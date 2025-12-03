Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:36

Сайт знакомств привёл к долгу: 78-летняя женщина стала жертвой схемы с иностранным врачом

В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств

Обычное виртуальное знакомство обернулось для 78-летней жительницы Петрозаводска потерей всех накоплений, об этом рассказала полиция Карелии. Женщина поверила собеседнику с сайта знакомств, представившемуся врачом-ортопедом по имени Туфан Джеймс, и в течение нескольких недель отправила ему 250 тысяч рублей.

Как началась схема

Пожилая женщина общалась с новым знакомым только на русском языке. Мужчина уверял, что живет за границей, много путешествует и сейчас находится в Юго-Западной Азии. По его словам, чтобы приехать в Россию, ему требовалось особое разрешение, и он попросил будущую знакомую подготовить "заявление в ООН". Получив текст, "врач" сказал, что документ сработал мгновенно — его отпуск утверждён, но для оформления страховки якобы не хватает денег.

Первый перевод составил 50 тысяч рублей: адресатом неожиданно оказался житель Иркутска. Затем последовали новые требования — 100 тысяч на билеты, ещё 100 тысяч после их "просрочки". Часть суммы женщина взяла в кредит, остальное заняла у знакомых.

Как аферист удерживал жертву

Следующим эпизодом стало сообщение о прилёте в Москву. Мнимый ортопед уверял, что не может разблокировать свой счёт без ещё одного платежа — требовалось 50 тысяч рублей. Женщина уже готовилась отправить деньги, но вмешались родственники, заметившие подозрительные запросы и прервавшие контакт с неизвестным.

Всего пострадавшая перечислила 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

