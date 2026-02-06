Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Романтический уикенд
Романтический уикенд
© NewsInfo.Ru by Елена Кузнецова is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:45

Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина

Романтические путешествия на День святого Валентина в России в 2026 году обещают быть насыщенными и разнообразными. Туристы все чаще выбирают поездки внутри страны, ориентируясь на атмосферу, сервис и возможность устроить яркий уикенд без долгих перелетов. Особый интерес вызывают курорты с развитой инфраструктурой и отели, предлагающие специальные программы для пар. Об этом сообщает Турпром.

Где россияне планируют провести романтический уикенд

В 2026 году День всех влюбленных выпадает на субботу, что автоматически делает дату привлекательной для коротких поездок. Туроператоры отмечают рост бронирований на 3-4 ночи, а также повышенный интерес к регионам с мягким климатом, живописными локациями и развитой гостиничной базой. Пары стремятся совместить отдых, гастрономические впечатления и возможность провести время вне повседневной рутины, выбирая форматы, которые позволяют перезагрузиться за выходные.

Абсолютным лидером по числу бронирований остается Сочи, включая прибрежный кластер и Красную Поляну. Курорт сохраняет статус универсального направления, где можно совместить море, горы, спа и рестораны с панорамными видами. Зимой дополнительное внимание привлекают горные локации и инфраструктура для активного отдыха, благодаря чему интерес к региону поддерживается и вне высокого летнего сезона, как это уже отмечалось в обзорах про горнолыжные курорты России.

"Сочи и Красная Поляна — абсолютные фавориты для бронирований праздничных дат на 14 февраля. Туристы выбирают видовые номера, SPA-программы и отели с развитой инфраструктурой", — рассказали в FUN&SUN.

Популярные регионы и структура спроса

По данным туроператоров, заметную долю продаж формирует именно горный Сочи. У "Русского Экспресса" на Красную Поляну приходится 28% всех праздничных бронирований по России, еще 13% — на приморскую часть курорта. Среди альтернативных направлений выделяются Домбай и Манжерок в Республике Алтай, где востребованы форматы короткого отдыха с акцентом на природу и уединение.

Помимо юга страны, в списке популярных направлений остаются Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань, Калининград, Байкал и Карелия. Эти регионы привлекают сочетанием культурной программы, природных пейзажей и развитого сервиса. В результате сформировался устойчивый топ мест для романтических поездок, где внутренний туризм уверенно конкурирует с зарубежными форматами отдыха.

Романтические пакеты и рост цен

К праздничной дате отели традиционно готовят специальные предложения для пар. В такие пакеты входят комплименты при заселении, тематическое оформление номеров, скидки на рестораны и спа, фотосессии и поздний выезд. В Сочи ряд объектов дополнил программы анимацией, мастер-классами и вечерними мероприятиями, рассчитанными именно на пары.

При этом гостиницы скорректировали тарифы: средний рост цен составил 10-15% по сравнению с прошлым годом. Минимальный бюджет романтического тура в Сочи на двоих с перелетом и проживанием на две ночи начинается примерно от 52 тыс. рублей. В Москве аналогичный формат отдыха обойдется дороже, что связано с уровнем отелей и спросом на премиальные пакеты.

Москва, Петербург и другие города для влюбленных

Столицы традиционно востребованы за счет атмосферы, архитектуры, гастрономии и насыщенной культурной программы. Отели Москвы и Санкт-Петербурга предлагают романтические пакеты с завтраками в номер, поздним выездом и дополнительными услугами. Такой формат близок по духу к путешествиям, которые выбирают пары для особых дат, включая направления для медового месяца, хотя в феврале многие предпочитают не выезжать за пределы страны.

В регионах также заметен интерес к морским направлениям — от Геленджика до Калининграда, а также к историческим городам вроде Суздаля. Эти поездки выбирают те, кто хочет спокойной атмосферы, прогулок и ощущения камерного праздника без суеты мегаполисов.

В результате внутренний туризм на День святого Валентина продолжает развиваться, а формат коротких романтических поездок становится все более привычным для российских путешественников. Это позволяет курортам и городским отелям формировать устойчивый спрос и расширять специальные предложения для пар.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Остров Иос в Греции перестал быть только “для вечеринок” — туристы открывают его с неожиданной стороны 04.02.2026 в 23:00

Муниципалитет Иоса переворачивает репутацию: нарратив объединяет пляжи, ночную жизнь и археологию, инвестируя в спорткомплекс и базовую инфраструктуру.

Читать полностью » Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь 04.02.2026 в 16:54

Дегустация снегля по Копенгагену сравнила старейшие пекарни и новые точки: где корица живёт в каждом витке, а где остаётся только маргариновый привкус.

Читать полностью » Лето близко, туристы едут, но море под запретом: анапское побережье хранит неприятный сюрприз 04.02.2026 в 15:30

Пляжи Анапы после разлива мазута остаются закрытыми, но к лету ситуация может измениться. Власти спорят о нормах, а санитарный контроль продолжается.

Читать полностью » Белые скалы в Дании меняются прямо сейчас — и из-за этого туда хотят успеть многие 04.02.2026 в 15:28

После включения в список ЮНЕСКО в 2025 году Møns Klint ждёт поток зарубежных гостей: видны 70‑миллионные слои мела, редкие орхидеи и ночное небо без светового загрязнения.

Читать полностью » Отпуск за смешные деньги: весной эти города России обходятся дешевле столичного уикенда 04.02.2026 в 15:20

Весной путешествовать по России можно недорого: аналитики назвали регионы, где цены на дорогу и отели остаются минимальными.

Читать полностью » “Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал 04.02.2026 в 10:49

Каракалпакстан — автономный мир в Западном Узбекистане: Нукус с Музеем Савицкого, ржавые корабли Мойнака, ночной поезд до Хивы и номер за $20 в советской тишине.

Читать полностью » Шаткость, ветер и стекло под ногами — 5 мостов, где шаг превращается в испытание 03.02.2026 в 19:44

Когда под ногами — не асфальт, а прозрачное стекло или щели между досками, переход превращается в инженерную задачу: каждый шаг — проверка устойчивости.

Читать полностью » Февраль в Турине оказался совсем не “тихим” — карнавал, шоколад и аперитивы захватывают город 03.02.2026 в 18:34

Февраль в Турине — не пауза, а серия ритуалов: карнавалы и рынки, CioccolaTò и бицерин, ремесленный вермут и блюда, созданные чтобы согревать и объединять.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты
Наука
ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science
Авто и мото
Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты
Авто и мото
Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте
Питомцы
20 тысяч видов против одного мифа: пчёлы оказались не смертниками, правда ломает привычную картину
Спорт и фитнес
Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман
Авто и мото
400 сил, полный привод и скромный налог: как BMW обманул систему
Спорт и фитнес
Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet