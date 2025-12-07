Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:29

Это вам не собачка: археологи откопали зверинец римских офицеров с обезьянами из самой Индии

В Беренике обнаружили захоронения индийских макак I века — JRA

В древнем порту Береника на Красном море археологи нашли то, что скорее ожидаешь увидеть в семейной истории, а не в римской военной реальности: десятки обезьяньих захоронений, оформленных как прощание с любимыми спутниками. Приматов хоронили бережно, иногда с инвентарём, "личными" вещами и даже с другими животными рядом. Находка не только меняет представления о римских питомцах, но и добавляет важную деталь к истории торговли по Красному морю. Об этом сообщает Journal of Roman Archaeology.

Что обнаружили в Беренике и почему это не "обычные" римские обезьяны

Археологи, работавшие на кладбище животных в Беренике (римский порт на побережье Красного моря), задокументировали около трёх десятков останков приматов. Для сравнения: на других римских памятниках находки обезьян встречались, но обычно речь шла о берберийских макаках из Северной Африки — животных, которых можно было привезти из пределов империи или из соседних регионов, а значит, они были относительно доступнее для богатых людей.

В Беренике картина другая. Анализ идентифицировал макак-резусов и макак-боннетов, а также одного гривета. Эти виды связывают с территориями Индии (юг страны и район долины Инда), а значит, речь идёт об экзотике совсем другого уровня — не "рядом", а через море и торговые маршруты.

Почему это считают признаком торговли живыми животными из Индии

Главный научный смысл — в самом факте происхождения животных. Если в римских контекстах находят виды, характерные для Индийского субконтинента, это становится зооархеологическим свидетельством перевозки живых приматов на римские территории в I-II веках н. э. То есть речь не о привезённых шкурах или "экзотических вещах", а о живых компаньонах, которым требовался уход, корм и место.

Береника для такого сценария подходит идеально: это был торговый узел Красного моря, где сходились потоки товаров из Африки, Азии и Средиземноморья. Поэтому появление индийских макак именно здесь выглядит логично — животные могли прибывать вместе с другими "товарами статуса", которые проходили через порт.

Погребальные обряды: как хоронили приматов и что клали в могилы

Самая эмоциональная часть открытия — детали захоронений. Сообщается, что многих обезьян заворачивали в ткани и укладывали так, будто они спят на боку, прикрытые как одеялом. В могилах находили раковины с перламутровым блеском, фрагменты тканей, корзины из растительных материалов, а также элементы снаряжения вроде ошейников и ремней.

Есть и особенно показательные примеры. Один скелет раннего I века н. э. был найден рядом с останками поросёнка и предметами, которые исследователи трактуют как принадлежавшие молодой макаке при жизни: крупные ракушки, плетёная корзина и сложенный кусок ткани. В другом захоронении рядом с обезьяной лежали останки щенка и котёнка, что намекает на "животных-компаньонов" или тесное соседство питомцев в одной среде. Также упоминается захоронение с надгробным камнем — деталь, больше ассоциирующаяся с человеческими обрядами.

Кто мог быть владельцем и почему обезьяна становилась символом статуса

Рядом с местом захоронений находился римский военный объект, и исследователи предполагают, что приматы принадлежали офицерам и другой военной элите, служившей в пограничном порту. В таком обществе экзотическое животное могло быть не просто забавой, а визуальным доказательством доступа к дальним маршрутам и редким товарам. Ошейники у некоторых особей и "нарядные" раковины в могилах дополнительно читаются как признаки статусного владения.

При этом находка не рисует картинку исключительно "роскоши без тени". На костях ряда обезьян отмечались признаки недоедания: содержать индийских макак в жарком, сухом климате Красного моря было трудно даже при доступе к импортным товарам. Это добавляет честности реконструкции: любовь к экзотике не всегда означала умение обеспечить ей подходящие условия.

Сравнение: берберийские макаки и "индийские" приматы Береники

  1. Происхождение: берберийские макаки связаны с Северной Африкой и ближними к Риму регионами, индийские макаки — с дальними морскими маршрутами через Красное море и Индийский океан.

  2. Доступность: "африканский" вариант проще логистически и, вероятно, чаще встречался у состоятельных римлян; индийские виды — редкость и демонстрация особого статуса.

  3. Контекст: в Беренике приматы встроены в целую систему "портовой элиты" и специализированного кладбища животных, что делает их частью социального механизма, а не случайной экзотикой.

Советы шаг за шагом: как читать новости про "сенсационные" археологические находки

  1. Уточните тип доказательства: в данном случае важно, что это зооархеология (определение вида по костям) плюс контекст захоронений.

  2. Проверьте географию происхождения видов: экзотичность подтверждается не словами, а биологией ареалов.

  3. Смотрите на сопутствующие предметы: ткани, раковины, ошейники, другие животные — это "язык" статуса и отношения к питомцу.

  4. Не подменяйте гипотезу фактом: принадлежность военной элите — вероятный вывод из расположения и контекста, но его могут уточнять дальнейшие исследования.

  5. Обращайте внимание на ограничения: признаки недоедания помогают понять реальную сторону быта, а не только парадную.

Популярные вопросы о приматах Береники и торговле живыми животными

Как выбрать надёжный источник по теме, чтобы не попасть на "кликбейт"?

Ориентируйтесь на публикацию в профильном научном журнале и на пересказы, которые ссылаются на неё и приводят детали раскопок, видов и погребального контекста.

Что лучше доказывает торговлю — находка экзотического животного или экзотических товаров?

Животное как вид с дальним ареалом — сильный аргумент, потому что его нельзя "сделать" на месте. Но лучший вывод получается из сочетания: видовая идентификация плюс торговый контекст порта.

Как понять, что это были именно домашние компаньоны, а не ритуальные животные?

На это указывают детали похорон: укладка "как спящего", ткани, ошейники, личные предметы и присутствие других питомцев рядом. Это похоже на практики заботы, а не на массовый ритуал без индивидуальности.

Сколько стоит "привезти экзотику" в терминах древности?

Прямых ценников археология обычно не даёт, но логистически это дорогая история: морской путь, корм, уход и потери в дороге. Поэтому даже один примат мог быть предметом роскоши и статуса.

