Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение Чалоу
Захоронение Чалоу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:40

Бригетио хранит страшный секрет: здесь римский император Валентиниан I умер от ярости послов квадов

Марцеллин: установлено место смерти римского императора Валентиниана I в крепости Бригетио

История знает немало правителей, чья жизнь оборвалась внезапно. Но смерть императора Валентиниана I в 375 году н. э. стала одной из самых драматичных в позднеримской эпохе — не на поле битвы, а во время переговоров. Новое археологическое исследование венгерских учёных впервые предлагает убедительное объяснение, где именно произошла эта трагедия — в крепости Бригетио на берегу Дуная, на территории современной Венгрии.

Император на границе варварского мира

Осенью 375 года Валентиниан I, известный своим жёстким нравом и непримиримостью, находился в Паннонии. Его цель — усмирить племена квадов и сарматов, вторгшихся на земли Римской империи годом ранее. После серии карательных походов он расположился на зимних квартирах в Бригетионе.

17 ноября император принял послов квадов, прибывших оправдываться за нападения. По словам историка Аммиана Марцеллина, послы попытались возложить вину на римлян, что довело Валентиниана до ярости. В разгар приступа гнева его хватил инсульт, от которого он умер.

"Оправдания послов и их попытка обвинить Рим в войне настолько разгневали императора, что в припадке гнева он получил инсульт и умер", — сообщает Аммиан Марцеллин.

Долгая тайна места смерти

На протяжении полутора тысяч лет историки спорили, в каком именно помещении Бригетиона произошла смерть императора. Термины античных хроник — консисторий и конклав — не давали точных архитектурных ориентиров: это могли быть как официальные залы, так и частные покои.

Археологи Давид Бартус, Сильвия Йонаци и Тибор Недьёкрё решили объединить исторические источники и геофизические данные. В ходе раскопок 2017-2018 годов они обнаружили фундамент большого апсидального здания, возведённого в те же годы, когда Валентиниан пребывал в крепости.

Новое здание в сердце крепости

Постройка, ориентированная с востока на запад, имела центральный зал площадью 101 м², полукруглую апсиду около 56 м² и стены толщиной почти метр. С северной и южной сторон примыкали небольшие комнаты, а позднее здание даже оснастили гипокаустом — системой подогрева пола.

Археологи отмечают: всё это — признаки репрезентативного здания, а не военной казармы. Оно явно предназначалось для приёмов, аудиенций и совещаний — типичная архитектура императорских аудиторий, известных как "аулы".

"Его центральным элементом был зал площадью 101 квадратный метр, окружённый апсидой площадью 56 квадратных метров, со стенами толщиной почти в метр", — говорится в исследовании.

Таблица: возможные места смерти Валентиниана I

Локация Вероятность Основание
Преторий (резиденция командира) Низкая Не найдено достоверных остатков
Принципалия (штаб-квартира) Средняя Стены поздние, непрочные
Базилика терм Средняя Функция неясна
Апсидальное здание (новое открытие) Высокая Совпадает по времени, структуре и назначению

Исторический фон: Паннония на грани

Эта история невозможна без контекста. Годом ранее, в 374-м, римляне начали строительство форта на территории квадов, что вызвало восстание. После убийства царя Габиния квады объединились с сарматами и вторглись в Паннонию. Валентиниан лично возглавил ответный поход.

К концу 375 года он достиг Бригетиона, надеясь на перемирие. Но судьбоносная встреча закончилась трагедией.

Археология и реконструкция

Сравнение найденной структуры с аналогами из Медианы (Сербия) и Карнунтума (Австрия) показало: все они служили императорским залами для приёмов. Здание в Бригетионе, построенное "в спешке, но с размахом", вписывается в эту традицию.

Исследователи считают, что именно здесь состоялся приём послов квадов, приведший к внезапной смерти Валентиниана I.

Последствия: кризис империи

Смерть императора вызвала политический хаос. Уже через шесть дней его четырёхлетний сын Валентиниан II был провозглашён императором.

Источники разошлись в деталях: Аммиан Марцеллин указывал на Бригетио, а "Консулярия Константинопольская" — на Аквинкум (современный Будапешт). Венгерские археологи сопоставили данные и пришли к выводу: провозглашение произошло в Бригетионе, где находились войска и сановники.

"Мы можем лишь определить и перечислить помещения, пригодные для зимней резиденции императора, для заседаний совета или приёма послов", — отмечает археологическая группа.

А что если Бригетио был дворцом под прикрытием?

Здание с апсидой — не просто резиденция. Оно символизирует новую роль дунайских крепостей в поздней античности: они превращались из военных лагерей в административно-дворцовые центры. Такую трансформацию претерпели и Карнунтум, и Сирмий, и, теперь, Бригетио.

Плюсы и минусы версии археологов

Аргументы "за" Аргументы "против"
Совпадение по дате и функции здания Нет прямых письменных подтверждений
Архитектура типична для императорских приёмов Возможно, зал мог использоваться позже
Географическое соответствие хроникам Термины консисторий и конклав остаются неясными

FAQ

Можно ли посетить место раскопок?
Да, Бригетио (Комаром, Венгрия) открыт для туристов, а находки экспонируются в местных музеях.

Что такое апсидальное здание?
Это строение с полукруглым завершением зала — типичный элемент римской архитектуры, часто использовавшийся для аудиенций и судебных заседаний.

Почему смерть Валентиниана была важной для истории Рима?
Она привела к ослаблению дунайского фронта и ускорила падение дисциплины в армии, предвосхитив кризис империи.

Мифы и правда

  • Миф: Валентиниан умер в бою.
    Правда: он умер от инсульта во время дипломатической встречи.

  • Миф: место смерти неизвестно.
    Правда: археологи нашли убедительный кандидат — апсидальный зал в Бригетионе.

  • Миф: смерть императора не повлияла на империю.
    Правда: она вызвала политический кризис и споры о наследовании.

Три интересных факта

Смерть Валентиниана вошла в хроники как "гнев, погубивший императора".

Его сын Валентиниан II стал одним из самых юных императоров в истории Рима.

Крепость Бригетио в поздней античности превратилась в административный центр региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века сегодня в 17:35
Люди бронзового века играли в русскую рулетку с климатом: Мурайгхат показывает, как ритуалы спасли их

В Мурайгхате археологи нашли следы не разрушения, а возрождения — место, где ритуалы помогли людям пережить кризис перехода в бронзовый век.

Читать полностью » Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови сегодня в 16:09
Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

В воде, где термометр показывает минус два, рыбы с бесцветной кровью живут миллионами. Как им удаётся не замерзнуть — рассказывают учёные.

Читать полностью » Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон сегодня в 15:27
Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Учёные доказали, что шмели способны понимать "азбуку Морзе". Как насекомые научились различать точки и тире — и что это значит для науки?

Читать полностью » Респираторно-синцитиальный вирус может привести к пневмонии - профессор Анатолий Альтштейн сегодня в 14:31
Простуда, которая может стать смертельно опасной: что скрывает вирус-хамелеон

Респираторно-синцитиальный вирус может вызвать серьёзные заболевания, особенно у детей. Узнайте, как защититься от этого вируса и что делать при первых признаках инфекции.

Читать полностью » Учёные из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили новый сенсорный феномен у человека сегодня в 13:31
Седьмое чувство человека: как пальцы видят то, что скрыто под песком

Учёные открыли удивительное сенсорное "седьмое чувство" человека — способность ощущать скрытые объекты через сыпучие материалы, такие как песок. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Вырубка лесов в тропиках ведет к глобальному потеплению - Джессика Холл сегодня в 12:31
Кондиционер планеты сломан: вырубка лесов превращает влажные тропики в зону апокалипсиса

Тропические леса играют ключевую роль в регулировании климата, но их вырубка усиливает глобальное потепление. Узнайте, как исчезновение лесов влияет на климат и жизни людей.

Читать полностью » Новый вид пчелы найден в Западной Австралии на хребте Бремер - Кит Прендергаст сегодня в 11:31
Пчела из ада или хранитель редких цветов: на приисках Австралии открыли новый вид опылителя

Новое открытие пчелы с "дьявольскими рожками" в Австралии напоминает о важности защиты опылителей и сохранения биоразнообразия в районах с активной горнодобывающей деятельностью.

Читать полностью » Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней сегодня в 10:31
Гиганты, павшие во сне истории: куда исчезли чудеса, построенные богам

Какие чудеса Древнего мира стали символами могущества и искусства? Узнайте, как они разрушались, и что из них мы можем увидеть сегодня.

Читать полностью »

Новости
Дом
Кэти Ламберт: при уборке перед праздником важно сосредоточиться на видимых зонах
УрФО
Из Тюмени запущен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок
Садоводство
Укроп прорастает раньше других культур после зимнего посева
Авто и мото
АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании
УрФО
В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся "Краски", "Ласковый май" и "Отпетые мошенники"
Садоводство
Почернение листьев груши связано с нехваткой бора и пересушиванием почвы — Андрей Ковалёв
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Спорт и фитнес
Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet