Сенатор и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "розовым туманом" связь терактов в Дагестане с Украиной.

Ранее депутат Госдумы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев заявил, что за атакамм боевиков в Дербенте и Махачкале стоят украинские и западные спецслужбы.

"Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам", — написал Рогозин в своём Телеграм-канале.

Ранее Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Дагестане.

Фото: Управление по печати и информации Президента России (Creative Commons Attribution 4.0).