МИД Румынии объявил российского дипломата посольства в Бухаресте персоной нон грата.



В официальном заявлении Министерства иностранных дел Румынии говорится, что российский дипломат стал персоной нон грата на территории страны из-за его действий, противоречащих нормам Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях.



По информации румынских СМИ, сотрудники службы по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии, который, предположительно, фотографировал объекты НАТО на территории страны и передавал сделанные снимки в российское посольство. Согласно телеканалу Digi24, с начала 2022 года он осуществлял наблюдения за военными объектами, принадлежащими Румынии или НАТО, расположенными недалеко от города Тулча, собирая данные военного характера и фотографируя боевую технику и передвижения личного состава на границе с Украиной. После этого он предоставлял полученную информацию сотрудникам российского посольства в Бухаресте.



В пятницу Апелляционная палата Бухареста приняла решение о наложении предварительного ареста на обвиняемого сроком на 30 дней.

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