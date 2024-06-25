Илон Маск анонсировал обновленную версию человекоподобного робота Tesla Optimus Gen 2 и озвучил его стоимость на собрании акционеров Tesla. Стоимость робота будет варьироваться от 10 до 20 тысяч долларов.

Главная цель проекта — трансформация рынка труда и повышение рыночной стоимости Tesla. Роботы Optimus будут сначала доступны для лизинга, с полноценным запуском продаж планируемым на период между 2028 и 2030 годами. Маск также сообщил, что в следующем году на заводах Tesla начнут работать тысячи этих роботов.

Фото: flickr.com/Steve Jurvetson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)