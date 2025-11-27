Римский губернатор оказался правой рукой горной промышленности: связь с серебряными рудниками
Открытие, сделанное испанскими археологами в Картахене, стало настоящей находкой для эпиграфистов и историков Римской республики. В обломках древнего здания исследователи обнаружили металлический сосуд, который на первый взгляд мог показаться обычной утилитарной вещью — чем-то вроде ведра или небольшой урны. Но выгравированная на его стенках надпись превратила находку в уникальный источник данных о ранней администрации Ближней Испании и неожиданно пополнила список известных римских наместников новым именем: Спурий Лукреций Триципитин.
Как и где нашли редкий сосуд
Артефакт обнаружили в археологическом парке Молинете, в культурном центре древней Картахены. Он оказался в слое пожара, разрушившего здание в конце III века н. э. Находка поступила в руки исследовательской группы, куда вошли специалисты из университетов Аликанте, Мурсии и Ровиры и Вирхили, а также сотрудники городского совета и музейного консорциума Картахены.
Сосуд был фрагментирован и сильно деформирован. Тем не менее реставраторам удалось частично восстановить его первоначальный вид — насыщенный формами шаровидный котёл высотой около 15-20 см и шириной до 30 см. Вероятно, он имел ручки и отдельное дно, найденное в той же зоне.
Что делает сосуд исключительным
Главная особенность — надпись из трёх строк. Она выполнена аккуратной гравировкой и содержит сразу две ключевые детали: имя должностного лица и прямое указание на назначение предмета. Исследователи прочитали имя квестора-пропретора Спурия Лукреция Триципитина, правителя провинции Ближняя Испания. Далее следует слово SORTES — обозначение табличек или жетонов для жеребьёвки.
Для чего использовали римские сителлы
Сосуд такого типа назывался сителлой. Это был аналог современного барабана для лотерей — контейнер, в который помещали таблички. Жеребьёвка применялась для процедур государственного значения:
- распределения должностей;
- назначения магистратов;
- выделения земельных участков;
- выбора присяжных;
- ритуальных и оракульных практик.
Позднее сителлы заменили вращающиеся урны, более удобные в использовании. Но в период поздней Республики и начала Империи именно такие сосуды были главным инструментом официального жребия.
Новое имя в истории провинции
Лукреций Триципитин принадлежал к одному из древнейших римских родов — Лукречиям. Когномен Tricipitinus встречается только у представителей этого семейства и исчезает из источников после IV века до н. э. Поэтому его неожиданное появление в надписи из Картахены стало подлинной сенсацией.
Дополнительно внимание исследователей привлекли свинцовые слитки из региона Картахена-Масаррон, на которых встречается клеймо S·LVCRETI·S·F. Совпадение имени и преномена позволяет предполагать тесную связь между владельцем рудников и наместником — вероятнее всего, это родственники, возможно отец и сын. Этот случай прекрасно отражает явление, которое римляне называли sors opportuna - получение должности человеком, имеющим экономические интересы в регионе.
Положение квестора-пропретора
Должность, которую занимал Триципитин, была редкой. Обычно провинциями управляли преторы или проконсулы, а квесторы действовали как их финансовые помощники. Но в исключительных случаях, например при отсутствии наместника, квестор получал полномочия пропретора — фактически становился временным губернатором.
"Фрагмент эпиграфа из Нового Карфагена имеет решающее значение по разным причинам, поскольку он освещает тёмный период римской административной истории", — отмечают исследователи.
До этого момента был известен лишь один подобный случай — назначение Гнея Кальпурния Писона в 65 г. до н. э. Теперь их стало два.
Связь с загадочной надписью XVII века
На другом камне из Картахены, записанном ещё в XVII веке, упоминается квестор-пропретор, имя которого повреждено. Он финансировал строительство общественных сооружений — арок, помещений, фильтров для водной системы. Благодаря новой находке стало ясно, что незавершённое имя принадлежит тому же человеку — Лукрецию Триципитину.
Это позволяет видеть в нём не только администратора, но и покровителя городских проектов, тесно связанного с жизнью и инфраструктурой Нового Карфагена.
Что ещё можно узнать благодаря надписи
Надпись на сителле сохранилась не полностью. Исследователи читают её как [ob] sortes invent(as) fe[- - ], что предполагает связь сосуда с конкретным актом жребия. Это могло быть:
- распределение магистратских должностей;
- выбор членов совета;
- назначение присяжных;
- религиозный ритуал.
Соседство находки со святилищем Исиды и обнаружение поблизости рога изобилия позволяют предполагать присутствие культового контекста. В античном мире нередко использовали sortes для прорицаний — достаточно вспомнить знаменитое святилище Фортуны в Пренесте.
Где сителла находилась последние столетия
Сосуд лежал в слое разрушения так называемого здания Атриума, построенного во времена Флавиев. Первоначально это был общественный комплекс, возможно, помещение гильдии. Но к III веку н. э. его пространство превратили в жилые комнаты и мастерские.
Сильный пожар около 300 года н. э. уничтожил здание. Сителла находилась на верхнем этаже и оказалась погребена под обломками перекрытий. Пламя обуглило древесину и металлические предметы, но одновременно законсервировало их, позволив дожить до наших дней.
Таблица "Сравнение": сителла и поздняя urna versatilis
|Характеристика
|Сителла
|Вращающаяся урна
|Период
|III-I вв. до н. э.
|Поздняя Республика — Империя
|Материал
|Металл
|Дерево и металл
|Функция
|Жеребьёвка сортесов
|Та же, но с улучшенной механикой
|Механизм
|Ручное перемешивание
|Поворотная ось
|Контекст
|Административный и религиозный
|Преимущественно административный
Советы шаг за шагом: как изучают подобные эпиграфические находки
-
Собрать все фрагменты и провести консервацию.
-
Сопоставить части надписи и восстановить её структуру.
-
Идентифицировать имена по римскому ономастикону.
-
Сверить данные с известными документами и надписями региона.
-
Построить контекст — политический, экономический и религиозный.
Ошибки → последствия → альтернативы
- Попытка реконструировать сосуд без учёта деформации → искажение объёма → 3D-моделирование перед сборкой.
- Неполное чтение надписей → неверная атрибуция → сравнение с другими эпиграфами региона.
- Игнорирование археологического контекста → потеря информации о назначении → мультидисциплинарный анализ (археология + история + эпиграфика).
А что если сителла использовалась повторно?
Есть вероятность, что после утраты первоначальной функции сосуд остался в доме как утилитарная посуда или семейная реликвия. Это объясняет его присутствие на верхнем этаже и отсутствие жертвенного контекста в позднем слое.
Таблица "Плюсы и минусы" металлических эпиграфических сосудов
|Плюсы
|Минусы
|Хорошо сохраняют текст
|Деформируются при пожарах
|Переносимы
|Подвержены коррозии
|Могут использоваться повторно
|Сложны для реставрации
|Ценны для датировки
|Часто фрагментированы
FAQ
Какой металл использовали для изготовления сителлы?
Медный сплав с примесями, кованый вручную.
Почему надпись неполная?
Сосуд деформировался и разрушился при пожаре, часть поверхности потеряна.
Можно ли точно определить функцию сосуда?
Точно — нет, но слово sortes однозначно подтверждает связь с жребием.
Мифы и правда
Миф: жеребьёвка была чисто религиозным ритуалом.
Правда: она активно применялась в политике и администрации.
Миф: римские наместники не имели личных интересов в провинциях.
Правда: случаи sors opportuna были стандартной практикой.
Миф: сосуды такого типа встречаются часто.
Правда: большинство известных экземпляров лишены надписей и контекста.
Три интересных факта
- Имя Триципитина не встречалось в надписях более четырёхсот лет.
- Жеребьёвочные сосуды использовали и в судебных процедурах.
- Пожары часто становились непреднамеренными "консерваторами" древних артефактов.
Исторический контекст
Административные реформы в Ближней Испании до эпохи Августа.
Экономический подъём региона благодаря добыче свинца и серебра.
Распространение религиозных практик, связанных со жребием, по всему Средиземноморью.
