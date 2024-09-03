Тренер Гаджиев рассказал, почему топовые футболисты уезжают играть в саудовские клубы

Тренер Гаджиев: после советов Роналду в "Аль-Наср" могут взять Зидана

Многие топовые, но возрастные футболисты стали все чаще выступать за клубы Саудовской Аравии. Криштиану Роналду играет за "Аль-Наср", 38-летний Серхио Рамос продолжит карьеру в "Аль-Ороба". Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев рассказал NewsInfo.Ru, почему известных футболистов тянет в саудовские команды.



По его словам, в клубах Саудовской Аравии платят большие деньги игрокам.

"Я думаю, что это одна из причин, из главных причин, плюс к этому там создаются хорошие условия для игры. А уровень чемпионатов в Саудовской Аравии стал сейчас намного выше, чем 10 лет назад", — рассказал Гаджиев.

Клубы этой страны и раньше приглашали топовых футболистов, однако уровень их чемпионатов был довольно слабый.

"Две вещи привлекают футболистов — это финансовые условия и уровень соревнований. Вот пока уровень соревнований был невысокий, то деньгами тяжело было подкупить", — считает тренер.

Он объяснил, что сейчас саудовские клубы выступают в своей Лиге чемпионов, своих Кубках.

"На каждом континенте свои Кубки есть: в Азии, в Африке, в Южной Америке", — уточнил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Роналду снова хочет поработать с Зиданом, он даже обговорил его переход в "Аль-Наср" с руководством клуба. Но возможно ли, что после просьб Криштиану в его клуб возьмут тренером Зидана?

"У Роналдо имя, конечно, мирового значения. Зидана могут взять, если он согласится там работать. Не каждый соглашается переходить в саудовские клубы", — заключил Гаджиев.

Фото: farsnews.com/Amir Ostovari (Creative Commons Attribution 4.0 International license).