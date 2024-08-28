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Роналду сообщил, что последним клубом в его карьере станет
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Роналду назвал последний клуб в своей карьере

Роналду сообщил, что последним клубом в его карьере станет "Ан-Наср"

Португальский 39-летний нападающий Криштиану Роналду сообщил, что клуб Саудовской Аравии "Ан-Наср" станет последним в его игровой карьере.

"Не знаю, скоро ли завершу карьеру, через два или три года… Но, вероятно, я это сделаю здесь, в "Ан-Насре". Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо и в этой стране", — цитирует футболиста РБК Спорт.

Он добавил, что очень счастлив играть в Саудовской Аравии и хочет продолжать там.

Напомним, что Роналду — чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён

Фото: flickr. com/FIFA Coins (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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