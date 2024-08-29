Роналду до 42 лет планирует забить 1000 голов за карьеру

Необычная цель есть у футболиста из Португалии Криштиану Роналду. Он хочет забить всего за карьеру 1000 голов.

Напомним, что сейчас Роналду выступает за саудовский футбольный клуб "Ан-Наср".

"Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это, во-первых, 900 голов. После этого моя задача достичь отметки в 1000 голов", — цитирует нападающего РБК Спорт.

Португальский футболист хочет добить до 1000 голов к 42 годам.

Фото: commons. wikimedia.org/Meihe Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).