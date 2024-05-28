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Начались переговоры между
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:01

Начались переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ

Проведение переговоров генерального управляющего государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального управляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси началось в Калининграде, как сообщает представитель информационного агентства РИА Новости.

Самолет из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде в 8.01 местного времени (9.01 по московскому времени).

Планировалось, что встреча Гросси с российской делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Лихачевым будет организована непосредственно в аэропорту Калининграда.

В состав российской делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Федеральной службы охраны, "Росатома" и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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