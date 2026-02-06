Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина

Романтические путешествия на День святого Валентина в России в 2026 году обещают быть насыщенными и разнообразными. Туристы все чаще выбирают поездки внутри страны, ориентируясь на атмосферу, сервис и возможность устроить яркий уикенд без долгих перелетов. Особый интерес вызывают курорты с развитой инфраструктурой и отели, предлагающие специальные программы для пар. Об этом сообщает Турпром.

Где россияне планируют провести романтический уикенд

В 2026 году День всех влюбленных выпадает на субботу, что автоматически делает дату привлекательной для коротких поездок. Туроператоры отмечают рост бронирований на 3-4 ночи, а также повышенный интерес к регионам с мягким климатом, живописными локациями и развитой гостиничной базой. Пары стремятся совместить отдых, гастрономические впечатления и возможность провести время вне повседневной рутины, выбирая форматы, которые позволяют перезагрузиться за выходные.

Абсолютным лидером по числу бронирований остается Сочи, включая прибрежный кластер и Красную Поляну. Курорт сохраняет статус универсального направления, где можно совместить море, горы, спа и рестораны с панорамными видами. Зимой дополнительное внимание привлекают горные локации и инфраструктура для активного отдыха, благодаря чему интерес к региону поддерживается и вне высокого летнего сезона, как это уже отмечалось в обзорах про горнолыжные курорты России.

"Сочи и Красная Поляна — абсолютные фавориты для бронирований праздничных дат на 14 февраля. Туристы выбирают видовые номера, SPA-программы и отели с развитой инфраструктурой", — рассказали в FUN&SUN.

Популярные регионы и структура спроса

По данным туроператоров, заметную долю продаж формирует именно горный Сочи. У "Русского Экспресса" на Красную Поляну приходится 28% всех праздничных бронирований по России, еще 13% — на приморскую часть курорта. Среди альтернативных направлений выделяются Домбай и Манжерок в Республике Алтай, где востребованы форматы короткого отдыха с акцентом на природу и уединение.

Помимо юга страны, в списке популярных направлений остаются Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань, Калининград, Байкал и Карелия. Эти регионы привлекают сочетанием культурной программы, природных пейзажей и развитого сервиса. В результате сформировался устойчивый топ мест для романтических поездок, где внутренний туризм уверенно конкурирует с зарубежными форматами отдыха.

Романтические пакеты и рост цен

К праздничной дате отели традиционно готовят специальные предложения для пар. В такие пакеты входят комплименты при заселении, тематическое оформление номеров, скидки на рестораны и спа, фотосессии и поздний выезд. В Сочи ряд объектов дополнил программы анимацией, мастер-классами и вечерними мероприятиями, рассчитанными именно на пары.

При этом гостиницы скорректировали тарифы: средний рост цен составил 10-15% по сравнению с прошлым годом. Минимальный бюджет романтического тура в Сочи на двоих с перелетом и проживанием на две ночи начинается примерно от 52 тыс. рублей. В Москве аналогичный формат отдыха обойдется дороже, что связано с уровнем отелей и спросом на премиальные пакеты.

Москва, Петербург и другие города для влюбленных

Столицы традиционно востребованы за счет атмосферы, архитектуры, гастрономии и насыщенной культурной программы. Отели Москвы и Санкт-Петербурга предлагают романтические пакеты с завтраками в номер, поздним выездом и дополнительными услугами. Такой формат близок по духу к путешествиям, которые выбирают пары для особых дат, включая направления для медового месяца, хотя в феврале многие предпочитают не выезжать за пределы страны.

В регионах также заметен интерес к морским направлениям — от Геленджика до Калининграда, а также к историческим городам вроде Суздаля. Эти поездки выбирают те, кто хочет спокойной атмосферы, прогулок и ощущения камерного праздника без суеты мегаполисов.

В результате внутренний туризм на День святого Валентина продолжает развиваться, а формат коротких романтических поездок становится все более привычным для российских путешественников. Это позволяет курортам и городским отелям формировать устойчивый спрос и расширять специальные предложения для пар.