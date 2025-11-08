Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:09

Римские дороги были кривыми: учёные раскрыли, почему древние строители игнорировали прямые линии

Itiner-e: римские дороги адаптированы к рельефу, а не всегда прямые

Римская империя давно восхищает историков своими масштабами и инженерным совершенством, но именно её дороги стали тем "клеем", который связывал огромные территории и народы. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Data, представляет Itiner-e — самый полный и точный цифровой атлас римских дорог, когда-либо созданный. Этот проект, разработанный международной группой под руководством Тома Бругманса (Орхусский университет), Пау де Сото (Автономный университет Барселоны) и Адама Пажута, увеличил известную сеть римских дорог более чем на 100 000 километров и сделал данные открытыми и доступными онлайн.

Цифровая революция в археологии

До сих пор даже профессиональные археологи сталкивались с фрагментарными и неточными картами римских дорог. Бругманс признаётся, что проект начался из личного раздражения:

"У нас есть пословица "все дороги ведут в Рим”. Так почему же я не могу просто скачать все римские дороги?"

Этот вопрос стал отправной точкой для грандиозного проекта Itiner-e, объединившего археологические источники, исторические хроники, спутниковые снимки и топографические карты. Результат — самая детальная цифровая реконструкция инфраструктуры древнего мира, охватывающая территорию трёх континентов.

Масштаб и методология

Исследование охватывает 299 171 километр римских дорог — почти на 60% больше, чем в знаменитом Barrington Atlas of the Greek and Roman World (188 555 км). В проект вошли 14 769 отдельных дорожных участков, каждый из которых снабжён уникальным цифровым идентификатором (URI) и связан с объектами из базы данных Pleiades, крупнейшего справочника античных мест.

Таблица: структура римской дорожной сети по данным Itiner-e

Категория дорог Протяжённость (км) Доля от общей сети Источники подтверждения
Главные дороги (viae publicae) 103 478 34,6% "Итинерарий Антонина", Пейтингерова карта, археология
Второстепенные дороги (viae vicinales, viae privatae) 195 693 65,4% Топографические и археологические данные
Всего 299 171 100% -

Каждому участку присвоен рейтинг достоверности, показывающий, насколько надёжны источники. Лишь 2,7% маршрутов определены точно, 89,8% — реконструированы на основе текстов и географии, а 7,4% остаются гипотетическими.

Как римляне строили дороги на практике

Одним из интереснейших открытий стало опровержение мифа о том, что римские дороги всегда были прямыми. Исследователи показали, что в горных регионах строители часто адаптировали маршруты к рельефу, используя естественные перевалы и долины.

"Прямой путь не всегда был самым дешёвым и практичным. Если уже существовала тропа, римляне предпочитали улучшить её, а не начинать с нуля", — пояснила Кэтрин Флетчер, археолог из Манчестерского столичного университета.

Такой подход позволил повысить реалистичность цифровой реконструкции: дороги больше не "пересекают" горы, а следуют по реальным топографическим маршрутам, что особенно заметно в Испании, Греции и Северной Африке.

География империи: от Британии до Сирии

Во II веке н. э. Римская империя объединяла 55 миллионов человек от Адрианова вала до Нила. Основные дороги соединяли:

  • административные центры провинций,

  • военные гарнизоны,

  • порты и торговые центры,

  • границы лимеса — укреплённой оборонной линии.

Эта сеть обеспечивала не только передвижение легионов, но и распространение информации, культуры и религий.

Прозрачность и открытые данные

Проект Itiner-e.org доступен онлайн и распространяется под открытой лицензией. Исследователи приглашают других специалистов проверять, дополнять и корректировать данные.
Работа велась с 2020 по 2024 год и объединяла усилия нескольких инициатив:

  • MINERVA — оцифровка маршрутов в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Малой Азии;

  • Viator-e — Западная и Центральная Европа.

Таблица: сравнение известных атласов римских дорог

Источник Год Общая длина дорог (км) Особенности
Barrington Atlas 2000 188 555 Первая масштабная печатная карта
OmnesViae 2011 ~200 000 Реконструкция на основе римских итинерариев
Itiner-e 2024 299 171 Открытые данные, спутниковая топография, цифровые идентификаторы

Почему это важно

Понимание древней транспортной сети помогает переосмыслить ключевые события истории:

  • распространение христианства — миссионеры следовали по римским дорогам;

  • миграции и торговля — передвижение людей и товаров по безопасным маршрутам;

  • эпидемии — пути, по которым распространялись болезни, например чума Антонина.

"Римские дороги — это не просто инженерное чудо. Это нервная система древнего мира", — подчеркнул Бругманс.

Мифы и правда

  • Миф: все дороги были прямыми и мощёными камнем.
    Правда: большинство дорог были грунтовыми и адаптированы к рельефу.

  • Миф: дороги строились только для армии.
    Правда: они обеспечивали также торговлю, связь и администрирование.

  • Миф: сеть дорог известна и изучена полностью.
    Правда: почти 90% дорог известны лишь приблизительно.

Интересные факты

  1. Протяжённость дорог империи почти равна семи окружностям Земли.

  2. Многие современные трассы Европы и Ближнего Востока проходят по тем же маршрутам.

  3. Средняя скорость курьера на римской дороге составляла около 80 км в день — почти как современная почта в XVII веке.

Проект Itiner-e не просто цифровая карта — это живая модель коммуникаций античного мира. Он показывает, как римская инфраструктура формировала политику, экономику и культуру Европы, Африки и Азии. Теперь, впервые в истории, эту сеть можно исследовать онлайн, прокладывая собственные маршруты по дорогам, по которым когда-то двигались легионы, купцы и посланники императоров.

