Римляне пекли хлеб с добавками: от тмина до сыра — и это меняет всё, что мы знали о их еде

В испанской провинции Сьюдад-Реаль археологи совершили remarkable открытие, проливающее свет на организацию пищевого производства в Древнем Риме. На территории античного города Сисапо, расположенного near современного городища Ла-Бьенвенида, была обнаружена хорошо сохранившаяся промышленная пекарня II века нашей эры.

Этот производственный комплекс, известный в Древнем Риме как pistrinum, занимал стратегическое положение в самом сердце города, на пересечении с главной улицей — Кардо Максимус. Сисапо в римскую эпоху был важным центром добычи полезных ископаемых, где добывали киноварь, серебро и свинец в горах Сьерра-Морены.

Устройство древнеримской пекарни

Раскопанный комплекс занимает площадь более 200 квадратных метров и включает пять основных помещений, чётко разделённых по функциональному назначению. Археологи обнаружили каменные основания диаметром от 1,25 до 1,5 метра, которые служили опорой для вращающихся мельниц и месильных платформ.

Центральным элементом пекарни стала круглая печь диаметром 2,8 метра, построенная из каменных блоков и туфа. Она имела куполообразную камеру для выпечки и выход с южной стороны — конструкция, аналогичная печам, найденным в других римских поселениях Испании.

"Отличная сохранность объекта позволяет шаг за шагом реконструировать весь процесс хлебопечения в римскую эпоху — от зерна до буханки", — отмечают исследователи.

Технологический процесс выпечки хлеба

Этап производства Обнаруженные артефакты Функциональное назначение Подготовка зерна Большие керамические кувшины (долии) Замачивание зерна в солёной воде Помол муки Каменные основания мельниц Измельчение зерна с помощью вращающихся жерновов Замес теста Помещение рядом с печью Брожение теста с использованием дрожжей Приготовление добавок Керамические ступки (mortaria) Измельчение специй и приправ Выпечка Круглая каменная печь Приготовление хлеба при температуре свыше 250°C

Производственный цикл: от зерна до хлеба

Процесс производства хлеба в Сисапо был тщательно организован и состоял из нескольких последовательных этапов. Сначала зерно замачивали в солёной воде — это помогало размягчить его и получить более белую муку. Для этого использовались большие керамические сосуды-долии, многочисленные фрагменты которых были найдены археологами.

Затем следовал помол с помощью роторных мельниц, состоявших из нижней неподвижной части (мета) и верхней вращающейся (катилл). Близость к карьерам вулканического камня в Ла-Бьенвениде, известным производством качественных жерновов, обеспечивала пекарню необходимым оборудованием.

После помола муку просеивали через льняные сита для удаления отрубей, затем замешивали тесто с добавлением воды, соли и дрожжей. В помещении рядом с печью тепло способствовало брожению теста. Интересно, что археологи обнаружили свидетельства использования различных специй — тмина, перца, кунжута и мака, которые улучшали вкус хлеба и маскировали возможную кислинку.

А что если…

Если бы не систематические раскопки, которые ведутся здесь с 2000 года, эта уникальная пекарня могла бы оставаться скрытой под землёй ещё столетиями. Открытие позволяет по-новому взглянуть на уровень организации пищевого производства в римских провинциальных городах.

Три факта о римском хлебопечении

Профессиональные пекари - в римском обществе пекари (pistores) часто были рабами или вольноотпущенниками, а их профессия считалась vital для функционирования города. Маркировка продукции - перед выпечкой на хлебе часто ставили клеймо, указывающее на пекаря или мастерскую, подобно тому как это делали в Помпеях. Разнообразие ассортимента - римские пекари производили различные сорта хлеба — от простого солдатского до изысканного с добавлением молока, мёда, оливкового масла и даже сыра.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличалась промышленная пекарня от домашней?

Промышленные пистринумы, подобные найденному в Сисапо, имели значительно larger масштабы производства, специализированное оборудование и чёткое разделение труда, обслуживая не одну семью, а всё городское население.

Кто были основные потребители хлеба?

В шахтёрском городе Сисапо основными покупателями хлеба были работники рудников, ремесленники и городские жители. Пекарня, расположенная на главной улице, совмещала производственные и торговые функции.

Как датировали находку?

Строительство и активное использование пекарни относят к периоду между эпохой Флавиев и началом II века н. э. — времени расцвета Сисапо. Датировку подтвердили находки керамики, включая terra sigillata из Южной Галлии и Испании.

Исторический контекст

Открытие пекарни в Сисапо имеет особое значение для понимания экономики римской Испании. В то время как ранее известные образцы римских пекарен были в основном обнаружены в крупных городах Барсино (Барселона) или Аугуста Эмерита (Мерида), находка в Сисапо демонстрирует, что организованное производство хлеба существовало, но экономически значимых центрах, связанных с горнодобывающей промышленностью. Это подтверждает высокий уровень развития провинциальных территорий и развитость сетей, обеспечивавших даже отдалённые города необходимыми товарами и технологиями.