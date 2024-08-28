Роналду вручат награду как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ

Португальского нападающего Криштиану Роналду наградят специальным трофеем от президента УЕФА Александера Чеферина как лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.
Это произойдет на церемонии жеребьевки группового этапа ЛС сезона 2024/25 в Монако 29 августа.
Экс-футболист "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" всего забил 140 голов в Лиге чемпионов в 183 матчах. Это на 11 голов больше, чем забил Лионель Месси и на 46 мячей больше, чем забил Роберт Левандовски. Он находится на третьем месте, пишет РБК Спорт.
Фото: my.mail.ru/Alexander Veprev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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