Опубликована сегодня в 0:38

Романтика океана рушится: выбросы морских гигантов оказались следствием одной цепочки

Учёные связали большинство выбросов китов с болезнями — UH Manoa

Выбросы китов и дельфинов на берег часто воспринимаются как загадка, но наука всё чаще даёт на них прозаичный и тревожный ответ. За громкими заголовками о "таинственной гибели" скрываются вполне конкретные причины, многие из которых напрямую связаны с деятельностью человека. Результаты были опубликованы в журнале Diseases of Aquatic Organisms.

Новое масштабное исследование показало, что именно они определяют судьбу морских гигантов чаще, чем природные катаклизмы. Об этом сообщает исследование учёных Гавайского университета в Маноа (UH Manoa).

Что показал анализ почти двух десятилетий

Работа охватила 272 расследования выбросов китообразных, произошедших с 2006 по 2024 год у берегов Гавайев. В выборку вошли представители 20 видов китов и дельфинов. Учёные получили редкую возможность проследить общую картину угроз, с которыми сталкиваются морские млекопитающие в Тихом океане.

"Дельфины и киты — индикаторы здоровья океана. Нам необходимо понимать, почему эти животные погибают, чтобы помочь выжить другим", — убеждена директор Лаборатории здоровья и выбросов китообразных UH Manoa Кристи Уэст.

Болезни как главный фактор гибели

На протяжении 18 лет специалисты обследовали более 75% выбросившихся на берег животных, чтобы установить точные причины их смерти. В 62% случаев гибель была связана с заболеваниями. Примерно половина этих китов и дельфинов страдала от истощения, вызванного длительным течением болезни.

Особую угрозу представляли инфекционные агенты, выявленные у 11 видов, включая полосатых дельфинов и ремнезубов Лонгмана. Наиболее опасными оказались морбилливирус и бруцелла — патогены, поражающие мозг и лёгкие морских млекопитающих. Отдельно исследователи отмечают токсоплазмоз — паразитарное заболевание, распространяющееся через кошачьи фекалии, попадающие в окружающую среду. Именно он стал причиной гибели двух длиннорылых дельфинов и одной афалины.

Человеческий след в статистике выбросов

Вторая по значимости причина — антропогенные травмы. Они были зафиксированы в 29% всех случаев. Наиболее тяжёлые последствия вызывали столкновения с судами, приводившие к смертельным переломам черепа и позвоночника.

Среди пострадавших оказались два карликовых кашалота, два детёныша горбатых китов, один клюворыл и два дельфина.

Не менее опасным оказалось взаимодействие с морским мусором и рыболовными снастями. В одном случае кашалот погиб из-за закупорки желудка пластиком и снастями, в другом афалина — после того как рыболовный крючок глубоко проник в ткани тела.

Почему важны сообщения очевидцев

Учёные подчёркивают: большинство китов и дельфинов погибает в открытом море, и лишь немногие из них оказываются на берегу. Именно поэтому сообщения от местных жителей и туристов играют ключевую роль. Каждое обнаружение даёт шанс собрать данные, которые помогают понять состояние океана и вовремя реагировать на новые угрозы для морских экосистем.

