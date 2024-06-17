Руководство сборной Португалии приняло решение о размещении Криштиану Роналду отдельно от его друзей и агента. Руководство объяснило издательству Relevo своё решение необходимостью обеспечить футболисту максимальную концентрацию на предстоящих матчах чемпионата Европы.
Первый матч португальцев на турнире состоится 18 июня в Лейпциге против сборной Чехии.
Роналду нередко сопровождали друзья на матчи, когда он выступал за мадридский "Реал", однако, как правило, они останавливались в других отелях.
По всей видимости, решение о раздельном размещении принято в связи с повышенным вниманием к футболисту со стороны болельщиков. Недавно в Германии фанаты пытались проникнуть в отель, где проживает сборная Португалии, а во время тренировки 15 июня несколько человек выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с футболистом.
Криштиану Роналду провел 207 матчей за сборную Португалии, забив 130 голов. В июне он установил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, сыграв свою 1226-ю игру.
Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, одержав победу на турнире 2016 года. Кроме того, она четырежды занимала призовые места.
В заключительном отборочном матче к Евро-2024 против Ирландии Роналду отличился двумя голами, нанеся три удара в створ ворот и один раз попав в штангу.
Фото: From Wikimedia Commons/ Fanny Schertzer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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