Строили жильё — откопали загадку: римские бассейны рядом со святыней скрывали опасный смысл

Расчистка обычной свалки на востоке Рима неожиданно привела к открытию, которое заставило археологов пересмотреть представления о застройке древних окраин города. Под грудой брошенных автомобилей обнаружился целый комплекс сооружений римской эпохи с явно нетривиальным назначением. Особый интерес вызвали два массивных бассейна, чьи конструктивные детали намекают на ритуальное использование. Об этом сообщает издание Popular Mechanics со ссылкой на Министерство культуры Италии.

Археология вдали от туристических маршрутов

Работы проводились в районе Пьетралате, на территории будущего жилого квартала в парке Парко-делле-Акачи. Именно здесь археологи наткнулись на остатки древнего святилища, два бассейна и несколько захоронений, высеченных в скале. Подобные находки за пределами исторического центра Рима всё чаще дополняют картину того, каким был город за пределами форумов и амфитеатров. Ранее аналогичный пересмотр представлений о сакральной архитектуре произошёл после исследований, показавших, как инженерные решения могли сочетаться с религиозными функциями, например в материале о том, как коридоры пирамиды Хуфу использовались не только утилитарно, но и символически.

"Именно в таких местах, которые, казалось бы, находятся далеко от самых известных достопримечательностей древнего мегаполиса, появляются элементы, способные обогатить представление об археологическом Риме", — заявила специальный суперинтендант Рима Даниэла Порро.

Бассейны, которые не были купальнями

Первый бассейн, расположенный восточнее, был сооружён во II веке до н. э. Его длина превышает 28 метров, а глубина — около полутора метров. Стены покрыты плотной белой штукатуркой, в них сделаны ниши, а с одной стороны обустроен пандус, который не доходит до дна. В цементную заливку встроен глиняный кувшин — деталь, редко встречающаяся в обычных водохранилищах. Вода поступала сюда по системе каналов от ручья, стекавшего с ближайшего склона.

Второй бассейн оказался ещё более массивным: около 20 метров в длину и почти четыре метра в глубину. К нему вели две лестницы — сначала каменная, затем узкая бетонная, вымощенная плитами и доходившая до дна. При этом археологи не нашли явных следов системы наполнения водой, что усилило сомнения в его хозяйственном назначении.

"Мы не имеем чёткого представления о том, для чего они предназначались. Мы предполагаем связь с культом Геркулеса, но даже в этом случае остаётся много вопросов", — сказал археолог Фабрицио Санти.

Святилище и погребальные ритуалы

Рядом с бассейнами обнаружены остатки святилища с алтарём и, вероятно, статуей у задней стены. Под его основанием нашли керамические головы, ступни, женские фигурки и изображения коров — мотивы, связанные с культом Геркулеса. Бронзовые монеты указывают на конец III века до н. э. как время строительства храма. Неподалёку располагались две камерные гробницы, вырубленные в скале и перекрытые каменными плитами. Подобное сочетание культовых и погребальных объектов хорошо известно археологам и ранее фиксировалось, например, при раскопках, где была найдена пифосная гробница бронзового века с выраженным ритуальным контекстом.

В одной из римских гробниц археологи нашли саркофаг и несколько урн из камня пеперино, а также сосуды, зеркало и посуду с чёрной глазурью. Во второй — останки мужчины со следами хирургического вмешательства на черепе, что свидетельствует о развитых медицинских практиках того времени.

Совокупность находок указывает на то, что этот участок был важным сакральным пространством, связанным с жизнью и памятью одной семьи или общины. Современные пригороды Рима, как показывает практика, могут скрывать не меньше исторических слоёв, чем его знаменитый центр, и каждая подобная находка добавляет новые штрихи к пониманию древнего города.