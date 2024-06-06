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XBot-L стал первым в мире роботом, который прошел по Великой Китайской стене
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:40

XBot-L стал первым в мире роботом, который прошел по Великой Китайской стене

XBot-L, разработанный компанией Robot Era и Институтом междисциплинарных информационных наук Университета Цинхуа, стал первым роботом, прошедшим по Великой Китайской стене. Этот робот демонстрирует стабильность и маневренность благодаря фирменной технологии Perceptive RL, которая позволяет ему адаптироваться к неровной поверхности и принимать решения в незнакомой местности.

В будущем компания планирует продолжить обучение XBot-L новым навыкам и разработку ещё более продвинутых гуманоидных роботов.

Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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