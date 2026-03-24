Регистратура на проводе: в Костромской области заработал искусственный интеллект для записи к врачу

В Костромской области запустили упрощенную систему записи к медицинским специалистам с помощью робота-оператора. Пациенты могут оформить визит в поликлинику, позвонив по единому номеру 122 и выбрав в голосовом меню клавишу пять. Нововведение презентовали главе региона в рамках рабочего совещания, подчеркнув, что сервис уже доступен для жителей всех муниципалитетов области. Технология позволяет автоматизировать процесс выбора врача и времени приема, разгружая сотрудников регистратур.

Принцип работы системы

Голосовой ассистент использует алгоритмы распознавания речи для имитации полноценного диалога с человеком. Система последовательно опрашивает пациента, уточняя его личные данные, дату рождения, необходимую специализацию, выбранное лечебное учреждение, а также желаемое время посещения.

Одной из ключевых особенностей сервиса стало отсутствие строгих требований к формулировкам. Граждане могут произносить названия больниц своими словами, а робот распознает контекст и подберет соответствующий объект в базе данных.

В ситуациях, требующих уточнения специфических медицинских вопросов, алгоритм способен давать дополнительные разъяснения. Это минимизирует вероятность ошибок при выборе профильного специалиста или участка.

"Внедрение автоматизированных систем в управление региональной медициной позволяет значительно сократить время ожидания на линии. Искусственный интеллект исключает человеческий фактор в рутинных операциях, обеспечивая стабильную работу сервиса в режиме 24/7. Такой подход к развитию городской инфраструктуры делает государственные услуги доступнее для широкого круга граждан. Важно, что система не заменяет людей полностью, а грамотно распределяет нагрузку на колл-центры". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Охват и возможности голосового помощника

Функционал робота-оператора охватывает поликлиническое звено во всей Костромской области. На данный момент через голосового ассистента можно записаться на первичный прием к 14 видам медицинских специалистов, включая терапевтическую и педиатрическую службы, хирургов, офтальмологов и отоларингологов.

Система работает круглосуточно, что позволяет пациентам планировать визиты в любое удобное время, не дожидаясь открытия регистратуры. Интеграция базы данных всех поликлиник обеспечивает актуальность информации о расписании приема врачей.

Если задача пациента оказывается сложной для обработки или выходит за рамки заранее заданных алгоритмов, система автоматически переключает звонок на специалиста колл-центра. Переадресация осуществляется в часы работы службы поддержки.

Доступные способы записи

Новый сервис робота-оператора дополняет действующую цифровую инфраструктуру региона, не отменяя другие способы взаимодействия с медучреждениями. Жители по-прежнему могут воспользоваться порталом государственных услуг или региональным ресурсом для электронной записи.

Для тех, кто предпочитает традиционные подходы или мобильные технологии, сохраняются возможности обращения через приложение "Витакарта", звонок на горячую линию 8-800-450-03-03 или личное посещение регистратуры. Также в холлах крупных медицинских центров продолжают работать информационные терминалы.

Многоканальность системы позволяет пациентам выбирать наиболее удобный для них формат взаимодействия. Такой подход обеспечивает стабильный доступ к медицинской помощи даже при сбоях в работе одного из цифровых инструментов.