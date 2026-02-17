Строители копнули глубже — и нашли римский алтарь: Германия получила находку уровня Помпей

Под современной брусчаткой Кёльна археологи сделали открытие, которое заставило по-новому взглянуть на римское прошлое города. Во время работ на площадке будущего еврейского археологического музея MiQua специалисты обнаружили древнюю лестницу и редкий частный алтарь. На глубине, где ожидали лишь фрагменты стен, оказались хорошо сохранившиеся конструкции почти двухтысячелетней давности. Об этом сообщает ZME Science.

Лестница, пережившая века

Кёльн, в римскую эпоху носивший название Колония Клавдия Ара Агриппиненсиум, был крупным административным центром империи. Здесь располагалась резиденция наместника — Преторий, о котором историки знают давно, но раскопки продолжают приносить сюрпризы. Подобно тому как находка гробницы у Виа Пьетралата помогла уточнить детали римских погребальных традиций, открытие в Кёльне расширяет представление о городской жизни на северных рубежах империи.

Под будущим музеем археологи выявили массивный фундамент IV века и каменную лестницу I века. В античности она соединяла верхние залы дворца с нижними уровнями, спускавшимися к Рейну. Тогда местность представляла собой крутой склон, и строители создали систему террас, чтобы укрепить рельеф и обеспечить удобное сообщение между частями комплекса.

Сегодня участок выглядит ровным благодаря многовековой застройке. В Средние века римские сооружения часто разбирали на камень, поэтому подобные лестницы в северных провинциях почти не сохранились. Эта уцелела потому, что при расширении дворца нижние этажи засыпали толстым слоем грунта, фактически законсервировав конструкцию и защитив её от разрушения.

Редкий домашний алтарь

Ещё более неожиданной находкой стал частный алтарь II века — ларарий. Такие святилища были обязательной частью римского дома. В них почитали ларов — духов-покровителей семьи и домашнего очага, принося небольшие дары в виде пищи, вина или огня лампы.

В Италии подобные алтари хорошо известны археологам, но к северу от Альп они практически не встречаются. По значимости эта находка сопоставима с открытием, когда в Египте были обнаружены крупнейшие ранние иероглифы, позволившие иначе взглянуть на символику древней власти. Ларарий в Кёльне стал первым примером подобного типа в этом регионе.

Вероятно, он принадлежал высокопоставленному чиновнику. Даже находясь далеко от Средиземноморья, представители римской элиты сохраняли привычные религиозные обряды. Этот небольшой алтарь показывает, что культурная идентичность поддерживалась не только в общественных храмах, но и в личном пространстве.

Инженерная продуманность

Раскопки также выявили фундамент базилики IV века толщиной около четырёх метров. Его возвели с использованием особого раствора, в который добавляли измельчённую керамику и гравий. Такая смесь отличалась прочностью и устойчивостью к влаге, что имело значение рядом с рекой.

Фундамент сложен из чередующихся слоёв туфа, базальта и известняка. Подобная конструкция позволяла удерживать массивное здание на склоне и предотвращала его сползание к воде. Эти детали подтверждают высокий уровень инженерной мысли римлян и их умение учитывать особенности ландшафта.

Музей планирует сохранить находки на месте обнаружения. Посетители смогут увидеть древние сооружения в их историческом контексте и буквально пройти по тем же подземным уровням, которыми пользовались жители римского Кёльна.

Открытие напоминает, что под современными европейскими городами скрываются целые пласты истории. Случайные находки превращаются в ключи к пониманию повседневной жизни империи и её культурных традиций. Каждое подобное открытие добавляет новые штрихи к образу прошлого, делая его более живым и объёмным.