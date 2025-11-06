Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Криштиану Роналду ЧМ 2018
Криштиану Роналду ЧМ 2018
© commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 11:22

Кубок мира в руках и кольцо на пальце: Криштиану Роналду готовится к брачной сенсации

Криштиану Роналду планирует свадьбу с Джорджиной Родригес после чемпионата мира 2026

Криштиану Роналду рассказал, что его брак с Джорджиной Родригес может стать реальностью совсем скоро — сразу после чемпионата мира 2026 года. Футболист подчеркнул, что мечтает отметить этот важный момент не только в кругу семьи, но и с долгожданным трофеем в руках.

"Планируем после ЧМ-2026 — желательно с кубком мира в руках! Джорджина — женщина всей моей жизни. Она заботится обо мне, о нашей семье и действительно меня понимает", — рассказал спортсмен.

Эта пара давно привлекает внимание поклонников и СМИ. Их история любви началась в 2016 году, когда Джорджина работала продавцом-консультантом в магазине Gucci. Встреча с Роналду оказалась судьбоносной — позже они признавались, что это была любовь с первого взгляда. Уже в 2017 году они впервые вышли вместе на публику, появившись на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, чем подтвердили слухи о своих отношениях.

Сейчас пара воспитывает двух общих детей: дочь Алану, родившуюся в 2017 году, и Беллу, одну из выживших близнецов, которая появилась на свет в 2022 году. Кроме того, у Роналду есть ещё трое детей от предыдущих отношений и суррогатного материнства, что делает его семью многогранной и насыщенной событиями.

Сравнение с другими известными парами спортсменов

Пара Начало отношений Публичное появление Особенности семьи
Криштиану и Джорджина 2016 2017, The Best FIFA Awards 2 общих ребёнка, 3 ребёнка от других отношений
Лионель Месси и Антонелла 2008 2010, свадьба 3 детей, детство в Барселоне
Неймар и Бруна 2013 2014, в социальных сетях 1 ребёнок, яркая публичная жизнь

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать свадьбу, не учитывая спортивные турниры.
• Последствие: постоянное сжатие сроков и стресс для семьи.
• Альтернатива: планировать торжество сразу после крупных событий, как делает Роналду.

• Ошибка: выбирать слишком публичное место без приватности.
• Последствие: возможные утечки фото и лишнее внимание СМИ.
• Альтернатива: закрытые площадки или частные резиденции с ограниченным доступом.

А что если вы не знакомы с историей пары?

Даже если вы впервые слышите о Криштиану и Джорджине, их история показывает, что знаменитости могут строить крепкие семейные отношения, сочетая публичную жизнь и личные радости. Этот пример служит напоминанием, что любовь и профессиональные достижения могут идти рука об руку.

FAQ

Как выбрать время для свадьбы, если оба партнера заняты карьерой?
Лучше всего планировать торжество после завершения крупных проектов или соревнований, чтобы не было давления и спешки.

Сколько стоит организация свадьбы для звезд спорта?
Цены сильно варьируются: от частной резиденции до роскошного отеля, учитывая услуги фотографов, охраны и кейтеринга.

Что лучше — проводить церемонию с медийным освещением или в приватном формате?
Для звезд спорта предпочтительнее ограниченная приватность, чтобы сохранить баланс между публичностью и личной жизнью.

Мифы и правда

Миф: знаменитости откладывают свадьбу только из-за карьеры.
Правда: решение часто связано с сочетанием профессиональных и личных факторов, как в случае с Роналду.

Миф: публичные пары не могут воспитывать детей гармонично.
Правда: пара Криштиану и Джорджины демонстрирует успешное воспитание и внимание к каждому ребёнку.

Три интересных факта

  1. Джорджина Родригес когда-то работала продавцом-консультантом в Gucci.

  2. Пара впервые вышла на красную дорожку вместе на The Best FIFA Football Awards в 2017 году.

  3. Белла — одна из выживших близнецов, родившаяся в 2022 году.

Исторический контекст

  1. 2016 — встреча Криштиану и Джорджины в Gucci.

  2. 2017 — первое совместное появление на церемонии The Best FIFA Football Awards.

  3. 2017 — рождение дочери Аланы.

  4. 2022 — рождение Беллы.

  5. 2026 — потенциальная дата свадьбы после чемпионата мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: полиция Лондона расследует гибель Бена Дункана, университетского друга принца Уильяма сегодня в 2:06
Светская жизнь оборвалась в одно мгновение: роковой вечер друга принца Уильяма на лондонской крыше

Трагедия на крыше лондонского отеля привлекла внимание к безопасности популярных панорамных баров. История друга принца Уильяма заставляет задуматься о скрытых рисках.

Читать полностью » Дуа Липа запустила линию косметики в партнерстве с Augustinus Bader сегодня в 1:11
От поп-звезды до мастера по уходу: как Дуа Липа поразила бьюти-мир

Дуа Липа запускает уникальную линию уходовой косметики с эксклюзивной технологией TFC5. Узнайте, как знаменитости меняют бьюти-индустрию.

Читать полностью » Киран Калкин и Джаз Чарльтон стали родителями в третий раз сегодня в 0:05
Секретное соглашение с женой: как шутка на "Оскаре" привела к важному событию в семье Кирана Калкина

После шуточного обещания на "Оскаре" Киран Калкин действительно стал отцом в третий раз — и доказал, что иногда судьба воспринимает юмор всерьёз.

Читать полностью » Variety: Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер снимутся в драме The Species о семье Чарльза Дарвинов вчера в 23:04
Фильм, который снова поссорит религию и науку: Энтони Хопкинс готовится к роли жизни

Энтони Хопкинс возвращается в историческую драму: в фильме "The Species" он сыграет Чарльза Дарвина, чьи откровения разделят семью и поставят под сомнение вечность любви.

Читать полностью » Системы видеонаблюдения Лувра защищались паролем “Louvre” вчера в 22:27
Пароль “Louvre” открыл двери в сокровищницу: защита Лувра оказалась слабее старого сервера

Лувр снова оказался в центре скандала: расследование ограбления показало, что главный музей мира защищался паролем из шести букв.

Читать полностью » Variety: Netflix продлил сериал вчера в 21:16
История без купюр и стыда: Netflix возвращает самый откровенный сериал года

Netflix продлил романтический сериал "Никто этого не хочет" с Кристен Белл и Адамом Броди. Герои снова столкнутся с выбором между любовью и верой.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из вчера в 20:59
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун решают судьбу мисс Пигги — готовится фильм-сенсация

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун объединяются, чтобы вернуть на экраны самую гламурную свинку в истории телевидения — мисс Пигги из "Маппет-шоу".

Читать полностью » TikTok проведет первую церемонию TikTok Awards 18 декабря в США вчера в 19:59
Битва за миллионы экранов: TikTok готовит церемонию, которая изменит интернет

TikTok впервые вручит собственные награды за лучшие видео и тренды года. Пользователи выберут победителей, а церемонию покажут по всему миру.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Андрей Кондрахин: постоянный холод вызывает стресс и повышает риск неврозов
Туризм
Европа в авиационном хаосе: пассажиры не верят своим глазам — вылеты срываются один за другим
Садоводство
Корни орхидей фаленопсис участвуют в фотосинтезе
Дом
Быстрое и бюджетное средство от ржавчины: использование лимонной кислоты для очистки металла
Садоводство
Морковь сохраняет вкус и сочность дольше при правильном способе хранения — Мария Орлова
УрФО
Аналитики: в Челябинской области на Lada Granta можно накопить менее чем за девять месяцев
Авто и мото
Эксперт Пётр Баканов: новые правила утильсбора приведут к росту цен на мощные автомобили
Наука
Учёные из Бристоля математически описали эффект вылета мяча при ударе — Джон Хоган
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet