Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Остановка машины с багажником
Остановка машины с багажником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:01

Багажник на крыше кажется простым решением, но без сертификации — это путь к штрафу и демонтажу

Максимальная нагрузка на большинство стандартных крышных багажников составляет от 50 до 75 кг

Часто случается, что стандартного багажного отделения автомобиля не хватает, особенно когда семья отправляется в долгожданный отпуск на машине или нужно перевезти спортивный инвентарь. В такой ситуации многие автолюбители вспоминают о дополнительных решениях — прицепе или багажнике на крыше. Последний кажется более простым и бюджетным вариантом, но мало кто задумывается, что его установка сопряжена с целым рядом правил. Нарушение этих норм может привести к неприятному диалогу с инспектором и ощутимому штрафу.

Почему нельзя просто поставить багажник на крышу?

Раньше решётчатые конструкции на крыше "Жигулей" или "Москвичей" были обычным делом, и на них перевозили всё - от чемоданов до лодок. Сегодня подход к безопасности на дорогах изменился. Установка несертифицированного багажника или бокса рассматривается как незаконное изменение конструкции транспортного средства.

За подобное нарушение обычному водителю грозит административный штраф в размере 5000 рублей. Для тех, кто использует автомобиль в коммерческих целях, санкции строже — юридическое лицо может заплатить до 50 000 рублей. Более того, инспектор вправе потребовать немедленно демонтировать конструкцию.

Какие требования нужно соблюдать?

Чтобы не попасть впросак, важно знать два основных условия, при которых использование крышного багажника считается законным.

Во-первых, на вашем автомобиле должны быть предусмотрены штатные крепления для установки такого оборудования с завода-изготовителя.

Во-вторых, необходимо использовать только сертифицированный бокс или багажник, который официально рекомендован для вашей модели автомобиля. Это гарантирует, что он правильно закреплён и не создаёт аварийной ситуации.

Если эти условия не выполняются, установка считается противозаконной. Таким образом, власти ограничили практику перевозки громоздких грузов, которые сильно выступают за габариты машины и ухудшают её устойчивость.

Как обстоят дела на практике?

Ситуация с контролем может сильно отличаться в зависимости от региона. В крупных городах с интенсивным движением инспекторы действительно обращают внимание на незаконные багажники. В отдалённых районах и сёлах к этому часто относятся снисходительнее, ограничиваясь предупреждением. Однако это не отменяет самого правила и риска быть оштрафованным, например, во время дальней поездки.

Что касается старых моделей багажников-решеток, которые крепились на водосточные желоба, их использование на современных автомобилях практически невозможно и небезопасно.

А что если…

Если ваш автомобиль не оборудован штатными креплениями, выход всё же есть. Вы можете установить их, но только после официального оформления данной переделки в органах ГАИ. Процедура эта небыстрая и требует времени, сил, а также прохождения технической экспертизы.

Плюсы и минусы багажника на крыше

Плюсы Минусы
Увеличивает объём багажного отделения без покупки прицепа. Требует соблюдения строгих правил установки.
Не требует оформления отдельной категории в водительском удостоверении. Увеличивает расход топлива из-за ухудшения аэродинамики.
Быстро монтируется и демонтируется по мере необходимости. Создает дополнительную нагрузку на кузов и элементы крепления.
Позволяет перевозить длинномерные грузы (лыжи, велосипеды, каяки). Может создавать шум (свист) на высоких скоростях.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужно ли регистрировать багажник на крыше в ГАИ?
Если на вашем авто есть штатные крепления и вы используете сертифицированный для этой модели багажник, то регистрация не требуется. Если креплений нет и вы их устанавливаете — тогда да, необходимо оформлять изменение конструкции.

Что грозит за перевозку груза в несертифицированном боксе?
Это приравнивается к управлению ТС с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Штраф — 500 рублей, но инспектор может вынести предупреждение. Однако если багажник считается изменением конструкции, штраф будет уже 5000 рублей.

Что лучше: багажник на крыше или прицеп?
У обоих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Прицеп требует наличия категории "Е" к "B", его нужно ставить на учёт, он менее манёвренный. Однако он позволяет перевозить более тяжёлые и габаритные грузы. Багажник на крыше проще в бытовом использовании, но имеет жёсткие ограничения по весу и совместимости.

Три факта о багажниках на крыше

  1. Современные аэродинамические боксы изготавливаются из ударопрочного пластика и практически не увеличивают шумность при правильной установке.

  2. Максимальная нагрузка на большинство стандартных крышных багажников для легковых автомобилей составляет от 50 до 75 кг. Превышать этот лимит опасно.

  3. В Европе правила перевозки грузов на крыше ещё строже: груз не должен выступать за передний габарит, а сзади — более чем на 30-50 см.

Исторический контекст

Эволюция автомобильных багажников на крыше повторяет общий путь развития автоиндустрии — от простого к сложному, от кустарного к стандартизированному. В середине XX века, когда автомобили стали доступны массовому потребителю, а путешествия на машине вошли в моду, возникла потребность в перевозке дополнительного багажа. Первые багажники были простыми металлическими решётками, которые цеплялись за водосточные желоба кузова. Со временем инженеры поняли, что бесконтрольная перевозка грузов на крыше влияет на управляемость и безопасность. Это привело к разработке специальных систем крепления, интегрированных в конструкцию крыши, и появлению жёстких стандартов и сертификаций, которые мы имеем сегодня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Климнов: китайские компании создают российские бренды, чтобы избежать санкций сегодня в 13:56
Китайские авто теперь с русским паспортом: зачем создают новые бренды специально для России

Китайские автопроизводители ищут компромисс: чтобы избежать санкций, они могут собирать автомобили в России под новыми брендами. Как это изменит рынок и чего ждать покупателям?

Читать полностью » сегодня в 12:16
Машины подорожали вдвое — и это ещё не предел: сколько будет стоить авто в 2026 году

Средняя стоимость автомобиля в России выросла почти вдвое за пять лет. Почему машины продолжают дорожать и чего ждать покупателям после повышения утильсбора?

Читать полностью » Росстат: Челябинская область вошла в топ-5 регионов с самым дешёвым бензином в России сегодня в 11:18
Пока другие платят по 68, тут по-прежнему 60: где в России бензин ещё радует ценой

Челябинская область снова вошла в топ-5 регионов с самым дешёвым бензином в России. Почему цены здесь остаются стабильными, несмотря на общий рост по стране?

Читать полностью » Гендиректор Maestro Киселев: переносная зарядка может войти в комплект российских электромобилей сегодня в 10:18
Зарядка, которая ездит с тобой: в России придумали, как решить главную проблему электромобилей

Российские автопроизводители могут начать оснащать электромобили переносными зарядными станциями. Почему разработка из Перми способна изменить рынок электротранспорта?

Читать полностью » Регистрации новых Tesla в Северной Европе снизились в октябре до 89% сегодня в 9:57
Три страны словно сговорились: где продажи Tesla рушатся одновременно

Продажи Tesla резко просели сразу в нескольких странах Европы. Разбираемся, что стоит за этой тенденцией, как на неё реагируют конкуренты и что это значит для покупателей.

Читать полностью » UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6% сегодня в 9:37
Италия застряла на перекрёстке: бензин уходит, гибриды захватывают страну

Итальянский авторынок завершил октябрь без резких скачков: электромобили набирают обороты, гибриды укрепляют позиции, а бензин и дизель постепенно уходят на второй план.

Читать полностью » Оформление ДТП без ОСАГО у виновника требует вызова ГИБДД сегодня в 8:36
Суд без страха и упрёка: как иск к виновнику ДТП без ОСАГО почти всегда заканчивается вашей победой

Что делать, если виновник ДТП не застрахован? Пошаговая инструкция от инспектора, как взыскать ущерб напрямую и защитить свои права законным способом.

Читать полностью » Cycle to Work Alliance: британская программа экономит экономике 650 млн евро в год сегодня в 8:27
Велосипед против пробок и налогов: как Британия превратила дорогу на работу в источник дохода

Британская программа поощрения велопоездок стала примером того, как налоговые льготы и простая идея могут изменить городскую культуру и сэкономить сотни миллионов евро.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Стилисты рассказали, как одеться на зимнюю свадьбу: бархат, блеск и насыщенные цвета
Питомцы
Ветеринар Воробьева: линька у кошек и собак — естественный процесс, требующий ухода
Садоводство
Настой из крапивы помогает укрепить растения и улучшить качество плодов
Авто и мото
Белов: цены на новые и подержанные автомобили в России продолжают расти из-за высокого спроса
Наука
В Дорсете обнаружено третье захоронение молодой женщины с признаками насильственной смерти
Наука
Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес
УрФО
В Свердловской области с нового года установят прожиточный минимум 20 438 рублей для трудоспособных граждан
Дом
Глицерин снижает оседание пыли на 60 % и предотвращает появление разводов на окнах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet