Сделала объём у корней за 30 секунд: простой трюк делает волосы "воздушными" без салона
Объём у корней — то самое качество, которое способно изменить весь образ буквально за пару минут. Сегодня, когда многослойные стрижки, мягкие "воздушные" слои и скругляющие лицо формы остаются ключевым трендом, всё больше людей ищут способы быстро вернуть прядям пышность, не тратя время на сложную укладку. Мода 90-х с её "пухлым" прикорневым эффектом вновь вдохновляет стилистов. Но ждать час, пока волосы охлаждаются на бигуди или бороться с несколькими горячими инструментами — задача не для повседневной жизни. И именно поэтому простой и быстрый трюк для прикорневого объёма стал must-have в домашних укладках.
При правильном подходе волосы получают естественный подъём у корней и красивую дугу возле лица, что делает общий силуэт причёски более гармоничным. Этот метод не требует специальных навыков, подходит для разной длины и идеально работает на стрижках с мягкими слоями. Ключевой эффект — воздушность, которую обычно дают салонные укладки, но без затрат времени.
Какой принцип лежит в основе объёма
Основа — механическое поднятие пряди в сочетании с лёгкой фиксацией. Главная задача — задать корням правильное направление и удержать его в момент, когда волос остывает. Благодаря этому локоны ложатся естественно, создавая мягкий подъём. Особенно заметен эффект вокруг лица: пряди становятся более структурными и подчёркивают линии скул, смягчая пропорции.
Современные средства — муссы, уплотняющие спреи, порошковые текстурирующие продукты — добавляют волосам плотности и делают укладку более долговечной. Фен-щётки и круглые брашинги помогают задать правильную форму, но основной трюк можно выполнить и плоской расчёской, если под рукой только она.
Сравнение: инструменты для создания объёма
|
Инструмент
|
Эффект
|
Кому подходит
|
Уровень навыка
|
Фен-щётка
|
Максимальный объём
|
Средняя и длинная длина
|
Средний
|
Плоская щётка с натуральной щетиной
|
Подъём у корней
|
Любая длина
|
Лёгкий
|
Крупные бигуди
|
Стойкая форма
|
Средняя длина
|
Средний
|
Текстурирующий спрей
|
Фиксация + густота
|
Тонкие волосы
|
Лёгкий
|
Мусс для объёма
|
Поддержка формы
|
Прямые/волнистые пряди
|
Лёгкий
Как придать волосам объём
- Вымойте волосы мягким шампунем и нанесите лёгкий кондиционер, избегая корней.
- Промокните волосы полотенцем и распределите мусс или спрей для прикорневого объёма.
- Высушите пряди феном на 70-80%. Волосы должны оставаться чуть влажными.
- Возьмите плоскую щётку с натуральной щетиной и поднимите прядь у самого корня.
- Направьте поток воздуха снизу вверх, фиксируя прядь в поднятом положении.
- Удерживайте волосы приподнятыми и нанесите лёгкий фиксирующий спрей.
- Дайте пряди "остыть" в поднятом положении — это закрепит изгиб.
- Повторяйте приём, двигаясь от пробора к бокам.
- Завершите укладку текстурирующим спреем или лёгким лаком.
Результат — естественный, воздушный изгиб, который выглядит так, будто укладка делалась долго, хотя на практике весь процесс занимает меньше пяти минут.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Использовать тяжёлые средства → пряди теряют лёгкость → выбирайте муссы и спреи на водной основе.
- Поднимать пряди после полного высыхания → эффект быстро исчезает → работайте с чуть влажными волосами.
- Перегрев у корней → ломкость → средняя температура и достаточная дистанция от кожи.
- Слишком сильный лак → жёсткость и отсутствие объёма → лёгкие фиксирующие формулы.
А что если…
…волосы очень тонкие?
Идеально подойдут текстурирующие пудры и спреи с эффектом уплотнения.
…у вас короткая стрижка?
Подъём у корней делается по тому же принципу, только пряди короче — щётка нужна меньшего размера.
…вы не хотите использовать лак?
Выберите солевой спрей или лёгкий крем-подъёмник у корней.
Плюсы и минусы техники
|
Плюсы
|
Минусы
|
Быстро, не требует навыков
|
Нужно обновлять после мытья
|
Подходит любой длине
|
Меньшая стойкость при влажной погоде
|
Даёт естественный объём
|
Нужна правильная щётка
|
Видимый эффект за минуты
|
Тонкие волосы требуют дополнительных средств
FAQ
Сколько держится такой объём?
Обычно до конца дня, особенно при использовании текстурирующего спрея.
Можно ли делать приём каждый день?
Да, если использовать мягкие средства и не перегревать волосы.
Подходит ли метод для вьющихся волос?
Да, но лучше использовать легкие кремы, чтобы сохранить естественный рисунок.
Мифы и правда
Миф: объём держится только после салона.
Правда: правильное направление корней и фиксация дают тот же эффект дома.
Миф: объём можно создать только фен-щёткой.
Правда: плоская щётка с мягкой щетиной справляется отлично.
Миф: тонкие волосы не держат объём.
Правда: с текстурирующими спреями и лёгкими муссами эффект устойчивый.
