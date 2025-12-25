Тайна, которую скрывали века: что нашли в канализации форта, где служили элитные войска Рима

Санитария римских гарнизонов часто выглядит образцовой на фоне более поздних эпох: туалеты, бани, продуманная канализация. Но иногда именно эти системы сохраняют то, о чём предпочли бы не вспоминать их пользователи. Учёные изучили отложения древнего стока и обнаружили следы кишечных инфекций, способных надолго выбивать солдат из строя. Об этом сообщает журнал Parasitology.

Что нашли в дренажном канале Виндоланды

Исследование посвящено римскому форту Виндоланда у Адрианова вала на севере Англии — месту, известному исключительной сохранностью органики в заболоченных почвах. Команда из Кембриджского и Оксфордского университетов взяла 50 проб по всей длине примерно девятиметрового дренажного канала, куда отходы из уборных банного комплекса III века н. э. стекали в ручей к северу от форта.

Под микроскопом выяснилось, что в 28% образцов присутствуют яйца паразитов. Речь идёт прежде всего о круглых червях рода Ascaris и власоглавах Trichuris. Один из образцов, где нашли оба типа яиц, исследователи дополнительно проверили биомолекулярным методом ELISA, который позволяет выявлять специфические белки. Эта проверка дала первые прямые молекулярные свидетельства присутствия простейшего Giardia duodenalis в римской Британии.

Чем это грозило гарнизону

Тройная "находка" важна не только для истории медицины, но и для понимания повседневной службы на границе империи. Ascaris lumbricoides может вырастать до 20-30 сантиметров, а Trichuris trichiura достигает примерно 5 сантиметров. Лямблии, напротив, микроскопические, но именно они часто вызывают водянистую диарею, вздутие, спазмы и сильную усталость.

Общий путь передачи у всех трёх патогенов один — фекально-оральный: через загрязнённую воду, еду или руки. Руководившая кембриджской частью работы Марисса Леджер указала, что такие инфекции могли приводить к недоеданию и повторяющимся эпизодам диареи среди солдат. По её словам, римские врачи знали о кишечных паразитах, но возможностей эффективно избавить пациентов от подобных инфекций или стабильно облегчить симптомы было мало, из-за чего болезнь могла становиться хронической.

Парадокс "цивилизованной" инфраструктуры

Виндоланда располагалась в системе обороны Адрианова вала — 117-километрового барьера, построенного в первой половине II века н. э. Здесь служили пехотные, лучные и кавалерийские подразделения из разных частей империи, а археологи находили тысячи предметов быта — от деревянных табличек с записями до кожаной обуви. На этом фоне особенно контрастно выглядит вывод, сформулированный Патриком Фламмером: даже наличие общих туалетов, бань и дренажной сети не гарантировало, что солдаты не будут заражать друг друга — примерно так же, как другие элементы Римской империи нередко сочетали техническую развитость с уязвимостями повседневной жизни.

Авторы сопоставляют результаты с другими римскими военными поселениями — Карнунтумом, Валкенбург-ан-ден-Рейном и Беарсденом, где также доминируют паразиты с фекально-оральной передачей. А в городских контекстах вроде Лондиниума и Эборакума спектр шире и включает, например, ленточных червей, что может отражать различия в питании и доступности продуктов.

Даже в более ранних слоях — в образце из оборонительного рва, связанного с фортом 85-92 годов н. э., — обнаружили яйца Ascaris и Trichuris. Это намекает, что проблема сопровождала поселение не один сезон и, вероятно, была частью обычной "цены" жизни в перенаселённом укреплённом сообществе на дальнем рубеже, где достижения вроде римского бетона соседствовали с хроническими санитарными рисками.