Заброшенный колодец скрывал секрет 1700 лет: геномы воинов перевернули представление о Римской империи

Заброшенный римский колодец в хорватском городе Осиек скрывал мрачную тайну, которая пролежала в земле почти восемнадцать столетий. В 2011 году, во время раскопок перед строительством университетской библиотеки, археологи обнаружили на его дне останки семи взрослых мужчин. Новое комплексное исследование, включая генетический анализ, позволило не только установить возможное время их гибели — около 260 года нашей эры, — но и раскрыть удивительное разнообразие их происхождения, нарисовав портрет римской армии как настоящего плавильного котла народов.

Загадка старого колодца

Изначально на месте современного Осиека располагалась римская колония Мурса, основанная при императоре Адриане в 131 году. Этот город-крепость не раз оказывался в эпицентре исторических бурь. Семь крепко сложенных мужчин, чей средний рост составлял около 172 сантиметров, были захоронены в колодце одновременно. Вероятно, их тела просто сбросили в яму и засыпали землей. Рядом с останками была найдена важная зацепка — серебряный сестерций, отчеканенный в 251 году при императоре Гостилиане.

Следы битвы

На костях некоторых мужчин сохранились следы травм, полученных незадолго до смерти. Это указывает на то, что они, скорее всего, погибли насильственной смертью. Радиоуглеродное датирование и возраст монеты позволили ученым связать это захоронение с одним из масштабных сражений, возможно, битвой 260 года у стен Мурсы, где войска императора Галлиена сражались с узурпатором Ингенуем.

Генетика раскрывает происхождение

Самым неожиданным открытием стали результаты генетической экспертизы. Ученым удалось выделить и проанализировать ДНК шести человек. Оказалось, что все они были генетически очень разными, и ни один не мог похвастаться исключительно балканскими корнями, восходящими к железному веку.

Один из воинов, судя по всему, был полностью выходцем из Южной Скандинавии.

Еще у одного около 75% генома указывало на скандинавских предков.

Третий мужчина более чем наполовину был связан с народами Восточного Средиземноморья.

Происхождение четвертого на 45% состояло из генов популяций раннего железного века с территорий современной Украины и России, возможно, от сарматов.

При этом у троих других мужчин обнаружилась заметная доля (от 25% до 50%) местной, балканской крови, что говорит о смешанных браках или долгом проживании в регионе.

А что если…

Если бы ученые не смогли выделить ДНК из-за плохой сохранности костей, эта уникальная история многообразия так и осталась бы скрытой. Мы бы по-прежнему считали, что в колодце похоронена группа местных жителей, а не интернациональный отряд, собранный со всех уголков Империи и даже из-за её пределов.

Три факта о римской армии

На пике своего могущества Римская империя содержала профессиональную армию численностью до 300 000 легионеров и вспомогательных войск. Римские легионы часто комплектовались не из коренных римлян, а из жителей провинций, получавших за службу гражданство. Наемники и воины из пограничных племен, таких как германцы или сарматы, были обычным явлением в римских войсках, особенно в периоды кризисов.

Исторический контекст

III век в Римской империи вошел в историю как эпоха "солдатских императоров" — время политической нестабильности, гражданских войн и постоянной смены власти. Битва при Мурсе в 260 году была одним из эпизодов борьбы за престол между императором Галлиеном и его военачальником Ингенуем. В таких условиях армия стала главным инструментом и арбитром власти. Для пополнения легионов активно нанимали солдат со всей Империи и из-за её пределов — варваров, готовых служить за деньги и право поселиться на римских землях.

Захоронение в колодце в Осиеке — это микрокосм всей Римской империис её огромными просторами и пестрым населением. Оно наглядно показывает, что к III веку римская армия превратилась в многонациональную силу, где бок о бок сражались уроженцы Скандинавии, Балкан, Причерноморских степей и Средиземноморья. Эта находка — молчаливое, но красноречивое свидетельство глобализации по-римски.