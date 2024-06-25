В мае 2024 года российские микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики двух кредитных бюро. В мае 2024 года МФО предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд руб., заключив 6,34 млн договоров. Относительно апреля выдачи в денежном выражении подскочили на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд руб. Год к году объем выдач увеличился на 16,4%, но показатели МФО за март-май оказались лучшими с начала 2023 года. Для сравнения: в течение прошлого года российские МФО в среднем за месяц предоставляли займы на 37 млрд руб., а в январе-феврале этого года — на 39 млрд руб.

Представители крупных МФО связывают всплеск выдач на рынке весной 2024 года с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи зарплаты резко выросли. Компании стараются "надышаться" и собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы в преддверии ужесточения регулирования.

Никита Коточигов, директор по развитию бизнеса МФК "МигКредит", считает, что в МФО важна конверсия нового клиента в повторного, потому что в первый раз люди берут небольшие деньги и понесенные затраты не окупается.

Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин поясняет, что банковские группы перенаправляют на новые платформы "отказной трафик", то есть потенциальных заемщиков, которым не дали банковский кредит из-за риск-политики, но достаточно надежных для МФО.

Конкуренция между классическими МФО и банковскими на рынке есть, они борются "за общих заемщиков", соглашается управляющий директор МФК "Лайм-Займ" Олеся Киселева.

Спрос на классические микрозаймы остается "устойчиво высоким", поэтому результаты МФО можно считать органическими, говорит старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

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