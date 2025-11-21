Сделала объём у корней за 30 секунд: простой трюк делает волосы "воздушными" без салона

Объём у корней — то самое качество, которое способно изменить весь образ буквально за пару минут. Сегодня, когда многослойные стрижки, мягкие "воздушные" слои и скругляющие лицо формы остаются ключевым трендом, всё больше людей ищут способы быстро вернуть прядям пышность, не тратя время на сложную укладку. Мода 90-х с её "пухлым" прикорневым эффектом вновь вдохновляет стилистов. Но ждать час, пока волосы охлаждаются на бигуди или бороться с несколькими горячими инструментами — задача не для повседневной жизни. И именно поэтому простой и быстрый трюк для прикорневого объёма стал must-have в домашних укладках.

При правильном подходе волосы получают естественный подъём у корней и красивую дугу возле лица, что делает общий силуэт причёски более гармоничным. Этот метод не требует специальных навыков, подходит для разной длины и идеально работает на стрижках с мягкими слоями. Ключевой эффект — воздушность, которую обычно дают салонные укладки, но без затрат времени.

Какой принцип лежит в основе объёма

Основа — механическое поднятие пряди в сочетании с лёгкой фиксацией. Главная задача — задать корням правильное направление и удержать его в момент, когда волос остывает. Благодаря этому локоны ложатся естественно, создавая мягкий подъём. Особенно заметен эффект вокруг лица: пряди становятся более структурными и подчёркивают линии скул, смягчая пропорции.

Современные средства — муссы, уплотняющие спреи, порошковые текстурирующие продукты — добавляют волосам плотности и делают укладку более долговечной. Фен-щётки и круглые брашинги помогают задать правильную форму, но основной трюк можно выполнить и плоской расчёской, если под рукой только она.

Сравнение: инструменты для создания объёма

Инструмент Эффект Кому подходит Уровень навыка Фен-щётка Максимальный объём Средняя и длинная длина Средний Плоская щётка с натуральной щетиной Подъём у корней Любая длина Лёгкий Крупные бигуди Стойкая форма Средняя длина Средний Текстурирующий спрей Фиксация + густота Тонкие волосы Лёгкий Мусс для объёма Поддержка формы Прямые/волнистые пряди Лёгкий

Как придать волосам объём

Вымойте волосы мягким шампунем и нанесите лёгкий кондиционер, избегая корней. Промокните волосы полотенцем и распределите мусс или спрей для прикорневого объёма. Высушите пряди феном на 70-80%. Волосы должны оставаться чуть влажными. Возьмите плоскую щётку с натуральной щетиной и поднимите прядь у самого корня. Направьте поток воздуха снизу вверх, фиксируя прядь в поднятом положении. Удерживайте волосы приподнятыми и нанесите лёгкий фиксирующий спрей. Дайте пряди "остыть" в поднятом положении — это закрепит изгиб. Повторяйте приём, двигаясь от пробора к бокам. Завершите укладку текстурирующим спреем или лёгким лаком.

Результат — естественный, воздушный изгиб, который выглядит так, будто укладка делалась долго, хотя на практике весь процесс занимает меньше пяти минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать тяжёлые средства → пряди теряют лёгкость → выбирайте муссы и спреи на водной основе.

Поднимать пряди после полного высыхания → эффект быстро исчезает → работайте с чуть влажными волосами.

Перегрев у корней → ломкость → средняя температура и достаточная дистанция от кожи.

Слишком сильный лак → жёсткость и отсутствие объёма → лёгкие фиксирующие формулы.

А что если…

…волосы очень тонкие?

Идеально подойдут текстурирующие пудры и спреи с эффектом уплотнения.

…у вас короткая стрижка?

Подъём у корней делается по тому же принципу, только пряди короче — щётка нужна меньшего размера.

…вы не хотите использовать лак?

Выберите солевой спрей или лёгкий крем-подъёмник у корней.

Плюсы и минусы техники

Плюсы Минусы Быстро, не требует навыков Нужно обновлять после мытья Подходит любой длине Меньшая стойкость при влажной погоде Даёт естественный объём Нужна правильная щётка Видимый эффект за минуты Тонкие волосы требуют дополнительных средств

FAQ

Сколько держится такой объём?

Обычно до конца дня, особенно при использовании текстурирующего спрея.

Можно ли делать приём каждый день?

Да, если использовать мягкие средства и не перегревать волосы.

Подходит ли метод для вьющихся волос?

Да, но лучше использовать легкие кремы, чтобы сохранить естественный рисунок.

Мифы и правда

Миф: объём держится только после салона.

Правда: правильное направление корней и фиксация дают тот же эффект дома.

Миф: объём можно создать только фен-щёткой.

Правда: плоская щётка с мягкой щетиной справляется отлично.

Миф: тонкие волосы не держат объём.

Правда: с текстурирующими спреями и лёгкими муссами эффект устойчивый.