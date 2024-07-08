Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) выразила решительное несогласие с недавним решением Еврокомиссии, согласно которому румынские власти не должны препятствовать передвижению украинских перевозчиков ни на границе, ни во время движения по стране.
Представители FORT заявили, что такой подход неприемлем и является "красной линией", которую не следует пересекать.
Они подчеркнули, что подобное решение Еврокомиссии означает, что "украинские перевозчики получат карт-бланш на беспрепятственное передвижение по Румынии", что, по их мнению, противоречит принятой в стране практике и может привести к нежелательным последствиям.
Федерация настаивает на том, что румынские власти должны отстаивать свои интересы и выступить против данного решения Еврокомиссии, защищая тем самым права местных транспортных операторов и обеспечивая соблюдение установленных правил для всех участников рынка.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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