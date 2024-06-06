XBot-L, разработанный компанией Robot Era и Институтом междисциплинарных информационных наук Университета Цинхуа, стал первым роботом, прошедшим по Великой Китайской стене. Этот робот демонстрирует стабильность и маневренность благодаря фирменной технологии Perceptive RL, которая позволяет ему адаптироваться к неровной поверхности и принимать решения в незнакомой местности.

В будущем компания планирует продолжить обучение XBot-L новым навыкам и разработку ещё более продвинутых гуманоидных роботов.

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