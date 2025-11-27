Римский губернатор оказался правой рукой горной промышленности: связь с серебряными рудниками

Открытие, сделанное испанскими археологами в Картахене, стало настоящей находкой для эпиграфистов и историков Римской республики. В обломках древнего здания исследователи обнаружили металлический сосуд, который на первый взгляд мог показаться обычной утилитарной вещью — чем-то вроде ведра или небольшой урны. Но выгравированная на его стенках надпись превратила находку в уникальный источник данных о ранней администрации Ближней Испании и неожиданно пополнила список известных римских наместников новым именем: Спурий Лукреций Триципитин.

Как и где нашли редкий сосуд

Артефакт обнаружили в археологическом парке Молинете, в культурном центре древней Картахены. Он оказался в слое пожара, разрушившего здание в конце III века н. э. Находка поступила в руки исследовательской группы, куда вошли специалисты из университетов Аликанте, Мурсии и Ровиры и Вирхили, а также сотрудники городского совета и музейного консорциума Картахены.

Сосуд был фрагментирован и сильно деформирован. Тем не менее реставраторам удалось частично восстановить его первоначальный вид — насыщенный формами шаровидный котёл высотой около 15-20 см и шириной до 30 см. Вероятно, он имел ручки и отдельное дно, найденное в той же зоне.

Что делает сосуд исключительным

Главная особенность — надпись из трёх строк. Она выполнена аккуратной гравировкой и содержит сразу две ключевые детали: имя должностного лица и прямое указание на назначение предмета. Исследователи прочитали имя квестора-пропретора Спурия Лукреция Триципитина, правителя провинции Ближняя Испания. Далее следует слово SORTES — обозначение табличек или жетонов для жеребьёвки.

Для чего использовали римские сителлы

Сосуд такого типа назывался сителлой. Это был аналог современного барабана для лотерей — контейнер, в который помещали таблички. Жеребьёвка применялась для процедур государственного значения:

распределения должностей;

назначения магистратов;

выделения земельных участков;

выбора присяжных;

ритуальных и оракульных практик.

Позднее сителлы заменили вращающиеся урны, более удобные в использовании. Но в период поздней Республики и начала Империи именно такие сосуды были главным инструментом официального жребия.

Новое имя в истории провинции

Лукреций Триципитин принадлежал к одному из древнейших римских родов — Лукречиям. Когномен Tricipitinus встречается только у представителей этого семейства и исчезает из источников после IV века до н. э. Поэтому его неожиданное появление в надписи из Картахены стало подлинной сенсацией.

Дополнительно внимание исследователей привлекли свинцовые слитки из региона Картахена-Масаррон, на которых встречается клеймо S·LVCRETI·S·F. Совпадение имени и преномена позволяет предполагать тесную связь между владельцем рудников и наместником — вероятнее всего, это родственники, возможно отец и сын. Этот случай прекрасно отражает явление, которое римляне называли sors opportuna - получение должности человеком, имеющим экономические интересы в регионе.

Положение квестора-пропретора

Должность, которую занимал Триципитин, была редкой. Обычно провинциями управляли преторы или проконсулы, а квесторы действовали как их финансовые помощники. Но в исключительных случаях, например при отсутствии наместника, квестор получал полномочия пропретора — фактически становился временным губернатором.

"Фрагмент эпиграфа из Нового Карфагена имеет решающее значение по разным причинам, поскольку он освещает тёмный период римской административной истории", — отмечают исследователи.

До этого момента был известен лишь один подобный случай — назначение Гнея Кальпурния Писона в 65 г. до н. э. Теперь их стало два.

Связь с загадочной надписью XVII века

На другом камне из Картахены, записанном ещё в XVII веке, упоминается квестор-пропретор, имя которого повреждено. Он финансировал строительство общественных сооружений — арок, помещений, фильтров для водной системы. Благодаря новой находке стало ясно, что незавершённое имя принадлежит тому же человеку — Лукрецию Триципитину.

Это позволяет видеть в нём не только администратора, но и покровителя городских проектов, тесно связанного с жизнью и инфраструктурой Нового Карфагена.

Что ещё можно узнать благодаря надписи

Надпись на сителле сохранилась не полностью. Исследователи читают её как [ob] sortes invent(as) fe[- - ], что предполагает связь сосуда с конкретным актом жребия. Это могло быть:

распределение магистратских должностей;

выбор членов совета;

назначение присяжных;

религиозный ритуал.

Соседство находки со святилищем Исиды и обнаружение поблизости рога изобилия позволяют предполагать присутствие культового контекста. В античном мире нередко использовали sortes для прорицаний — достаточно вспомнить знаменитое святилище Фортуны в Пренесте.

Где сителла находилась последние столетия

Сосуд лежал в слое разрушения так называемого здания Атриума, построенного во времена Флавиев. Первоначально это был общественный комплекс, возможно, помещение гильдии. Но к III веку н. э. его пространство превратили в жилые комнаты и мастерские.

Сильный пожар около 300 года н. э. уничтожил здание. Сителла находилась на верхнем этаже и оказалась погребена под обломками перекрытий. Пламя обуглило древесину и металлические предметы, но одновременно законсервировало их, позволив дожить до наших дней.

Таблица "Сравнение": сителла и поздняя urna versatilis

Характеристика Сителла Вращающаяся урна Период III-I вв. до н. э. Поздняя Республика — Империя Материал Металл Дерево и металл Функция Жеребьёвка сортесов Та же, но с улучшенной механикой Механизм Ручное перемешивание Поворотная ось Контекст Административный и религиозный Преимущественно административный

Советы шаг за шагом: как изучают подобные эпиграфические находки

Собрать все фрагменты и провести консервацию. Сопоставить части надписи и восстановить её структуру. Идентифицировать имена по римскому ономастикону. Сверить данные с известными документами и надписями региона. Построить контекст — политический, экономический и религиозный.

Ошибки → последствия → альтернативы

Попытка реконструировать сосуд без учёта деформации → искажение объёма → 3D-моделирование перед сборкой.

Неполное чтение надписей → неверная атрибуция → сравнение с другими эпиграфами региона.

Игнорирование археологического контекста → потеря информации о назначении → мультидисциплинарный анализ (археология + история + эпиграфика).

А что если сителла использовалась повторно?

Есть вероятность, что после утраты первоначальной функции сосуд остался в доме как утилитарная посуда или семейная реликвия. Это объясняет его присутствие на верхнем этаже и отсутствие жертвенного контекста в позднем слое.

Таблица "Плюсы и минусы" металлических эпиграфических сосудов

Плюсы Минусы Хорошо сохраняют текст Деформируются при пожарах Переносимы Подвержены коррозии Могут использоваться повторно Сложны для реставрации Ценны для датировки Часто фрагментированы

FAQ

Какой металл использовали для изготовления сителлы?

Медный сплав с примесями, кованый вручную.

Почему надпись неполная?

Сосуд деформировался и разрушился при пожаре, часть поверхности потеряна.

Можно ли точно определить функцию сосуда?

Точно — нет, но слово sortes однозначно подтверждает связь с жребием.

Мифы и правда

Миф: жеребьёвка была чисто религиозным ритуалом.

Правда: она активно применялась в политике и администрации.

Миф: римские наместники не имели личных интересов в провинциях.

Правда: случаи sors opportuna были стандартной практикой.

Миф: сосуды такого типа встречаются часто.

Правда: большинство известных экземпляров лишены надписей и контекста.

Три интересных факта

Имя Триципитина не встречалось в надписях более четырёхсот лет.

Жеребьёвочные сосуды использовали и в судебных процедурах.

Пожары часто становились непреднамеренными "консерваторами" древних артефактов.

Исторический контекст

Административные реформы в Ближней Испании до эпохи Августа.

Экономический подъём региона благодаря добыче свинца и серебра.

Распространение религиозных практик, связанных со жребием, по всему Средиземноморью.