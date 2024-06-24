Сенатор и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "розовым туманом" связь терактов в Дагестане с Украиной.
Ранее депутат Госдумы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев заявил, что за атакамм боевиков в Дербенте и Махачкале стоят украинские и западные спецслужбы.
"Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам", — написал Рогозин в своём Телеграм-канале.
Ранее Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Дагестане.
Фото: Управление по печати и информации Президента России (Creative Commons Attribution 4.0).
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