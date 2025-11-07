Под водой Майорки дремал гигант: 12-метровый римский корабль IV века найден — и он полон сюрпризов

Под прозрачной водой пляжа Плайя-де-Пальма, всего в двух метрах от берега Майорки, археологи сделали открытие, которое уже назвали сенсацией десятилетия. Здесь, под тонким слоем песка, нашли почти неповреждённое римское торговое судно, затонувшее около 1700 лет назад. Корабль, получивший имя "Сес-Фонтанельес", оказался своеобразной капсулой времени, сохранившей предметы, запахи и следы жизни эпохи поздней Римской империи.

Случайная находка, изменившая археологию

История началась с обычного купальщика. Житель Плайя-де-Пальма Феликс Аларкон заметил на дне куски дерева, которые не могли быть частью современного судна. Он сообщил о находке властям, и вскоре на место прибыла команда специалистов по подводной археологии. Исследования подтвердили: на глубине менее трёх метров лежит древний корабль длиной около 12 метров, а вокруг него — сотни амфор.

По результатам анализа находок судно датируется серединой IV века н. э. Учёные предполагают, что корабль вышел из римского порта Картахены и вёз традиционные товары Средиземноморья — оливковое масло, вино и гарум, пикантный рыбный соус. Под мачтой нашли монету, отчеканенную около 320 года н. э. в Сисции, на территории современной Хорватии, что помогло точно определить дату крушения.

Почему корабль сохранился идеально

Уникальная сохранность судна стала неожиданностью для археологов. По словам профессора Энрике Гарсии из Университета Балеарских островов:

"После затопления судно быстро засыпало песком, что лишило его доступа кислорода и предотвратило биологическое разложение", — пояснил Гарсия.

Без доступа кислорода древесина осталась прочной, а амфоры не потеряли герметичности. Многие сосуды до сих пор запечатаны пробками и содержат остатки масла и соуса. Среди находок — кожаные сандалии, плотницкое сверло, лампа с изображением богини Дианы и керамика с раннехристианскими символами.

Амфоры как источник знаний

Керамические сосуды оказались настоящими архивами античной экономики. На них сохранились пиктированные надписи, где указаны имена мастеров, содержимое и даже налоговые отметки. Профессор Дарио Берналь из Кадисского университета отметил:

"Эти надписи раскрывают административные и коммерческие сети, поддерживавшие римскую торговлю", — отметил Берналь.

Исследователи установили, что амфоры изготовили не менее семи мастеров из юго-восточной Испании — региона, известного производством масла и гарума. Более того, учёные описали пять ранее неизвестных типов амфор, что поможет уточнить торговые маршруты поздней античности.

Таблица "Сравнение типов амфор, найденных на борту"

Тип амфоры Происхождение глины Предполагаемое содержимое Особенности формы Примерный объём I — Картахенская Мурсия, Испания Оливковое масло Узкое горло, утолщённые стенки 25 л II — Лузитанская Южная Португалия Вино Расширенное дно, тонкие ручки 22 л III — Бетикская Андалусия Гарум (рыбный соус) Короткое горло, широкое основание 18 л IV — Сегобрийская Валенсия Масло и специи Отсутствие ручек, уплощённое дно 20 л V — Неизвестный тип Неопределён Смесь продуктов Особая маркировка и монограмма 19 л

Эта классификация помогает восстановить маршруты поставок и понять, как развивалась логистика Римской империи.

Судно как зеркало эпохи

Подобные кораблекрушения редки: большинство судов IV века разрушились временем. "Сес-Фонтанельес" — единственный столь хорошо сохранившийся пример торгового судна поздней античности в западном Средиземноморье. Он помогает учёным изучить не только конструкцию корпуса, но и:

технологию сборки римских кораблей; принципы морской торговли; повседневный быт моряков.

Майорка в античную эпоху

После завоевания Квинтом Цецилием Метеллом в 123 году до н. э. Майорка стала важной частью торговых путей Римской империи. Плайя-де-Пальма в то время представляла собой естественную лагуну-гавань — идеальное место, где суда укрывались от штормов. Вероятно, корабль пытался найти здесь убежище, но шторм настиг его у самого берега.

Как спасают и реставрируют судно

Сегодня останки корабля остаются на месте под защитным песком. Амфоры и артефакты доставлены на консервацию. Археолог Карлос де Хуан из Университета Валенсии сообщил, что судно будут поднимать по частям, так как штормы повредили киль.

Каждый фрагмент будет проходить опреснение в специальных резервуарах крепости Кастильо-Сан-Карлос. После этого древесину пропитают стабилизирующими веществами. Процесс займёт около пяти лет. Завершённый корабль станет центральным экспонатом музея морского наследия Майорки.

Исторический контекст

Проект под эгидой Совета Майорки и программы ARQUEOMALLORNAUTA уже принёс десятки научных публикаций и международных конференций. Но для археологов эта находка — не просто исторический объект. Она помогает понять, как функционировала экономика поздней Римской империи, и напоминает о хрупкости подводного наследия. Даже незначительные изменения в температуре воды могут разрушить древесину, пролежавшую под песком почти две тысячи лет.