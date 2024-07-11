Российские учёные провели исследование, по каким принципам люди дают имена своим роботам-пылесосам. Старший научный сотрудник Дарья Радченко проанализировала записи россиян в соцсетях и выявила несколько тенденций:
Функция устройства (6%): имена связаны с функцией робота, например, Пошатун, Шурик, Жорик, Веня.
Звуки (2%): имена отражают издаваемые роботом звуки, например, Жужа.
Бренды (4%): имена созвучны названиям брендов, например, Ксюша (Xiaomi) и Витёк (Vitek).
Клички домашних животных: популярны имена питомцев, такие как Тузик, Барсик, Бобик.
Имена из фильмов и книг (4%): имена слуг, например, Добби, Бэрримор.
Имена-команды: заимствуются из художественной литературы, например, "Выпустить Кракена" или "Разбудить Ктулху".
Ненавистные имена: роботов называют именами бывших партнёров или начальников, чтобы снизить их статус.
Радченко подчеркнула, что важнее не "очеловечивание" робота, а то, что он становится частью семьи и медиатором в отношениях между её членами.
Фото: commons.wikimedia.org/Piperpet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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