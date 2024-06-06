XBot-L, разработанный компанией Robot Era и Институтом междисциплинарных информационных наук Университета Цинхуа, стал первым роботом, прошедшим по Великой Китайской стене. Этот робот демонстрирует стабильность и маневренность благодаря фирменной технологии Perceptive RL, которая позволяет ему адаптироваться к неровной поверхности и принимать решения в незнакомой местности.
В будущем компания планирует продолжить обучение XBot-L новым навыкам и разработку ещё более продвинутых гуманоидных роботов.
Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Эксперт Лепехин: Венгрия ведет свою политику и называть ее другом РФ неправильно
Владимир Лепехин, генеральный директор ЕАЭС: О перспективах в взаимоотношениях между Россией и Венгрией и позиции Будапешта по отношению к Москве, специально для Newsinfo.Ru.
ООН избрала непостоянных членов Совбеза
Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций избрала Сомалию, Пакистан, Панаму, Данию и Грецию в качестве непостоянных членов Совета безопасности на период с 2025 по 2026 годы, сообщает корреспондент информационного агентства РИА Новости.
Microsoft: устаревшую Windows 10 постепенно обновят до 11
Microsoft объявила о новой бета-программе для постепенного добавления новых функций в устаревшую операционную систему Windows 10.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.