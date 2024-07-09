Роскомнадзор выдвинул требование администрации интернет-портала, специализирующегося фанфиках, устранить контент, не соответствующий законодательству Российской Федерации. Речь идет о материалах с пропагандой ЛГБТ, признанной в РФ незаконной.

Уполномоченный орган адресовал владельцам русскоязычной платформы, базирующейся в Латвии, официальное уведомление о необходимости удаления информации, противоречащей российскому законодательству в сфере семейных ценностей. При игнорировании этого требования регулятор примет меры по блокировке доступа к сайту.

Согласно данным ведомства, на портале размещено значительное количество разделов, содержание которых не соответствует действующим нормам. Ранее надзорный орган неоднократно направлял уведомления с требованием об их удалении, однако администрация ресурса лишь перемещала спорный контент на другие страницы.

Регулятор подчеркнул, что распространение подобной информации запрещено на территории РФ. При этом более трех четвертей посетителей указанного сайта являются резидентами России.

Статистика ведомства показывает, что за первую неделю июля текущего года было ограничено или заблокировано 828 страниц с неприемлемым контентом. За июнь это число составило 3 тысячи, а с начала года — более 26 тысяч страниц.

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