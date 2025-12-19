Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студенты проводят раскопки
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:23

Серебряный щит империи: как один регион веками обеспечивал финансовую стабильность Рима

Балканы были главным источником серебра для Рима — Младенович

Долгое время Центральные Балканы считались периферией Римской империи — далёкой и второстепенной. Однако новое археологическое исследование показывает обратное: именно этот регион на протяжении столетий обеспечивал империю серебром в критический период её истории. Масштабы добычи, уровень технологий и степень государственного контроля заставляют полностью пересмотреть экономическую карту античного мира. Об этом сообщает Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

Регион, который недооценивали столетиями

В историографии Римской империи горнодобывающие районы Испании и Дакии традиционно занимали центральное место. Центральные Балканы — территория современной Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово — долгое время оставались в тени. По мнению археолога Драганы Младенович, это привело к систематическому занижению их реального значения для экономики Рима.

Причины такой "слепоты" накопились со временем. Регион оказался раздроблен административно как в античности, так и в Новое время. Исторические источники часто рассматривались в отрыве от археологических данных. Сложный горный рельеф мешал масштабным исследованиям, а вооружённые конфликты конца XX века до сих пор ограничивают доступ к ряду ключевых памятников.

Две провинции — один экономический узел

Исследование сосредоточено на двух римских провинциях:

  • Далмации, где добывали золото и серебро (в основном в горах центральной Боснии);

  • Верхней Мёзии, специализировавшейся на серебре (Сербия и Косово).

Археологические и эпиграфические данные указывают: римляне начали эксплуатацию местных рудников практически сразу после завоевания, ещё в эпоху Августа. На раннем этапе использовались частные концессии, но довольно быстро добыча перешла под прямой контроль государства.

Инженерия, изменившая ландшафт

В горах Враница и Рошинь в Боснии римляне применяли развитые гидравлические технологии. Они промывали золото из речных наносов, оставляя после себя бесплодные гравийные насыпи — следы которых до сих пор зафиксированы в топонимах. Кроме того, велась открытая разработка жил с использованием резервуаров, каналов и направленных водных потоков для размыва породы.

Австро-венгерские инженеры XIX века, а затем и современные археологи, описывали целые районы, буквально "перекроенные" добычей: сотни разведочных ям и выработки длиной до километра. Это была не кустарная деятельность, а масштабное промышленное освоение.

Подземное серебро Домавии и Дардании

В Сребренице и на территории Косово серебро добывали из галенита преимущественно под землёй. В Домавии (современная Сребреница) были обнаружены римские штольни с продуманной планировкой: ниши для ламп, дренажные каналы, чётко вырубленные проходы.

На востоке, в Дардании, располагались богатейшие рудники — Ново-Брдо и Трепча. Позднейшая средневековая и новейшая добыча практически уничтожила римские слои, но письменные источники упоминают тысячи древних шахт и огромные отвалы шлака.

Космай: редкий случай точного расчёта

Особое место занимает гора Космай в Сербии. Здесь добыча велась исключительно в римское время, без средневекового продолжения, что позволяет делать количественные оценки.

По расчётам, за период эксплуатации было произведено не менее 2,3 миллиона тонн шлака. Это соответствует примерно 5500 тоннам серебра и 680 тысячам тонн свинца. Среднегодовая добыча серебра достигала 22 тонн — уровень, сопоставимый с легендарным Лаврионом в Афинах.

Металлургия высокого уровня

Анализ слитков и шлака показывает исключительную техническую оснащённость. Свинцовые слитки массой более 250 кг указывают на использование мощных печей. Купеляция — процесс очистки серебра — была настолько стандартизированной, что металл, вероятно, поступал в обращение уже в готовом виде.

Беспрецедентный государственный контроль

Римское управление балканскими рудниками отличалось жёсткостью и централизацией:

  1. Все серебряные и золотые рудники находились в собственности императора.

  2. Управление осуществляли всадники-прокураторы, а не вольноотпущенники.

  3. Военные гарнизоны обеспечивали не только охрану, но и администрирование.

  4. Создана плотная сеть таможенных пунктов publicum portorii Illyrici.

  5. Введена специальная чеканка бронзовых монет для горных районов.

Эти меры не имели аналогов по плотности и строгости контроля.

Люди, металл и миграции

Масштаб добычи требовал рабочей силы. Надписи и археологические данные свидетельствуют о значительных миграциях. Известен пример далматинской общины, работавшей на золотых рудниках Альбурнус Майор в Дакии.

Автор исследования склоняется к версии добровольной миграции: по мере упадка золотодобычи в Далмации специалисты перемещались в новые центры, перенося с собой технологии и опыт.

Почему именно II-III века стали переломными

Ключевой вывод работы — хронологический. Рост добычи на Балканах совпал с кризисом западных рудников:

  • упадок серебра в Испании во II веке;

  • прекращение добычи золота в Дакии после нашествий;

  • спад металлургии в северо-западной Испании в III веке.

В этих условиях Центральные Балканы стали главным источником серебра для империи примерно с 170 года н. э. до IV века.

Императоры и серебряная стратегия

Императоры династии Северов активно инвестировали в регион, укрепляли лимес и посещали рудники. Позднее монетные дворы перемещались ближе к источникам металла — в Сискию и Сердику.

В IV веке нехватка рабочей силы привела к законам, закрепляющим шахтёров и их семьи за профессией. К концу VI века вторжения аваров окончательно разрушили систему.

Сравнение: периферия и центр

В отличие от традиционного представления, Центральные Балканы:

  • не были вспомогательным регионом;

  • обеспечивали стабильность денежной системы;

  • привлекали военные и административные ресурсы;

  • формировали миграционные потоки и инфраструктуру.

Популярные вопросы о серебре Римской империи

Почему Балканы долго считались второстепенными?

Из-за фрагментации источников, сложного доступа и фокуса на более "известных" регионах.

Можно ли точно подсчитать объёмы добычи?

Редко, но Космай — исключение благодаря отсутствию позднейшей разработки.

Почему серебро было так важно?

Оно поддерживало денежное обращение и стабильность имперских финансов.

