Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
багажник на крыше
багажник на крыше
© Freepik by ASphotofamily is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:26

Багажник на крыше обернулся крупным штрафом: одна деталь, которую все упускают

Установку багажника на крыше приравняли к изменению конструкции — ГИБДД

Багажник на крыше кажется простым решением, когда в салоне и штатном отсеке уже нет места для вещей. Особенно часто к нему прибегают перед отпуском или длительной поездкой, чтобы не перегружать салон и не ставить сумки под ноги. Но у такой "доработки" есть юридические нюансы, которые могут неожиданно обернуться штрафом и требованием снять конструкцию прямо на месте. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему за багажник на крыше можно получить штраф

Раньше дополнительные рейлинги и решётки на крыше воспринимались как обычный аксессуар, и многие возили наверху всё что угодно — от чемоданов до стройматериалов. Сейчас подход изменился: установка внешнего багажника может быть признана внесением изменений в конструкцию автомобиля.

Если инспектор сочтёт, что оборудование установлено без соблюдения требований, водителю грозит административное наказание. Для обычного автомобилиста оно составляет 5 тысяч рублей, а для коммерческого транспорта штрафы значительно выше — для юридических лиц сумма может достигать 50 тысяч рублей. Кроме того, инспектор вправе потребовать демонтировать такой багажник, если он не оформлен должным образом.

Два ключевых условия, которые делают установку законной

Чтобы не столкнуться с претензиями на дороге, важно заранее проверить, соответствует ли багажник базовым требованиям. В материалах выделяются два основных пункта:

  1. На автомобиле должны быть штатные крепления или предусмотренные производителем места для установки.

  2. Сам бокс или багажная система должны быть сертифицированы и подходить для конкретной модели автомобиля.

Если хотя бы одно условие не соблюдено, конструкцию могут признать незаконной. Особенно строго относятся к самодельным решениям и "универсальным" креплениям, которые не рассчитаны на конкретный кузов.

Почему старые решётки больше не подходят

Отдельная история — классические металлические решётки на крыше, которые ставили на отечественные автомобили раньше. Такие варианты сегодня фактически считаются недопустимыми, потому что не подпадают под современные требования по безопасности и сертификации.

Смысл ограничений понятен: власти стараются исключить перевозку на крыше крупногабаритных грузов, которые сильно выступают за пределы автомобиля и могут быть опасны для других участников движения. Даже если водитель закрепил груз "на совесть", инспектор может посчитать такую конструкцию нарушающей нормы.

Как требования работают на практике в разных регионах

Контроль зависит от места. В крупных городах, где поток плотный и нарушения заметнее, инспекторы чаще обращают внимание на внешний багажник и проверяют документы и соответствие креплений. В небольших населённых пунктах и удалённых регионах подход зачастую мягче: там водители могут ограничиться предупреждением.

Но рассчитывать на лояльность не стоит. При выезде в другой регион ситуация меняется, а штраф выписывается по факту нарушения, а не по принципу "все так ездят".

Если креплений нет: что делать, чтобы не нарушить закон

Бывает, что на конкретной комплектации автомобиля штатных креплений не предусмотрено. В таком случае оборудование можно установить, но только при условии оформления изменений в ГАИ. По сути, водителю нужно легализовать доработку как конструктивное изменение, иначе любые рейлинги и багажники будут восприниматься как самовольная переделка.

Некоторым кажется, что проще купить прицеп, однако и здесь есть нюансы: к автопоезду предъявляются более строгие требования, а водителю могут понадобиться опыт и соответствующая категория в удостоверении. Поэтому большинство всё равно выбирает крышный бокс, но только при соблюдении правил перевозки груза.

Планируя поездку с багажником на крыше, стоит заранее проверить крепления, сертификат изделия и совместимость с моделью автомобиля. Это сохранит и деньги, и время, а главное — избавит от неприятной остановки на дороге и требования срочно снимать конструкцию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ABS мешает торможению на льду — автоэксперт вчера в 1:47
Нажал на тормоз, а машина не слушается: в каких случаях электроника мешает остановиться

Зимой ABS и ESP помогают не всегда: на льду автоматика может мешать. Когда опытные водители отключают системы и почему это рискованно.

Читать полностью » Ручной тормоз может терять эффективность из-за износа задних колодок — автомеханики 10.01.2026 в 20:53
Этот узел изнашивается незаметно — и ручник перестаёт держать

Ручник перестал держать на уклоне и тянется всё выше? Проблема не всегда требует сервиса: в некоторых случаях её можно решить прямо из салона автомобиля.

Читать полностью » Дальний свет может помешать запуску двигателя в мороз — автоэксперт 10.01.2026 в 16:16
Секрет легкого пуска двигателя в мороз: вместо того, чтобы нагружать аккумулятор, сделайте наоборот

Включение дальнего света перед запуском зимой может оставить машину без заряда. Почему этот метод устарел и как правильно заводить авто в мороз.

Читать полностью » Переполненный топливный бак создает риск утечки — мотористы 10.01.2026 в 8:13
Заливаю бак только до половины: вот почему это спасает от неприятного запаха и утечек

Моторист объяснил, какие ошибки на АЗС опасны для машины: как вынимать пистолет, почему нельзя заливать бак "под завязку" и зачем закрывать авто.

Читать полностью » Смазка колёсных болтов снижает фактический момент затяжки на 30% — автомеханики 10.01.2026 в 4:46
Эту гаражную привычку считают полезной, но она ослабляет колёса

Обычная смазка может обернуться проблемами при замене колёс. Какие составы действительно подходят для болтов и почему важно соблюдать меру.

Читать полностью » Два моргания дальним светом предупреждают об опасности — автоэксперт 10.01.2026 в 0:44
Моргнул дважды дальним — готовься: о чем молчат в автошколах, но знает каждый опытный водитель

Аварийка, "моргание" дальним и стоп-сигналы — это язык дороги. Какие скрытые сигналы используют водители и как их правильно понимать.

Читать полностью » Ухудшение торможения автомобиля связано с износом тормозной жидкости — автоэксперты 09.01.2026 в 23:01
Тормоза подводят без скрипа и лампочек: где искать настоящую проблему

Мягкая педаль тормоза и вялая реакция машины часто указывают на проблему глубже колодок. Разбираемся, когда и как менять тормозную жидкость без риска для безопасности.

Читать полностью » Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт 09.01.2026 в 19:10
Эта привычка зимой убивает ваш аккумулятор: делаете так — готовьтесь к сюрпризу

Как правильно заводить машину в сильный мороз: что проверить в первую очередь, почему важно разгружать АКБ и чем дизель отличается от бензина.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
OMODA и JAECOO запланировали обновление модельного ряда в 2026 году - Илья Петров
Экономика
Росстандарт расширил стандартизацию в сфере искусственного интеллекта - ТАСС
Экономика
Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE
Экономика
Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа
Происшествия
Число погибших при оползне на полигоне в Себу выросло до 8 — ABS-CBN News
Красота и здоровье
По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона
Общество
Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU
Туризм
Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet