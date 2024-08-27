Роналдиньо рассказал, как Месси выручил его в трудный момент

Однажды Лионель Месси заплатил залог за освобождение из тюрьмы Роналдиньо. Об этом рассказал сам футболист.
"Когда Месси заплатил за меня залог и я вышел из тюрьмы, я был в плачевном состоянии и совсем разорился. Я навестил его, чтобы поблагодарить. Он дал мне футболку "Барселоны", подписанную им и другими игроками "Барселоны", он сказал мне: "Ты можешь продать ее. Я связался с сайтом. Они купят ее у тебя", — цитирует Роналдиньо РБК Спорт.
Он уточнил, что все же не продал футболку, а людям, которые хотели ее купить, сказал, что она не продается, поскольку это подарок друга. Через некоторое время Роналдиньо все же пришли деньги с сайтов. Оказалось, что Месси продал им другую футболку, которая выглядела так же.
"Слезы навернулись на мои глаза. Я никогда не забуду, что он сделал со мной, когда меня все предали. Вот почему в его жизни все идет хорошо, потому что его сердце очень чистое", — заявил футболист о Месси.
Фото: flickr. com/Web Summit (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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