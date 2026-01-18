Океан вышел из-под контроля: новые данные о волнах-негодяях заставляют пересматривать нормы

Океан продолжает преподносить сюрпризы даже тем, кто изучает его десятилетиями. Новое исследование показало, что самые опасные волны на планете могут быть значительно выше и мощнее, чем считалось ранее. Речь идёт о волнах-негодяях, которые долгое время оставались недооценённым риском для человека и инфраструктуры. Об этом сообщает Science Post.

Почему волны-негодяи оказались больше ожидаемого

Волны-негодяи представляют собой редкие, но крайне опасные океанские явления. Обычно их определяют как волны, высота которых как минимум в два раза превышает уровень окружающего волнения. Ранее считалось, что даже самые экстремальные из них редко превышают 30 метров, что уже сопоставимо с десятиэтажным зданием. Однако новые данные указывают на совершенно иной масштаб угрозы.

Учёные отмечают, что подобные экстремальные процессы нельзя рассматривать в отрыве от общего состояния океана. За последние годы он стал аккумулировать всё больше энергии, что уже отражается на динамике штормов и волнения, как показывают исследования о том, что океаны поглощают рекордные объёмы тепла. На этом фоне прежние оценки высоты волн выглядят всё менее надёжными.

Эксперимент, приближенный к реальному океану

Чтобы пересмотреть устоявшиеся представления, исследователи из Оксфордского университета создали уникальную экспериментальную установку. Они использовали круглый бассейн, оснащённый 168 генераторами волн, способными формировать волновые фронты сразу с нескольких направлений. Это позволило воспроизвести трёхмерные условия, максимально близкие к тем, что возникают в открытом море.

В ходе экспериментов выяснилось, что амплитуда волн-негодяев может достигать около 120 метров — в четыре раза больше прежних оценок. Такой результат стал возможен именно благодаря учёту сложных пространственных взаимодействий волн, которые невозможно корректно описать в плоских моделях.

"Наши наблюдения ставят под сомнение обоснованность современных методов, используемых для расчета рассеивания энергии и проектирования морских сооружений в морях с сильным направленным распределением", — говорится в исследовании.

Что это меняет для инженерии и морской безопасности

Пересмотр реальных размеров волн-негодяев имеет прямые практические последствия. Морское судоходство, нефтяные платформы и морские ветряные электростанции зависят от точных расчётов волновых нагрузок. Недооценка этих параметров повышает риск аварий и разрушений, особенно в регионах с активным волнением.

Дополнительное значение имеет и понимание того, как энергия распространяется в толще воды и у дна. Ведь значительная часть процессов, влияющих на устойчивость морских конструкций, связана с тем, что основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана, где волновые эффекты могут вести себя непредсказуемо.

Новое трёхмерное моделирование помогает точнее определить момент разрушения волны и характер распределения энергии. Это открывает возможности для пересмотра инженерных стандартов и повышения устойчивости морской инфраструктуры к экстремальным природным событиям.

Эволюция взглядов на волны-негодяи показывает, насколько важно учитывать реальную сложность океана. Он остаётся мощной и изменчивой средой, но развитие современных моделей позволяет сократить разрыв между теорией и реальностью, делая взаимодействие человека с морской стихией более безопасным и предсказуемым.