Старинные монеты в мешке
Старинные монеты в мешке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:33

Воины Рима прятали сбережения перед битвами: новый клад раскрывает секреты древних походов

Мосс: в Северном Уэльсе найден клад из около 15 тысяч римских монет

Любительское увлечение археологией привело к невероятному открытию в Северном Уэльсе, которое может изменить представления историков о римском периоде в этом регионе. Энтузиаст с металлоискателем, десятилетия методично обследовавший окрестности, наконец наткнулся на клад, превзошедший все его ожидания.

Неожиданная находка

Во время очередного выхода на поле, которое сам Дэвид Мосс охарактеризовал как малоперспективное, прибор подал необычно сильный сигнал. Раскопав на глубине около полуметра первый глиняный горшок, мужчина не поверил своим глазам — сосуд был до краёв наполнен древними монетами. Продолжив исследование участка, он обнаружил второй аналогичный сосуд. Общее количество артефактов, по предварительной оценке, достигло 15 тысяч экземпляров.

"Настойчивость окупилась, и то, что мы обнаружили, превзошло все мои ожидания", — поделился Дэвид Мосс.

Транспортировка и охрана

Практически сразу после находки перед Моссом встала серьёзная задача — как сохранить и транспортировать 60 килограммов исторического наследия. Владелец земли предоставил для перевозки прочный пластиковый контейнер. Однако, доставив сокровище к своему дому в Честере после четырёх часов пути, Дэвид столкнулся с непреодолимым страхом потерять драгоценную находку.

Паранойя оказалась сильнее комфорта — вместо того чтобы занести тяжёлые контейнеры в дом, он три ночи подряд спал в автомобиле, обеспечивая непрерывную охрану клада. Только на четвертые сутки он решился передать монеты специалистам.

Историческое значение

Для самого Дэвида Мосса, имеющего почти десятилетний опыт поисков, эта находка стала абсолютным рекордом. За все предыдущие годы ему удалось найти около 2700 римских монет, а новый клад превысил этот показатель более чем в пять раз.

"Это может превзойти предыдущий валлийский рекорд в 10 000 монет", — подтвердил Энтони Хэлс, председатель Нумизматического общества Южного Уэльса и Монмутшира.

Эксперты уже провели первичный осмотр и подтвердили уникальность коллекции. Теперь монеты ожидает длительный процесс изучения в Национальном музее Кардиффа, где специалисты определят их точный возраст, происхождение и исторический контекст.

Происхождение клада

По мнению Энтони Хэлса, клад, скорее всего, принадлежал воинам римской армии, которые закапывали свои сбережения в периоды военной нестабильности или перед длительными походами. Такая практика была распространена в эпоху римского владычества, когда безопасность личного имущества не могла быть гарантирована.

Район находки имеет богатейшую археологическую историю, где следы разных эпох — от друидов и викингов железного века до римской оккупации — наслаиваются друг на друга. Это делает местность особенно интересной для исследователей.

Правовой статус и будущее клада

Согласно британскому Закону о сокровищах 1996 года, все обнаруженные монеты автоматически переходят в собственность Короны. Сейчас проходит официальная оценка стоимости клада, после чего музеи Уэльса и Англии смогут выразить заинтересованность в его приобретении.

Если какое-либо музейное учреждение выкупит коллекцию, вырученная сумма будет поровну разделена между нашедшим клад Дэвидом Моссом и владельцем земли. По словам представителя Национального музея Кардиффа, оценочная процедура должна завершиться в следующем году.

Сравнение с другими находками

Хотя эта находка впечатляет своими масштабами, британская земля хранит и более крупные клады. Абсолютным рекордом остаётся клад Кунетио, обнаруженный в Уилтшире в 1978 году. Тем не менее, валлийская находка уверенно занимает высокое место в местном рейтинге. Чтобы наглядно показать её значимость, вот сравнение с другими крупными кладами.

Название/Место находки Год обнаружения Примерное количество монет
Клад Кунетио (Уилтшир) 1978 Более 50 000
Находка Дэвида Мосса (Северный Уэльс) 2023 Около 15 000
Клад около Чепстоу 1990-е Около 10 000
Клад в Салли (долина Гламорган) 2008 Около 6 000

А что если…

Если музеи проявят повышенный интерес к коллекции, это может значительно ускорить процесс изучения и каталогизации монет. Финансирование со стороны заинтересованных институтов позволит привлечь к работе больше специалистов по римской нумизматике и использовать современные технологии анализа, такие как 3D-сканирование и спектрометрия.

Три факта о римских монетах в Британии

  1. Римские легионеры получали жалование именно монетами, что способствовало распространению денежного обращения в провинциях.

  2. Часто монеты переплавлялись и использовались для создания украшений местными племенами.

  3. Состав металла в монетах может указать на время их чеканки — в периоды экономических кризисов содержание драгоценных металлов снижалось.

Исторический контекст

Обнаружение клада именно в Северном Уэльсе не случайно — этот регион долгое время оставался зоной активного римского влияния. После завоевания Британии римляне основали здесь несколько укреплённых поселений и проложили дороги, которые способствовали развитию торговли. Местные племена оказывали ожесточённое сопротивление, что делало регион неспокойным — возможно, именно поэтому кто-то решил спрятать свои сбережения, но так и не вернулся за ними. Находка Дэвида Мосса даёт новую пищу для размышлений об экономических и военных аспектах римского присутствия в Уэльсе.

