В интервью телеканалу RTP португальский форвард Криштиану Роналду сообщил, что не намерен выступать на Евро-2028, однако подчеркнул, что это не означает завершения его спортивной карьеры.
Роналду установил уникальное достижение, став первым игроком, принявшим участие в шести чемпионатах Европы. Он также является рекордсменом по количеству проведенных матчей (29) и забитых голов (14) на этом турнире. Кроме того, португалец разделяет рекорд по числу голевых передач (8) и дважды становился лучшим бомбардиром Евро, что не удавалось никому другому.
На счету Роналду два выхода в финал чемпионата Европы, причем в 2016 году он стал победителем турнира. Однако на Евро-2024 его результативность оказалась ниже обычной: впервые за свою карьеру он не смог отличиться в групповом этапе. После четырех игр на его счету нет забитых мячей, но зафиксировано рекордное количество ударов без гола на одном турнире — 19.
В матче 1/8 финала против Словении Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте, что вызвало у него сильные эмоции. Однако в послематчевой серии пенальти он сумел поразить ворота, а благодаря блестящей игре вратаря Диогу Кошты, отразившего все три удара соперников, Португалия одержала победу.
Несмотря на отсутствие голов в основное время, Роналду продолжает оставаться ключевым игроком сборной Португалии, которая в четвертьфинале встретится с командой Франции.
Фото: From Wikimedia Commons/ Fanny Schertzer
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