В Москве пять рожениц застряли в кабине лифта, одна из них едва не родила, сообщает SHOT.

Инцидент случился в роддоме на Ленской улице. Утром пять пациенток на последних сроках беременности и медсестра зашли в лифт. Во время движения кабина застряла. У одной из пациенток в этот момент начались схватки.

"В лифте было жутко душно, и перспектива родить там впятером не особо радовала", — передаёт Телеграм-канал слова одной из беременных.

Женщины рассказали, что в лифте погас свет, до лифтёра дозвониться не получилось. Одна из рожениц позвонила по мобильному мужу, который и вызвал спасателей. Пациенток вызволили спустя час.

Фото: Freepik.