Садоводы спешат — и теряют розы: когда укрывать, чтобы цветы не превратились в компост
Осень в саду всегда немного тревожная: листья опали, грядки убраны, а розы, казалось бы, всё ещё дышат летом. Но холодные ночи напоминают — пора готовить их к зиме. От того, как вы это сделаете, зависит, увидите ли весной здоровые кусты с крепкими побегами и новыми бутонами или придётся спасать вымерзшие растения. Разберём частые ошибки при подготовке роз к зиме и подскажем, как их избежать.
Ошибка 1. Раннее укрытие
Многие садоводы, едва заметив заморозки, спешат утеплить розы. Но делать это слишком рано — значит, лишить их естественного закаливания. Первые лёгкие морозы (до -5 °C) полезны: они замедляют движение сока, помогают кусту перейти в спячку и повышают стойкость к холоду.
Правильный момент — когда температура стабильно держится около нуля, а земля под ногами "звенит" от лёгкого промерзания. Подождите 1-2 недели после первых холодов — тогда растение подготовится к покою, и укрытие действительно принесёт пользу.
Ошибка 2. Отсутствие подготовки осенью
Многие думают, что розы нужно просто накрыть. На деле подготовка начинается в августе и длится до первых заморозков.
Что важно сделать:
-
Изменить подкормки. Азотные удобрения нужно исключить — они провоцируют рост новых побегов. Перейдите на калийно-фосфорные комплексы (например, "АВА", "Осеннее удобрение"): они укрепляют корни и побеги.
-
Провести обрезку. Чайно-гибридные и флорибунда укорачивают наполовину, удаляя слабые ветви. Плетистые розы почти не трогают — сохраняют прошлогодние побеги.
-
Удалить листву. С куста и приствольного круга снимают все листья — в них зимуют вредители и грибки. Никогда не используйте их для мульчи: под укрытием это рассадник гнили.
Только чистый, сухой куст сможет безопасно перезимовать.
Ошибка 3. Пренебрежение обработкой
Осенняя обработка — страховка от болезней. После обрезки опрыскайте куст и землю вокруг раствором железного купороса (2%) — он защищает кору и убивает споры грибков. Если его нет, подойдут медный купорос (1%) или биофунгициды вроде "Фитоспорина" или "Превикура".
Главное — не делать обработку весной: активный препарат способен обжечь молодые почки. Работайте в перчатках и защитной одежде.
Ошибка 4. Неправильный укрывной материал
Полиэтилен, металлические ведра, картонные коробки — не лучший выбор. Плёнка не пропускает воздух, из-за чего появляется конденсат и загнивание. Металл быстро остывает, а картон промокает и смерзается в ледяной кокон.
Выбирайте дышащие материалы:
- спанбонд;
- лутрасил;
- агротекс (плотность от 60 г/м²).
Они удерживают тепло, пропускают воздух и защищают от переувлажнения. Для холодных регионов используйте 2-3 слоя, закрепляйте края камнями или дугами, оставляя небольшие отверстия для вентиляции. Светлые материалы предпочтительнее — они отражают солнце и предотвращают перегрев в оттепели.
Ошибка 5. Неприкрытое место прививки
Место прививки — самое уязвимое. Именно там куст может вымерзнуть. Поэтому перед укрытием обязательно окучьте основание сухой землёй, песком или перегноем на высоту 20-25 см.
Не берите почву из-под самого куста — можно повредить корни. Лучше заранее приготовить смесь из песка, торфа и зрелого компоста. Делайте окучивание в сухую погоду, чтобы грунт не смерзался комками.
Ошибка 6. Один подход на всю страну
Розы в Сочи и на Урале не могут зимовать одинаково. Подход нужно подбирать по климату.
|Регион
|Когда укрывать
|Особенности
|Юг (Крым, Краснодар)
|декабрь или при длительных заморозках
|лёгкое укрытие, важно проветривание
|Средняя полоса (Подмосковье)
|конец октября — начало ноября
|многослойное укрытие, обязательное окучивание
|Сибирь, Урал
|с середины октября
|усиленная защита (3-4 слоя), толстая мульча из соломы или хвои
Главное правило: не ориентируйтесь на календарь, а на погоду. Сухая, устойчивая прохлада — лучший сигнал для начала работ.
Ошибка 7. "Укрыл и забыл"
Даже правильно укрытые розы требуют внимания.
Что нужно контролировать:
-
После снегопадов — проверьте, не вдавило ли укрытие тяжёлым снегом. При необходимости укрепите дуги.
-
Во время оттепелей — приоткройте края, чтобы выпустить влагу и избежать прения.
-
В солнечные дни — слегка приподнимайте укрытие, чтобы кусты не "запарились".
Весной снимайте материал постепенно: сначала верхний слой, потом нижние, с интервалом 2-3 дня. Когда почва прогреется до +5…+8 °C, можно полностью открыть растения.
Советы шаг за шагом: как укрыть розы правильно
-
Очистите куст и землю от листьев.
-
Проведите обработку купоросом.
-
Подсыпьте сухую землю или компост на место прививки.
-
Сформируйте каркас из дуг или пластиковых ящиков.
-
Накройте розы спанбондом в 2-3 слоя, закрепив края.
-
Сверху при желании можно присыпать сухими листьями дуба или еловым лапником — они создают дополнительную воздушную прослойку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Раннее укрытие
|выпревание побегов
|дождаться стабильно прохладной погоды
|Неудалённые листья
|зимующие вредители
|очистить куст и почву
|Полиэтилен
|загнивание
|использовать спанбонд
|Без обработки
|грибковые болезни
|обработать купоросом
|Нет окучивания
|вымерзание прививки
|насыпать слой сухой земли
А что если розы растут в контейнерах?
Контейнерные розы нужно защищать особенно тщательно. Оптимально перенести их в прохладное, но не промерзающее помещение — подвал, неотапливаемый гараж, теплицу. Если такой возможности нет, контейнеры закапывают в землю и утепляют толстым слоем мульчи и спанбондом.
Пластиковые горшки можно дополнительно обернуть мешковиной или пенопластом для сохранения тепла.
Плюсы и минусы разных способов укрытия
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Воздушно-сухой (каркас + спанбонд)
|сохраняет вентиляцию, не даёт розам преть
|требует больше времени
|Окучивание с мульчей
|просто и дёшево
|подходит только для лёгких зим
|Плёночное укрытие
|защищает от дождя
|конденсат, риск выпревания
|Лапник
|экологично, создаёт воздушную прослойку
|сложно достать в большом объёме
FAQ
Как выбрать укрывной материал?
Лучше всего подходят дышащие нетканые материалы: "Агротекс", "Спанбонд", "Лутрасил". Плотность — не ниже 60 г/м².
Сколько стоит укрытие одной розы?
При самостоятельной подготовке — около 50-80 рублей: материал, купорос и удобрения.
Что лучше: лапник или спанбонд?
Идеально — комбинация. Лапник укладывают снизу, а сверху накрывают спанбондом: получается тёплая и дышащая защита.
Мифы и правда
Миф: розы можно укрыть опавшими листьями.
Правда: нельзя — в них живут грибки и личинки.
Миф: чем плотнее укрытие, тем лучше.
Правда: розам нужен воздух, иначе они выпреют.
Миф: в южных регионах розы не укрывают.
Правда: укрывают, но легко — от перепадов температур и зимних ветров.
3 интересных факта
-
Первые садовые розы, требующие зимнего укрытия, появились в России ещё в XIX веке.
-
Зимостойкие сорта, такие как "Флоренция" и "Ругоза", выдерживают до -35 °C.
-
В Европе для укрытия часто используют сухие кукурузные стебли — они дышат и удерживают тепло.
Исторический контекст
В дореволюционной России розы выращивали только в оранжереях, и зимовка была делом немногих садовников. Лишь в советское время, с появлением морозоустойчивых сортов и укрывных материалов, розы стали повсеместно украшать дачные участки. Сегодня, благодаря современным технологиям и садовым материалам, даже в Сибири можно создать розарий, не уступающий южным.
