"Яндекс" запускает новый бренд "Автономный транспорт" для своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками. Компания будет заниматься разработкой программного обеспечения, компонентов, а также созданием самих роботов и автомобилей.

Все работы происходят в Москве, при этом большинство компонентов и программное обеспечение разрабатываются внутри компании. Работа над технологией автономного вождения ведется с 2017 года, а первый робот-доставщик был запущен в 2019 году. Компания также занимается производством подвесок, шасси, корпусов, бортовых компьютеров, ультразвуковых датчиков, съёмных батарей, камер и электронных блоков управления.

Фото: commons.wikimedia.org/MrHeisenberg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)