Потратила годы на ошибки с укрытием — теперь мои розы всегда готовы к зиме
С наступлением холодов и первых заморозков важно позаботиться о защите ваших роз от морозов и зимних неприятностей. Укрытие роз — это не только защита от холода, но и от вредителей и болезней, которые могут повредить растения в холодное время года. Однако не стоит торопиться с укрытием кустов — это нужно делать, когда температура в ночное время держится около -5…-7°C, что обычно наступает в конце октября — начале ноября в большинстве регионов. В некоторых областях, например, на юге, укрытие не требуется вовсе или можно провести его позднее — в ноябре или декабре.
Когда укрывать розы
Укрытие роз — это важная процедура, которая зависит от региона и климатических условий. Для различных регионов страны оптимальные сроки могут отличаться:
-
Средняя полоса и Подмосковье: укрытие роз лучше проводить в октябре-начале ноября.
-
Северные области: необходимо укрыть розы до конца октября.
-
Южные регионы: зимы теплые, и укрытие розы можно не делать, но если решите проводить процедуру, лучше это сделать в ноябре или декабре.
Подготовка роз к зимовке
Прежде чем укрывать розы, их нужно подготовить к зимовке. Процесс подготовки включает несколько шагов:
- Обрезка роз осенью. Санитарную обрезку проводят до начала морозов, удаляя все слабые, сломанные, кривые или растущие в центр куста побеги. Основные побеги обрезают в зависимости от типа роз: у чайно-гибридных и флорибунда — до 20-40 см, у кустовых — до 40-60 см, можно не обрезать совсем, у плетистых роз — вырезают старые или невызревшие стебли, оставляют длинные и толстые побеги. Срезы на толстых стеблях диаметром более 0,5 см присыпают древесной золой или замазывают садовым варом.
- Удаление листьев. Все листья с кустов нужно срезать и сжечь, так как на них могут сохраняться инфекции, которые могут повлиять на здоровье растения.
- Обработка. После обрезки кусты роз обрабатывают против болезней и вредителей. Для этого используют препараты на основе меди. Опрыскивание проводят в сухую погоду, покрывая все побеги и землю вокруг куста.
- Препараты для обработки: 3%-ный раствор медного купороса, 3%-ная бордосская смесь (медный купорос + известь), хлорокись меди — ХОМ, Абига-Пик (жидкая форма ХОМ), Оксихом.
- Подкормка. Осенью растениям необходимы фосфор и калий для укрепления перед зимовкой. Используйте суперфосфат, сульфат калия или монофосфат калия, которые можно вносить как в сухом, так и в жидком виде.
Как укрывать розы на зиму
Когда подготовка завершена, приступайте непосредственно к укрытию. Существует несколько вариантов укрытия в зависимости от типа роз.
Как укрывать кустовые розы
-
Окучивание. Кусты окучивают, засыпая корневую шейку и нижнюю часть побегов перегноем, компостом, торфом или сухой землей на высоту 20-30 см. Главное — не сгребать землю вокруг куста, а насыпать её сверху. Весной эту органику нужно отгрести и равномерно распределить вокруг куста.
-
Каркас и укрытие агроволокном. Для дальнейшего укрытия вокруг куста устанавливают каркас (колышки или дуги). Каркас должен быть достаточно высоким, чтобы выдержать вес снега. Затем куст покрывают агроволокном в два слоя и закрепляют шпильками или кирпичами, а сверху можно накрыть непромокаемой пленкой, оставив отдушины для вентиляции.
Как укрывать плетистые розы
-
Снятие с опор и обрезка. Плетистые розы снимают с опор за 12 дней до окончательного укрытия. Обрезают их, как указано выше, удаляя листья. Побеги укладывают на лапник, чтобы они не соприкасались с грунтом.
-
Пригибание побегов. Молодые побеги легко пригибаются, но с более зрелыми кустами, у которых побеги одревеснели, нужно работать осторожно. Сначала побеги оставляют на 1-2 дня, чтобы они сами пригнулись под тяжестью собственного веса. Затем их аккуратно наклоняют к земле и зафиксируют.
Как укрывать штамбовые розы
Штамбовые розы начинают готовить к зиме при температуре около 0°C, а окончательно укрывают при температуре -5…-7°C.
-
Пригибание кустов. Куст аккуратно подкапывают с одной стороны и пригибают к земле, затем закрепляют шпильками.
-
Укрытие лапником и агроволокном. На куст и под крону укладывают лапник, а затем накрывают агроволокном в два слоя, закрепляя его.
Что важно помнить при укрытии роз
-
Не укрывать розы слишком рано. Розы не нуждаются в укрытии сразу после первых осенних холодов. Необходимо дождаться первых устойчивых заморозков, когда температура на протяжении нескольких дней держится на уровне -5…-7°C.
-
Не обертывать кусты слишком плотно. Под укрытием должен быть доступ воздуха. Розы не любят плотные покрытия, под которыми может образоваться излишняя влага.
-
Используйте правильные материалы для укрытия. Некоторые материалы, такие как пленка или опилки, могут вызвать гниение и ухудшение состояния растений. Для укрытия лучше использовать лапник, агроволокно или специализированные покрытия, которые пропускают воздух и не позволяют влаге застаиваться.
Плюсы и минусы укрытия роз
|Плюсы
|Минусы
|Защита от морозов и зимних повреждений.
|Нужно правильно выбрать время для укрытия.
|Сохранение здоровья растений и защита от вредителей.
|Требуется правильный выбор материалов для укрытия.
|Укрепление корневой системы и подготовка к весне.
|Могут возникать трудности с правильным укрытием плетистых роз.
FAQ
Когда лучше укрывать розы на зиму?
Лучше укрывать розы после первых заморозков, когда температура стабилизируется на уровне -5…-7°C. В разных регионах сроки могут варьироваться.
Как правильно укрыть плетистые розы?
Сначала снимите плети с опор и аккуратно пригните их к земле. Укладывайте побеги на лапник, а затем накрывайте агроволокном.
Можно ли укрывать розы пленкой?
Пленку использовать можно, но только в качестве дополнительного слоя. Основное укрытие должно быть воздухопроницаемым, чтобы избежать переувлажнения под пленкой.
Мифы и правда
-
Розы нужно укрывать сразу после первого холода.
Это миф. Укрывать розы следует только при устойчивых заморозках, когда температура ночных заморозков стабильно держится около -5°C.
-
Пленка — лучший материал для укрытия роз.
Это не так. Пленка не пропускает воздух и влагу, что может привести к загниванию. Лучше использовать агроволокно или лапник для укрытия.
Интересные факты
-
Розы могут пережить небольшие морозы без укрытия, если они подготовлены правильно.
-
В некоторых регионах можно не укрывать розы вовсе, особенно если зима мягкая.
-
Правильное укрытие позволяет розам пережить зиму и расцвести более пышно весной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru