Древняя золотая монета
Древняя золотая монета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:57

Повозки оставили следы на вечность: дорога Аквилеи рассказывает о торговле, которая перевернула историю

Раскопки выявили расширенную инфраструктуру порта Аквилеи — Бассо

Археологические исследования в юго-восточной части древней Аквилеи вновь доказали, что даже хорошо изученные города скрывают неожиданные страницы истории. Благодаря раскопкам в зоне Фондо экс Паскуалис, которыми руководила профессор Патриция Бассо совместно с исследователем Дианой Добревой, стало ясно: топография и экономическая структура позднеримской Аквилеи были куда более сложными, чем предполагалось. Находки — от редких золотых монет IV века до доказательств расширенной инфраструктуры речного порта — вынуждают пересмотреть роль этого города на северо-восточной границе Римской империи.

Как проходила археологическая кампания

В течение трёх месяцев более двадцати молодых специалистов — студентов, аспирантов и научных сотрудников — исследовали участок площадью свыше 800 м². Работы проводились по министерской концессии, в сотрудничестве с местным Суперинтендантством и при поддержке Фонда Аквилеи. За это время удалось собрать сложную стратиграфическую картину, отражающую многовековую историю заселения территории.

Наибольшее внимание привлекла находка трёх золотых монет периода Валента, Магна Максима и Аркадия. Эти экземпляры, отчеканенные в IV веке н. э., оказались настолько редкими, что, вероятнее всего, никогда не участвовали в обычном денежном обращении. Их обнаружили под полом портика рыночного здания, что говорит о попытке срочного сокрытия ценностей во время некоей угрозы.

Что раскрыли находки о ранней экономике района

Помимо монет, кампания позволила пересмотреть роль южной зоны Аквилеи в торговле. Благодаря новым находкам стало ясно, что до появления большого комплекса рынков здесь уже велась активная деятельность. Были обнаружены 19 амфор, дополнившие 23, найденные ранее. Анализ показал: сосуды использовались не для хранения продуктов, а как элемент дренажной системы, укрепляющей грунт под вытянутым помещением, которое, судя по предыдущим исследованиям столбов, было складом.

Эти склады, по всей вероятности, обслуживали речную пристань. Исследования показали, что древняя река Натисса была значительно шире современного русла, а южный участок города играл важнейшую роль в обработке товаров, прибывавших из Адриатики. Таким образом, порт Аквилеи был больше и разветвлённее, чем считалось ранее.

Сравнение: прежние и новые представления о порте Аквилеи

Параметр Старое представление Новые данные
Размер порта локализован на западе простирался также на юг
Функции разгрузка и торговля складские зоны, дренажные участки
Значимость региональная крупный узел северной Адриатики
Связь с рынками частичная прямое взаимодействие и распределение

Как функционировал рынок: поэтапная схема

  1. Основная дорога-декуманус подключалась к южному торговому сектору.

  2. Покупатели и торговцы перемещались по мощёной дороге, где сохранились глубокие следы от колёс повозок.

  3. Складские помещения обеспечивали хранение зерна, мяса, фруктов и овощей.

  4. Товары поступали по реке, разгружались в доках и распределялись по рынкам.

  5. Дренажные системы амфор предотвращали проседание грунта и усиление конструкций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Опираться только на письменные источники → неполная реконструкция порта → обязательное сочетание археологии и географии.

  2. Интерпретировать амфоры как хранилища → искажение назначения объектов → анализ положения, заполнения и стратиграфии.

  3. Игнорировать поздние слои → пропуск свидетельств жизни после упадка → комплексное исследование всех периодов.

А что если…

Если найденные монеты действительно были императорскими дарами, подношенными высокопоставленному сановнику, это может означать присутствие элиты или представителей двора в Аквилее во время кризисов поздней Империи. Это поднимает вопросы о политическом значении города в IV-V веках и его роли в защите северных провинций.

Плюсы и минусы использования амфор как строительного элемента

Плюсы Минусы
Эффективный дренаж Требует большого числа амфор
Экономичность Не предназначено для масштабного строительства
Простота закладки в грунт Трудность восстановления при разрушении
Природная вентиляция конструкции Быстрое разрушение при перепадах влажности

FAQ

Что делает эти золотые монеты такими редкими?
Они имеют разный номинал, чеканились в период нестабильности и, вероятно, использовались как почётные дары, а не как валюта.

Почему склады располагались так близко к реке?
Для оперативной разгрузки товаров и быстрого распределения по рынку.

Как археологи определяют назначение зданий без письменных источников?
Используют стратиграфию, расположение элементов, следы использования и сопоставление с аналогичными объектами.

Мифы и правда

  1. Миф: Аквилея была мелким региональным центром.
    Правда: находки доказывают её роль крупного транспортно-торгового узла.

  2. Миф: амфоры всегда служили тарами.
    Правда: зачастую их применяли как строительный и инженерный материал.

  3. Миф: поздняя Античность — эпоха упадка городов.
    Правда: Аквилея демонстрирует активную экономику вплоть до поздних веков.

Исторический контекст

  1. Аквилея возникла в 181 году до н. э. как римская колония.

  2. Стала одним из центров северных границ и торговли с Адриатикой.

  3. Новые раскопки показывают, что экономическая активность сохранялась до поздней Античности.

