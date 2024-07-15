В Москве пять рожениц застряли в кабине лифта, одна из них едва не родила, сообщает SHOT.
Инцидент случился в роддоме на Ленской улице. Утром пять пациенток на последних сроках беременности и медсестра зашли в лифт. Во время движения кабина застряла. У одной из пациенток в этот момент начались схватки.
"В лифте было жутко душно, и перспектива родить там впятером не особо радовала", — передаёт Телеграм-канал слова одной из беременных.
Женщины рассказали, что в лифте погас свет, до лифтёра дозвониться не получилось. Одна из рожениц позвонила по мобильному мужу, который и вызвал спасателей. Пациенток вызволили спустя час.
Фото: Freepik.
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