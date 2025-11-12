Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:51

Римляне изобрели холодильник 2000 лет назад — и он работал лучше нашего

Треммель: римская яма в Хальтерн-ам-Зее служила холодильником для продуктов

Иногда самые интересные археологические открытия случаются не в пыльных архивах, а прямо под ногами студентов. Так произошло в немецком городе Хальтерн-ам-Зее, где будущие археологи из Кёльнского университета обнаружили остатки римского "холодильника" возрастом две тысячи лет. Необычная находка проливает свет на то, как римляне хранили продукты и адаптировали свои привычки даже на северных рубежах империи.

Раскопки на месте древнего лагеря Алисо

Работы проходили в течение четырёх недель на территории музея LWL-Römermuseum, где расположен один из самых значимых римских памятников Германии — лагерь Алисо. Это укрепление, построенное к северу от Альп, служило важным военным и торговым пунктом.

В ходе раскопок студенты нашли фрагменты винных амфор, бронзовую ложку, части керамики Terra Sigillata и другие предметы римского быта. Однако настоящей сенсацией стала глубокая яма, которую археологи идентифицировали как Cooling Pit — примитивный прообраз холодильника.

"Одна из обнаруженных ям, возможно, служила своего рода холодильником — древним хранилищем, которое римляне использовали для хранения еды и напитков", — пояснила специалист по римской культуре Беттина Треммель из Ландшафтного союза Вестфалия-Липпе (LWL).

Как выглядел "римский холодильник"

Подобные охлаждающие ямы встречались по всей Римской империи. Это были простые углубления в земле, иногда облицованные глиной или камнем, чтобы поддерживать стабильную температуру. Внутри продукты укладывались на солому или песок, а сверху яму накрывали деревянными досками.

В тёплых регионах Средиземноморья римляне использовали подземные помещения и хранилища с системой гипокауста (подогрев пола), чтобы регулировать микроклимат. На севере, где климат был прохладнее, хватало и обычной ямы. Именно такая, судя по находке, использовалась в Халтерне для хранения мяса, сыра, вина и фруктов.

"Римляне проявили удивительную изобретательность в вопросах хранения продуктов", — отметил профессор Экхард Дешлер-Эрб, руководивший проектом от кафедры римской провинциальной археологии Кёльнского университета.

Находки, рассказывающие о жизни легионеров

Каждая деталь, найденная на месте лагеря, оживляет картину повседневной жизни римских солдат:

  • амфоры из Средиземноморья указывают на импорт вина и оливкового масла — товаров, без которых не обходился даже самый отдалённый форпост.

  • Terra Sigillata — изысканная керамика с красной глазурью — была предметом роскоши и часто принадлежала офицерам.

  • игральные жетоны и монеты свидетельствуют о том, что солдаты умели не только воевать, но и отдыхать.

Эти находки показывают, что даже на границе Римской империи уровень комфорта оставался удивительно высоким.

Таблица: археологические находки и их значение

Находка Материал Назначение Значение для археологов
Винные амфоры Керамика Импорт напитков Свидетельство торговли с югом
Ложка Бронза Кухонный инвентарь Подтверждает наличие офицерского стола
Terra Sigillata Керамика Посуда для трапез Признак статуса и богатства
Игральные жетоны Кость/глина Развлечение Досуг легионеров
Охлаждающая яма Земля, дерево Хранение продуктов Пример адаптации римской инженерии

"Горячий снос" и следы разрушения

Помимо бытовых находок, археологи обнаружили необычно толстые траншеи для столбов, окружавшие древние строения. По словам Треммель, это следы так называемого "горячего сноса" — практики, применявшейся при эвакуации лагерей.

"Траншеи стали шире, когда столбы вытащили — сначала они сожгли деревянные столбы, а затем убрали их остатки", — отметила исследовательница.

Этот слой разрушений, вероятно, относится к периоду после битвы в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.), когда римляне покинули северные территории, потеряв три легиона в бою с германскими племенами.

Хальтерн — "живая лаборатория" археологии

Раскопки в Хальтерн-ам-Зее ведутся с конца XIX века. Сегодня это не только археологический памятник, но и учебная площадка для студентов. Здесь поколения исследователей осваивают современные методы документирования, 3D-моделирования и стратиграфического анализа.

Музей LWL-Römermuseum проводит интерактивные экскурсии, где посетители могут увидеть реконструкции римских домов, фортификаций и даже попробовать блюда, приготовленные по античным рецептам.

Мифы и правда о римской повседневности

  • Миф: римляне не заботились о сохранности продуктов.
    Правда: они применяли продуманные технологии охлаждения, сушки и засолки.

  • Миф: северные лагеря были бедными и примитивными.
    Правда: офицеры имели доступ к вину, изысканной керамике и предметам роскоши.

  • Миф: археология — скучная наука.
    Правда: даже студенты могут сделать открытия, меняющие наше представление о прошлом.

FAQ

Можно ли увидеть найденный "римский холодильник"?
Пока яма не открыта для публики, но её планируют включить в экспозицию под открытым небом "Römerbaustelle Aliso".

Как студенты участвуют в раскопках?
Они проходят практику под руководством преподавателей и специалистов LWL, совмещая обучение и реальную полевую работу.

Зачем изучать такие бытовые находки?
Они позволяют понять, как жили, ели, отдыхали и адаптировались римляне в разных климатических и культурных условиях.

Три интересных факта

Термин Cooling Pit впервые зафиксирован в археологических источниках ещё в XIX веке и обозначает ранние формы подземных холодильных ям.

В античных текстах встречаются описания хранения вина в подземных помещениях, обложенных снегом или соломой.

В Хальтерне найдено более 400 римских монет, что свидетельствует о процветающей экономической активности в лагере.

