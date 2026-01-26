Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:05

Рим хоронил элиту у дороги: гробницы возрастом 2400 лет вывели к неожиданному культу

В гробнице у Виа Пьетралата нашли саркофаг и урны с прахом — археологи

На северо-востоке Рима археологи наткнулись на участок, который неожиданно объединил память о смерти и культе защиты. За пределами древних городских стен обнаружили две элитные гробницы эпохи Римской республики и рядом — святилище, связанное с Геркулесом. Находки дополнили картину того, как жили и хоронили знатные семьи на римских окраинах больше двух тысяч лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Гробницы республиканского времени у Виа Пьетралата

Обе погребальные камеры нашли неподалёку от Виа Пьетралата — сегодня это городской район, а в древности здесь проходила дорога за стенами Рима. Гробницы располагались рядом, как часть единого комплекса, что может указывать на одну богатую семейную группу — римский род.

В одной из гробниц обнаружены каменный саркофаг и три урны с кремационными останками. Другая, по данным археологов, содержала скелет взрослого мужчины. По совокупности признаков захоронения относят к периоду Римской республики и датируют возрастом более 2400 лет.

Святилище Геркулеса и следы ритуалов

Неподалёку от погребений исследователи нашли элементы культовой зоны: участок древней дороги, а также два монументальных каменных бассейна или резервуара. Их могли использовать во время церемоний — по размеру сооружения впечатляют даже по современным меркам, а построены они, как отмечается, более чем через сто лет после самих гробниц.

"Благодаря этим находкам пригороды Рима "раскрываются как хранилища глубоких воспоминаний, которые ещё предстоит исследовать", — сказала Даниэла Порро, главный государственный археолог Рима, в переводном заявлении.

Сама культовая постройка описывается как небольшое сакральное здание формата сацеллума — "святилища", посвящённого божеству. Археологи предполагают, что здесь почитали Геркулеса — римский образ греческого Геракла, символа силы, добродетели и защиты, популярного у жителей Рима веками.

Почему участок считают особенным

Интерес к месту подогревает и "длинная жизнь" святилища. По данным раскопок, на площадке находили бронзовые монеты, указывающие на использование зоны примерно с V-IV веков до н. э. до I века н. э. Это означает, что культовая традиция могла пережить смену эпох — от ранней республики до имперского времени.

Есть и важная оговорка: в некоторых публикациях упоминались шесть бронзовых статуэток Геркулеса, однако в сообщениях Министерства культуры Италии такие находки не подтверждаются. При этом археологи говорят о том, что когда-то в святилище стояла центральная статуя, но сейчас её нет.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

