Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Пациенты в шоке — врачи отдыхают: кого на Урале теперь оперирует доктор-ИИ

В Нижнем Тагиле врачи начали проводить операции с помощью цифрового хирурга CORI — УКЛРЦ

Врачи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле стали первыми в Свердловской области, кто начал проводить операции с помощью цифрового хирурга CORI. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Роботизированная помощь в ортопедии

Госпиталь имени Тетюхина стал пионером в применении высокотехнологичных методов лечения. Это первое медицинское учреждение в области, где успешно внедрены роботизированные комплексы для проведения ортопедических операций. В прошлом году здесь появился робот-ассистент, а теперь в центре работает ещё более совершенный цифровой хирург, основанный на искусственном интеллекте.

"Госпиталь имени Тетюхина — исключительное медицинское учреждение в масштабах нашей страны. Это первое учреждение в Свердловской области, где проводятся высокотехнологичные ортопедические операции с использованием роботизированных комплексов. Это делает доступнее квалифицированную помощь людям и позволяет сохранить человеческий капитал региона", — отметил Андрей Мисюра.

Как работает цифровой хирург CORI?

Цифровой хирург CORI получил прозвище "ювелир" от врачей. Робот помогает специалистам точнее устанавливать эндопротезы и более бережно обращаться с мягкими тканями и связками пациентов. Это значительно снижает травматичность операций и ускоряет процесс восстановления пациентов.

"Благодаря ему операция становится менее травматичной, и восстановление пациентов происходит быстрее", — добавили врачи.

За время работы цифрового хирурга в УКЛРЦ уже было проведено 12 успешных операций с его помощью. В следующем месяце планируется выполнить около 30 таких операций.

Центр и его роль в эндопротезировании региона

УКЛРЦ был создан в 2014 году по инициативе Владислава Тетюхина (бывшего владельца ВСМПО) и правительства Свердловской области. Центр стал важным медицинским учреждением региона, выполняющим почти половину всех эндопротезирований в Свердловской области.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинске увеличили состав молодёжной палаты городской думы с 21 до 45 человек сегодня в 7:36
Молодёжи стало в два раза больше: что задумали депутаты Челябинска и зачем им 45 человек

Молодёжная палата при гордуме Челябинска станет почти вдвое больше — 45 человек. Введут новые комиссии по спорту и патриотическому воспитанию.

Читать полностью » В Челябинске бухгалтер и экономист больницы направили 7 млн рублей на косметические процедуры сегодня в 6:36
Подтяжка за счёт пациентов: экономист и бухгалтер больницы пошли на блефаро-преступление

В Челябинске двух бухгалтеров больницы № 9 судят за оплату косметологических процедур за счёт бюджета — ущерб составил свыше семи миллионов рублей.

Читать полностью » В Челябинске самые дешёвые квартиры сдают в Металлургическом районе — риелторы сегодня в 5:56
Челябинцы рвутся в район, где однушка стоит как подписка на стриминг — что там происходит

В Челябинске самые доступные квартиры для долгосрочной аренды нашли в Металлургическом районе — однушку можно снять за 15 тысяч рублей в месяц.

Читать полностью » В Челябинске трое лжетаcкистов получили реальные сроки за обман пассажиров аэропорта сегодня в 4:46
Аэропорт, карты и фальшивые таксисты: схема, в которую попались даже самые осторожные

В Челябинске троих «таксистов» отправили в колонию за карточное мошенничество с пассажирами аэропорта. Они обманом выманили 440 тысяч рублей.

Читать полностью » В Екатеринбурге выросло число преступлений, совершённых иностранцами — 555 за девять месяцев сегодня в 3:33
Мигранты и 200 закладок за два дня: что скрывает рост преступности в Екатеринбурге

В Екатеринбурге число преступлений, совершённых мигрантами, выросло в полтора раза. Полиция объясняет рост статистики новой практикой учёта, а не всплеском преступности.

Читать полностью » Молодые семьи Екатеринбурга смогут получить выплаты на первый взнос по ипотеке сегодня в 2:26
Квартирный вопрос сдвинулся: молодым семьям обещают до 40% на ипотеку — и без детей тоже

В Екатеринбурге молодые семьи, даже без детей, смогут получить выплаты до 40% от стоимости жилья. Город запускает новую программу поддержки до 2030 года.

Читать полностью » Отдых в Армении: сколько стоит поездка из Урала и что посмотреть в Ереване сегодня в 1:18
Озеро, как море, и коньяк, как легенда: что нельзя пропустить в Армении и как уложиться в бюджет

Ереван называют «розовым городом» и местом, где можно увидеть многое за малые деньги. Журналист проверил, правда ли, что отдых в Армении — бюджетный рай.

Читать полностью » Омбудсмен Свердловской области запретила учителям прикасаться к ученикам сегодня в 0:23
Учитель без права руки: что теперь делать, если школьник превращает класс в цирк

Учителям в Свердловской области запретили прикасаться к ученикам даже в конфликте. Почему омбудсмен считает это вопросом достоинства, а не слабости?

Читать полностью »

Новости
Наука
В Турции в стенах дома в деревне Ярышлы обнаружили камни с латинскими надписями Каракаллы
Еда
Врач-диетолог напомнила, что сало содержит витамин D и полезные жирные кислоты
Туризм
Российский тревел-блогер заявил, что русские и американцы больше похожи, чем кажется
Дом
Организаторы пространства назвали правило 90/90 эффективным инструментом минимализма
Питомцы
Укрепление иммунитета питомцев: профилактика простудных заболеваний в зимний период
Дом
Эксперты по уходу за тканями советуют перекладывать бельё листами для сушки при хранении
Дом
Специалисты рекомендуют делить школьные принадлежности по категориям для экономии времени
Дом
5 домашних задач в неделю, помогают поддерживать чистоту в доме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet