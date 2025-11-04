Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологи на раскопках древнего кладбища
Археологи на раскопках древнего кладбища
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:59

Римляне пекли хлеб с добавками: от тмина до сыра — и это меняет всё, что мы знали о их еде

В Испании раскопана хорошо сохранившаяся римская пекарня на территории античного города Сисапо

В испанской провинции Сьюдад-Реаль археологи совершили remarkable открытие, проливающее свет на организацию пищевого производства в Древнем Риме. На территории античного города Сисапо, расположенного near современного городища Ла-Бьенвенида, была обнаружена хорошо сохранившаяся промышленная пекарня II века нашей эры.

Этот производственный комплекс, известный в Древнем Риме как pistrinum, занимал стратегическое положение в самом сердце города, на пересечении с главной улицей — Кардо Максимус. Сисапо в римскую эпоху был важным центром добычи полезных ископаемых, где добывали киноварь, серебро и свинец в горах Сьерра-Морены.

Устройство древнеримской пекарни

Раскопанный комплекс занимает площадь более 200 квадратных метров и включает пять основных помещений, чётко разделённых по функциональному назначению. Археологи обнаружили каменные основания диаметром от 1,25 до 1,5 метра, которые служили опорой для вращающихся мельниц и месильных платформ.

Центральным элементом пекарни стала круглая печь диаметром 2,8 метра, построенная из каменных блоков и туфа. Она имела куполообразную камеру для выпечки и выход с южной стороны — конструкция, аналогичная печам, найденным в других римских поселениях Испании.

"Отличная сохранность объекта позволяет шаг за шагом реконструировать весь процесс хлебопечения в римскую эпоху — от зерна до буханки", — отмечают исследователи.

Технологический процесс выпечки хлеба

Этап производства Обнаруженные артефакты Функциональное назначение
Подготовка зерна Большие керамические кувшины (долии) Замачивание зерна в солёной воде
Помол муки Каменные основания мельниц Измельчение зерна с помощью вращающихся жерновов
Замес теста Помещение рядом с печью Брожение теста с использованием дрожжей
Приготовление добавок Керамические ступки (mortaria) Измельчение специй и приправ
Выпечка Круглая каменная печь Приготовление хлеба при температуре свыше 250°C

Производственный цикл: от зерна до хлеба

Процесс производства хлеба в Сисапо был тщательно организован и состоял из нескольких последовательных этапов. Сначала зерно замачивали в солёной воде — это помогало размягчить его и получить более белую муку. Для этого использовались большие керамические сосуды-долии, многочисленные фрагменты которых были найдены археологами.

Затем следовал помол с помощью роторных мельниц, состоявших из нижней неподвижной части (мета) и верхней вращающейся (катилл). Близость к карьерам вулканического камня в Ла-Бьенвениде, известным производством качественных жерновов, обеспечивала пекарню необходимым оборудованием.

После помола муку просеивали через льняные сита для удаления отрубей, затем замешивали тесто с добавлением воды, соли и дрожжей. В помещении рядом с печью тепло способствовало брожению теста. Интересно, что археологи обнаружили свидетельства использования различных специй — тмина, перца, кунжута и мака, которые улучшали вкус хлеба и маскировали возможную кислинку.

А что если…

Если бы не систематические раскопки, которые ведутся здесь с 2000 года, эта уникальная пекарня могла бы оставаться скрытой под землёй ещё столетиями. Открытие позволяет по-новому взглянуть на уровень организации пищевого производства в римских провинциальных городах.

Три факта о римском хлебопечении

  1. Профессиональные пекари - в римском обществе пекари (pistores) часто были рабами или вольноотпущенниками, а их профессия считалась vital для функционирования города.

  2. Маркировка продукции - перед выпечкой на хлебе часто ставили клеймо, указывающее на пекаря или мастерскую, подобно тому как это делали в Помпеях.

  3. Разнообразие ассортимента - римские пекари производили различные сорта хлеба — от простого солдатского до изысканного с добавлением молока, мёда, оливкового масла и даже сыра.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличалась промышленная пекарня от домашней?
Промышленные пистринумы, подобные найденному в Сисапо, имели значительно larger масштабы производства, специализированное оборудование и чёткое разделение труда, обслуживая не одну семью, а всё городское население.

Кто были основные потребители хлеба?
В шахтёрском городе Сисапо основными покупателями хлеба были работники рудников, ремесленники и городские жители. Пекарня, расположенная на главной улице, совмещала производственные и торговые функции.

Как датировали находку?
Строительство и активное использование пекарни относят к периоду между эпохой Флавиев и началом II века н. э. — времени расцвета Сисапо. Датировку подтвердили находки керамики, включая terra sigillata из Южной Галлии и Испании.

Исторический контекст

Открытие пекарни в Сисапо имеет особое значение для понимания экономики римской Испании. В то время как ранее известные образцы римских пекарен были в основном обнаружены в крупных городах Барсино (Барселона) или Аугуста Эмерита (Мерида), находка в Сисапо демонстрирует, что организованное производство хлеба существовало, но экономически значимых центрах, связанных с горнодобывающей промышленностью. Это подтверждает высокий уровень развития провинциальных территорий и развитость сетей, обеспечивавших даже отдалённые города необходимыми товарами и технологиями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали коллективную охоту косаток на акул ради печени — Эрик Игуэра Ривас сегодня в 11:58
Морские волки вышли на охоту: как Стая Монтесумы обманула акул и взяла только печень

В Калифорнийском заливе косатки из "Стаи Монтесумы" научились охотиться на белых акул, переворачивая их на спину. Учёные называют это доказательством стратегического мышления морских хищников.

Читать полностью » Археологи обнаружили скульптуру спящего Купидона II века в Пуле — Александра Паич сегодня в 10:58
Купидон проснулся под плиткой улицы: тайна спящего бога, о которой молчала Пула

В хорватской Пуле археологи нашли редкую мраморную скульптуру спящего Купидона II века. Уникальное произведение римского искусства станет жемчужиной коллекции музея Истрии.

Читать полностью » Учёные измерили температуру Вселенной семь миллиардов лет назад — Тацуя Котани сегодня в 9:58
Вселенная когда-то была теплее кофейни: как астрономы нашли следы космического тепла

Астрономы впервые измерили температуру Вселенной 7 миллиардов лет назад и подтвердили, что космос действительно остывает по мере расширения. Результаты стали самым точным доказательством теории Большого взрыва.

Читать полностью » Учёные нашли уязвимость раковых клеток связанную с активностью транспозонов — Майкл Хейворд сегодня в 8:11
Генетический мусор оказался золотом: учёные нашли способ заставить «спящие» гены уничтожать рак

Учёные из Лондона доказали: "мусорная" ДНК может стать оружием против рака крови. Новое исследование показало, что активация транспозонов делает опухоль уязвимой для препаратов, блокирующих систему ремонта ДНК.

Читать полностью » Учёные напечатали человеческую мышечную ткань в невесомости на 3D-принтере — Парт Чансория сегодня в 7:11
Человек создал плоть среди звёзд: в космосе впервые напечатали живые мышцы

Учёные из ETH Zurich впервые напечатали мышечную ткань в условиях невесомости. Это открытие может изменить будущее космической медицины и ускорить развитие биотехнологий на Земле.

Читать полностью » Учёные из Рокфеллеровского университета расшифровали строение клеток комара — Лесли Вошалл сегодня в 6:11
Маленький убийца под микроскопом: впервые создан атлас клеток комара, переносящего смертельные вирусы

Учёные из Рокфеллеровского университета создали первый клеточный атлас комара Aedes aegypti — переносчика жёлтой лихорадки. Это открытие раскрывает тайны его поведения и даёт надежду на новые методы борьбы с инфекциями.

Читать полностью » Учёные обнаружили новый мощный антибиотик в бактерии Streptomyces coelicolor — Саймон Чэдвик сегодня в 5:11
70 лет никто не замечал его силы: учёные случайно нашли в старом штамме вещество, которое убивает устойчивые микробы

Учёные из Великобритании и Австралии нашли мощный антибиотик, скрывавшийся в известной бактерии Streptomyces coelicolor. Он в 100 раз эффективнее старых препаратов и не вызывает устойчивости.

Читать полностью » Иракский министр культуры: изменение климата угрожает историческим памятникам страны сегодня в 4:27
Вавилон и Ур страдают от солёной угрозы: что скрывает климатическая катастрофа

Древние города Ирака оказываются на грани исчезновения из-за изменения климата. Какие меры спасения существуют для исторического наследия?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Садовод Петров: автополив сохранит комнатные растения во время долгих поездок
Культура и шоу-бизнес
Teen Vogue сливается с Vogue.com
Спорт и фитнес
Инструктор Иван Ганин объяснил, как йога-нидра помогает снизить тревожность и улучшить сон
СФО
В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий
Наука
Пожилые люди выделяют больше респираторных аэрозолей, чем дети и подростки
Питомцы
Эксперт Пултиду: ротвейлеры умны и легко обучаются при правильном подходе
Наука
AHS 2: миндаль, кешью и грецкие орехи уменьшают риск ишемической болезни сердца на 27%
Красота и здоровье
Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet