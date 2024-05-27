В 2024 году "Росатом" планирует достичь первых соглашений по проектам атомных электростанций небольшой мощности (АЭС НМ) с государствами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Это отмечено в ежегодном отчете Акционерного общества "Атомэнергопром" (входящего в "Росатом" и управляющего гражданскими активами российской атомной промышленности).

Учитывая изменения интересов заказчиков на энергетическом рынке в сторону более гибких решений (как в объеме производства, так и в финансировании), ключевым направлением, на которое будет акцентировано внимание компании в 2024 году, станет продвижение проектов АЭС НМ. Планируется достичь первых соглашений по таким проектам с государствами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", — говорится в документе.



В начале недели в Ташкенте "Росатом" заключил с Узбекистаном первый в своей истории экспортный контракт на строительство атомной электростанции небольшой мощности.

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