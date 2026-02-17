Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Римская скрытая лестница
Римская скрытая лестница
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:51

Строители копнули глубже — и нашли римский алтарь: Германия получила находку уровня Помпей

Археологи обнаружили римскую лестницу I века в Кёльне — ZME Science

Под современной брусчаткой Кёльна археологи сделали открытие, которое заставило по-новому взглянуть на римское прошлое города. Во время работ на площадке будущего еврейского археологического музея MiQua специалисты обнаружили древнюю лестницу и редкий частный алтарь. На глубине, где ожидали лишь фрагменты стен, оказались хорошо сохранившиеся конструкции почти двухтысячелетней давности. Об этом сообщает ZME Science.

Лестница, пережившая века

Кёльн, в римскую эпоху носивший название Колония Клавдия Ара Агриппиненсиум, был крупным административным центром империи. Здесь располагалась резиденция наместника — Преторий, о котором историки знают давно, но раскопки продолжают приносить сюрпризы. Подобно тому как находка гробницы у Виа Пьетралата помогла уточнить детали римских погребальных традиций, открытие в Кёльне расширяет представление о городской жизни на северных рубежах империи.

Под будущим музеем археологи выявили массивный фундамент IV века и каменную лестницу I века. В античности она соединяла верхние залы дворца с нижними уровнями, спускавшимися к Рейну. Тогда местность представляла собой крутой склон, и строители создали систему террас, чтобы укрепить рельеф и обеспечить удобное сообщение между частями комплекса.

Сегодня участок выглядит ровным благодаря многовековой застройке. В Средние века римские сооружения часто разбирали на камень, поэтому подобные лестницы в северных провинциях почти не сохранились. Эта уцелела потому, что при расширении дворца нижние этажи засыпали толстым слоем грунта, фактически законсервировав конструкцию и защитив её от разрушения.

Редкий домашний алтарь

Ещё более неожиданной находкой стал частный алтарь II века — ларарий. Такие святилища были обязательной частью римского дома. В них почитали ларов — духов-покровителей семьи и домашнего очага, принося небольшие дары в виде пищи, вина или огня лампы.

В Италии подобные алтари хорошо известны археологам, но к северу от Альп они практически не встречаются. По значимости эта находка сопоставима с открытием, когда в Египте были обнаружены крупнейшие ранние иероглифы, позволившие иначе взглянуть на символику древней власти. Ларарий в Кёльне стал первым примером подобного типа в этом регионе.

Вероятно, он принадлежал высокопоставленному чиновнику. Даже находясь далеко от Средиземноморья, представители римской элиты сохраняли привычные религиозные обряды. Этот небольшой алтарь показывает, что культурная идентичность поддерживалась не только в общественных храмах, но и в личном пространстве.

Инженерная продуманность

Раскопки также выявили фундамент базилики IV века толщиной около четырёх метров. Его возвели с использованием особого раствора, в который добавляли измельчённую керамику и гравий. Такая смесь отличалась прочностью и устойчивостью к влаге, что имело значение рядом с рекой.

Фундамент сложен из чередующихся слоёв туфа, базальта и известняка. Подобная конструкция позволяла удерживать массивное здание на склоне и предотвращала его сползание к воде. Эти детали подтверждают высокий уровень инженерной мысли римлян и их умение учитывать особенности ландшафта.

Музей планирует сохранить находки на месте обнаружения. Посетители смогут увидеть древние сооружения в их историческом контексте и буквально пройти по тем же подземным уровням, которыми пользовались жители римского Кёльна.

Открытие напоминает, что под современными европейскими городами скрываются целые пласты истории. Случайные находки превращаются в ключи к пониманию повседневной жизни империи и её культурных традиций. Каждое подобное открытие добавляет новые штрихи к образу прошлого, делая его более живым и объёмным.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Там, где были только пески, появился углеродный щит: Китай озеленил край Такламакана 15.02.2026 в 16:24

Как инициатива по посадке деревьев в пустыне Такламакан меняет климатические условия на планете.

Читать полностью » Красная планета устроила многоходовку: одни и те же вулканы Марса извергались по разным сценариям 15.02.2026 в 13:35

Исследование показало, что самые молодые вулканы Марса формировались по сложному сценарию, меняя взгляды на геологию Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью » Иглы могут уйти в прошлое: полимерный гель доставил инсулин через неповреждённую кожу 15.02.2026 в 10:48

Появился полимерный гель, который может доставлять инсулин через кожу, представляя новую надежду для диабетиков.

Читать полностью » В Китае найден динозавр с полыми шипами — игуанодонтии оказались совсем не такими, как мы думали 14.02.2026 в 18:11

Новый вид динозавра Хаолонг донги с уникальными шипами открывает новые горизонты в палеонтологии.

Читать полностью » Физики открыли альтермагнетизм: магниты научились работать без постоянного поля 14.02.2026 в 15:55

Чешские физики открыли новый класс магнитных материалов — альтермагниты, которые могут изменить электронику навсегда.

Читать полностью » Формирование ядра Земли определило судьбу жизни — всё зависело от тонкой химической настройки 14.02.2026 в 9:33

Учёные выяснили, что для жизни важна не только вода, но и точный химический баланс при формировании планеты. Новый критерий меняет поиск экзопланет.

Читать полностью » Стамбул живёт над тихой бомбой: новая модель разлома выявила участки максимального накопления энергии 14.02.2026 в 1:26

Ученые представили 3D-модель Северо-Анатолийского разлома под Мраморным морем, которая меняет понимание риска землетрясений в Турции.

Читать полностью » Левитирующий кристалл нарушил третий закон Ньютона: частицы перестали 13.02.2026 в 18:40

Учёные нашли способ создания временного кристалла с помощью акустической левитации, демонстрируя противоречия в классической физике.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Changan выпустит электромобиль на "солевой" батарее — рынок может измениться уже летом 2026
Питомцы
Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом
Спорт и фитнес
Обычная стена заменила тренажёры — ноги начали дрожать уже на первой попытке
Красота и здоровье
Любовь требует жертв или свободы: тревога и страх потерять партнёра выдают опасную зависимость
Спорт и фитнес
Скакалка против лишнего веса: интервальная схема заставляет таять калории без дорогих абонементов
Еда
Тёмный шоколад добавили к торфяному виски — насыщенный профиль стал глубже, чем казалось
Красота и здоровье
Руки выдают возраст мгновенно — простая привычка после мытья меняет всё
Садоводство
Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet