Пациенты в шоке — врачи отдыхают: кого на Урале теперь оперирует доктор-ИИ

Врачи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле стали первыми в Свердловской области, кто начал проводить операции с помощью цифрового хирурга CORI. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Роботизированная помощь в ортопедии

Госпиталь имени Тетюхина стал пионером в применении высокотехнологичных методов лечения. Это первое медицинское учреждение в области, где успешно внедрены роботизированные комплексы для проведения ортопедических операций. В прошлом году здесь появился робот-ассистент, а теперь в центре работает ещё более совершенный цифровой хирург, основанный на искусственном интеллекте.

"Госпиталь имени Тетюхина — исключительное медицинское учреждение в масштабах нашей страны. Это первое учреждение в Свердловской области, где проводятся высокотехнологичные ортопедические операции с использованием роботизированных комплексов. Это делает доступнее квалифицированную помощь людям и позволяет сохранить человеческий капитал региона", — отметил Андрей Мисюра.

Как работает цифровой хирург CORI?

Цифровой хирург CORI получил прозвище "ювелир" от врачей. Робот помогает специалистам точнее устанавливать эндопротезы и более бережно обращаться с мягкими тканями и связками пациентов. Это значительно снижает травматичность операций и ускоряет процесс восстановления пациентов.

"Благодаря ему операция становится менее травматичной, и восстановление пациентов происходит быстрее", — добавили врачи.

За время работы цифрового хирурга в УКЛРЦ уже было проведено 12 успешных операций с его помощью. В следующем месяце планируется выполнить около 30 таких операций.

Центр и его роль в эндопротезировании региона

УКЛРЦ был создан в 2014 году по инициативе Владислава Тетюхина (бывшего владельца ВСМПО) и правительства Свердловской области. Центр стал важным медицинским учреждением региона, выполняющим почти половину всех эндопротезирований в Свердловской области.