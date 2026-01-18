Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:00

Рим после Колизея только начинается — эти места удивляют даже тех, кто был здесь не раз

Виа Аппия Антика стала маршрутом без толпы с руинами и акведуками в Риме — Бокко

Рим не заканчивается на Колизее и Ватикане: после первых "обязательных" точек город только начинает раскрываться. Тем, кто возвращается сюда снова, важнее не галочки в списке, а новые ракурсы, районы и маршруты без толпы. Вечный город умеет удивлять даже тех, кто уверен, что уже видел всё. Об этом пишет Федерика Бокко.

Где остановиться, если Рим уже знаком

Для повторных поездок в приоритете спокойствие и удобная логистика. Вместо самых раскрученных кварталов лучше выбирать районы, которые чуть в стороне от туристического шума, но хорошо связаны метро и автобусами.

Фламинио и зелёные маршруты

Фламинио ценят за более сдержанную атмосферу и близость к большим прогулочным зонам. Здесь проще планировать дни так, чтобы чередовать музеи и парк, не возвращаясь каждый раз в переполненный центр.

Окрестности Термини, но не у самой станции

Район вокруг главного вокзала удобен тем, что даёт быстрый доступ к двум линиям метро и множеству маршрутов. При этом "правильный" эффект появляется в нескольких кварталах от станции, где улицы спокойнее, а до многих мест можно дойти пешком.

Что смотреть после главных открыток Рима

Когда базовые памятники уже знакомы, город предлагает впечатления другого масштаба — более "длинные" по времени и глубже по смыслу.

Прогулка по Виа Аппия Антика — "королеве дорог"

Виа Аппия Антика воспринимается как путешествие в прошлое: древняя дорога, руины, акведуки и простор, которого так не хватает в центре. Здесь удобно двигаться в своём темпе, делая остановки у исторических объектов и просто наслаждаясь природой.

Оптическая иллюзия купола Святого Петра

На Виа Пикколомини купол собора Святого Петра ведёт себя неожиданно: по описанию, он кажется больше, когда человек отдаляется, и меньше — когда приближается. Это тот редкий случай, когда знакомую достопримечательность удаётся увидеть как будто впервые.

Подземный Рим для жарких дней

Летом особенно выручает маршрут "вниз": катакомбы и подземные комплексы дают возможность сменить температуру и ритм. В числе таких мест упоминаются катакомбы на Виа Аппия и другие некрополи, а также Домус Ауреа — дворец Нерона, который открывает другой пласт истории города.

Однодневные выезды и неожиданные районы

Рим хорош тем, что смена декораций возможна без длинной дороги.

Остия Антика — город-руины у моря

Остия Антика позволяет пройтись по планировке древнего порта и почувствовать масштаб римского мира вне центра. Формально это территория Рима, но по ощущениям — отдельная поездка и отдельный день.

Квартал Коппеде и модерн, который путает эпохи

Коппеде описывают как маленький "мир в мире": эклектичные здания, смесь мотивов ар-нуво и ар-деко и ощущение, что Рим на минуту стал другим городом.

Как провести время по-римски

Для жизни "как местный" в тексте выделяют Тестаччо — район внутри Аврелианских стен, где сохранилась более подлинная городская среда. Здесь легко устроить самостоятельную прогулку по памятникам, заглянуть на рынок и попробовать классические римские пасты:

  1. карбонара
  2. аматрициана
  3. качо э пепе
  4. грича

Рядом — культурные пространства, которые появились на месте бывших индустриальных площадок, а по соседству в Остиенсе уличные фрески превращают квартал в открытую галерею.

Финальный штрих — парки, куда римляне уходят отдыхать: просторная Вилла Памфили, более "дикая" Каффарелла и парк дельи Акведотти, где древние арки становятся фоном для вечерних прогулок. Такой Рим не соревнуется с открытками — он просто живёт, и именно этим запоминается.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

