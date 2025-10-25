Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:09

Мир бросил вызов Италии: неожиданная тройка лучших городов для гурманов

Tripadvisor назвал Рим лучшим гастрономическим направлением мира в 2025 году

Италия давно стала символом гастрономического наслаждения, где каждая улица пахнет хлебом, соусом и ароматным кофе. От Альп до Сицилии невозможно найти уголок, где еда не вызывала бы восторг. Однако международные рейтинги иногда вносят в эту уверенность сомнение. Согласно свежему исследованию Tripadvisor, мир полон мест, где кухня способна соперничать с итальянской.

И хотя Италия не утратила своего очарования, лишь один её город в 2025 году поднялся на вершину списка лучших гастрономических направлений мира — Рим.

Как составляли рейтинг

Tripadvisor проанализировал миллионы отзывов путешественников со всего мира. Учитывались оценки ресторанов, уличной еды и общее впечатление гостей. Результаты оказались неожиданными: гастрономическая карта планеты сегодня куда разнообразнее, чем принято думать.

Первое место занял Рим — город, где вкус и история сливаются в каждой тарелке. Вторым стал Лондон, а замыкает тройку лидеров Марракеш.

Ниже — Париж, Неаполь, Барселона, Лима, Новый Орлеан, Буэнос-Айрес и Афины.

Гастрономический пьедестал

Город

Кулинарный стиль

Особенность

Рим

Итальянская традиция

Простые ингредиенты, яркие вкусы, атмосфера тратторий

Лондон

Мировая кухня

Сочетание уличного фастфуда и ресторанов с мишленовскими звёздами

Марракеш

Марокканская кухня

Пряности, тажины, колорит базаров

Париж

Французская классика

Высокая гастрономия и романтика кафе

Неаполь

Южноитальянская кухня

Родина пиццы и морепродуктов

Барселона

Каталонская кухня

Тапас, морепродукты и современные интерпретации

Лима

Перуанская кухня

Фьюжн-рецепты, севиче, азиатские акценты

Новый Орлеан

Креольская кухня

Смесь французских и афроамериканских традиций

Буэнос-Айрес

Аргентинская кухня

Мясо на гриле и вина Мендосы

Афины

Греческая кухня

Оливковое масло, морепродукты, лёгкость вкуса

Почему именно Рим

Рим — не просто столица Италии, это музей вкуса под открытым небом. Здесь простая паста "чьо э пепе" может впечатлить не меньше, чем мишленовское меню. Местные повара чтут традиции, но не боятся экспериментов: фьюжн-варианты карбонары или римская пицца на тонком тесте теперь стали визитной карточкой города.

Секрет успеха — в уважении к ингредиентам: спелые томаты, ароматный базилик, оливковое масло первого отжима и сыры вроде пекорино романо.

"Рим — это место, где даже простая тарелка пасты превращается в историю", — отметил кулинарный критик Марко Беллини.

Советы путешественникам: гастрономия шаг за шагом

  1. Начинайте день с итальянского кофе и свежей выпечки — римские булочки "маритоцци" стоят внимания.
  2. Обедайте в траттории, где готовят по семейным рецептам — такие места часто дешевле и вкуснее ресторанов.
  3. Ужин оставьте для гастробара или пиццерии: в Риме не принято спешить, а трапеза — это ритуал.
  4. Закажите домашнее вино или лимончелло — локальные напитки передают атмосферу города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать заведения только рядом с туристическими достопримечательностями.
    Последствие: высокая цена и посредственное качество.
    Альтернатива: искать кафе, где обедают местные — чаще всего в 10-15 минутах ходьбы от центра.
  • Ошибка: ограничиваться пиццей и пастой.
    Последствие: упускаете региональные блюда вроде артишоков по-римски или солёной рыбы.
    Альтернатива: попробуйте сезонные позиции меню.

А что если… поездка не в Италию?

Если вы не планируете Рим, гастрономическое удовольствие можно найти и в других странах. В Марракеше стоит посетить ночные рынки Джема-эль-Фна, где мясо жарят прямо на глазах. В Лондоне обязательно загляните в Borough Market — центр мировой уличной кухни. А в Париже насладитесь утренним круассаном и бокалом вина вечером у Сены.

Плюсы и минусы гастротуризма

Плюсы

Минусы

Открытие новых культур через еду

Возможны высокие цены в популярных районах

Возможность участвовать в мастер-классах

Очереди в известных ресторанах

Локальные продукты и фермерские рынки

Не всегда понятно меню без перевода

Незабываемые вкусовые впечатления

Разница в привычках питания

Мифы и правда о кулинарных рейтингах

Миф 1. Рейтинги полностью объективны.
Правда. Алгоритмы зависят от отзывов, а те нередко субъективны.

Миф 2. Чем больше звёзд у ресторана, тем он лучше.
Правда. Иногда самые вкусные блюда подают в скромных тратториях без вывесок.

Миф 3. Итальянская кухня одинаковая везде.
Правда. Даже соседние регионы готовят пасту, соусы и десерты по-разному.

Интересные факты

  1. древние римляне начинали ужин довольно рано — около 15–16 часов дня.
  2. В Неаполе пиццу разрешено печь только в дровяной печи — это закреплено в законе.
  3. В Лондоне больше ресторанов индийской кухни, чем в Мумбаи.

FAQ

Как выбрать ресторан за границей?
Читайте отзывы, но проверяйте даты — свежие комментарии отражают реальную ситуацию.

Что лучше: уличная еда или ресторан?
Уличная еда позволяет прочувствовать местный колорит, а рестораны подойдут для неспешного ужина.

Исторический контекст

Кулинарные рейтинги появились ещё в начале XX века. Michelin первым начал оценивать рестораны, чтобы стимулировать путешествия по Франции. Сегодня эту идею подхватили онлайн-платформы, превращая отзывы пользователей в глобальные гастрономические карты.

