и зимних неприятностей. Укрытие роз — это не только защита от холода, но и от вредителей и болезней, которые могут повредить растения в холодное время года. Однако не стоит торопиться с укрытием кустов — это нужно делать, когда температура в ночное время держится около -5…-7°C, что обычно наступает в конце октября — начале ноября в большинстве регионов. В некоторых областях, например, на юге, укрытие не требуется вовсе или можно провести его позднее — в ноябре или декабре.

Когда укрывать розы

Укрытие роз — это важная процедура, которая зависит от региона и климатических условий. Для различных регионов страны оптимальные сроки могут отличаться:

Средняя полоса и Подмосковье : укрытие роз лучше проводить в октябре-начале ноября.

Северные области : необходимо укрыть розы до конца октября.

Южные регионы: зимы теплые, и укрытие розы можно не делать, но если решите проводить процедуру, лучше это сделать в ноябре или декабре.

Подготовка роз к зимовке

Прежде чем укрывать розы, их нужно подготовить к зимовке. Процесс подготовки включает несколько шагов:

Обрезка роз осенью. Санитарную обрезку проводят до начала морозов, удаляя все слабые, сломанные, кривые или растущие в центр куста побеги. Основные побеги обрезают в зависимости от типа роз: у чайно-гибридных и флорибунда — до 20-40 см, у кустовых — до 40-60 см, можно не обрезать совсем, у плетистых роз — вырезают старые или невызревшие стебли, оставляют длинные и толстые побеги. Срезы на толстых стеблях диаметром более 0,5 см присыпают древесной золой или замазывают садовым варом. Удаление листьев. Все листья с кустов нужно срезать и сжечь, так как на них могут сохраняться инфекции, которые могут повлиять на здоровье растения. Обработка. После обрезки кусты роз обрабатывают против болезней и вредителей. Для этого используют препараты на основе меди. Опрыскивание проводят в сухую погоду, покрывая все побеги и землю вокруг куста. Препараты для обработки: 3%-ный раствор медного купороса, 3%-ная бордосская смесь (медный купорос + известь), хлорокись меди — ХОМ, Абига-Пик (жидкая форма ХОМ), Оксихом. Подкормка. Осенью растениям необходимы фосфор и калий для укрепления перед зимовкой. Используйте суперфосфат, сульфат калия или монофосфат калия, которые можно вносить как в сухом, так и в жидком виде.

Как укрывать розы на зиму

Когда подготовка завершена, приступайте непосредственно к укрытию. Существует несколько вариантов укрытия в зависимости от типа роз.

Как укрывать кустовые розы

Окучивание. Кусты окучивают, засыпая корневую шейку и нижнюю часть побегов перегноем, компостом, торфом или сухой землей на высоту 20-30 см. Главное — не сгребать землю вокруг куста, а насыпать её сверху. Весной эту органику нужно отгрести и равномерно распределить вокруг куста. Каркас и укрытие агроволокном. Для дальнейшего укрытия вокруг куста устанавливают каркас (колышки или дуги). Каркас должен быть достаточно высоким, чтобы выдержать вес снега. Затем куст покрывают агроволокном в два слоя и закрепляют шпильками или кирпичами, а сверху можно накрыть непромокаемой пленкой, оставив отдушины для вентиляции.

Как укрывать плетистые розы

Снятие с опор и обрезка. Плетистые розы снимают с опор за 12 дней до окончательного укрытия. Обрезают их, как указано выше, удаляя листья. Побеги укладывают на лапник, чтобы они не соприкасались с грунтом. Пригибание побегов. Молодые побеги легко пригибаются, но с более зрелыми кустами, у которых побеги одревеснели, нужно работать осторожно. Сначала побеги оставляют на 1-2 дня, чтобы они сами пригнулись под тяжестью собственного веса. Затем их аккуратно наклоняют к земле и зафиксируют.

Как укрывать штамбовые розы

Штамбовые розы начинают готовить к зиме при температуре около 0°C, а окончательно укрывают при температуре -5…-7°C.

Пригибание кустов. Куст аккуратно подкапывают с одной стороны и пригибают к земле, затем закрепляют шпильками. Укрытие лапником и агроволокном. На куст и под крону укладывают лапник, а затем накрывают агроволокном в два слоя, закрепляя его.

Что важно помнить при укрытии роз

Не укрывать розы слишком рано. Розы не нуждаются в укрытии сразу после первых осенних холодов. Необходимо дождаться первых устойчивых заморозков, когда температура на протяжении нескольких дней держится на уровне -5…-7°C. Не обертывать кусты слишком плотно. Под укрытием должен быть доступ воздуха. Розы не любят плотные покрытия, под которыми может образоваться излишняя влага. Используйте правильные материалы для укрытия. Некоторые материалы, такие как пленка или опилки, могут вызвать гниение и ухудшение состояния растений. Для укрытия лучше использовать лапник, агроволокно или специализированные покрытия, которые пропускают воздух и не позволяют влаге застаиваться.

Плюсы и минусы укрытия роз

Плюсы Минусы Защита от морозов и зимних повреждений. Нужно правильно выбрать время для укрытия. Сохранение здоровья растений и защита от вредителей. Требуется правильный выбор материалов для укрытия. Укрепление корневой системы и подготовка к весне. Могут возникать трудности с правильным укрытием плетистых роз.

FAQ

Когда лучше укрывать розы на зиму?

Лучше укрывать розы после первых заморозков, когда температура стабилизируется на уровне -5…-7°C. В разных регионах сроки могут варьироваться.

Как правильно укрыть плетистые розы?

Сначала снимите плети с опор и аккуратно пригните их к земле. Укладывайте побеги на лапник, а затем накрывайте агроволокном.

Можно ли укрывать розы пленкой?

Пленку использовать можно, но только в качестве дополнительного слоя. Основное укрытие должно быть воздухопроницаемым, чтобы избежать переувлажнения под пленкой.

Мифы и правда

Розы нужно укрывать сразу после первого холода.

Это миф. Укрывать розы следует только при устойчивых заморозках, когда температура ночных заморозков стабильно держится около -5°C. Пленка — лучший материал для укрытия роз.

Это не так. Пленка не пропускает воздух и влагу, что может привести к загниванию. Лучше использовать агроволокно или лапник для укрытия.

Интересные факты