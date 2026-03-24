Пакет с едой
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:43

Мир без курьеров наступит завтра: по тротуарам Подмосковья скоро поедут автономные роботы

В апреле текущего года сервис автономной доставки от "Яндекса" приступает к работе в четырех городах Московской области: Долгопрудном, Люберцах, Одинцове и Химках. Инициатива реализуется при поддержке регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. На начальном этапе беспилотные устройства будут доставлять заказы из "Яндекс Лавки", а в дальнейшем спектр подключенных сервисов расширится за счет "Еды" и "Доставки". Роботы запрограммированы на соблюдение правил дорожного движения, корректное распознавание световых сигналов и обеспечение безусловного приоритета пешеходов.

Технологические аспекты работы

Автономные доставщики представляют собой мобильные устройства, перемещающиеся по тротуарам со скоростью идущего человека. Подобный скоростной режим минимизирует риски возникновения помех для окружающих и делает взаимодействие робота с городской инфраструктурой максимально безопасным. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что ключевым требованием к подобным технологиям в жилых массивах остается комфорт пешеходов.

"Внедрение подобных интеллектуальных систем в жизнь подмосковных городов меняет уклад городской логистики и повышает эффективность распределения курьерских ресурсов. Использование роботизированных платформ позволяет оптимизировать нагрузку на транспортную сеть в условиях плотной застройки. Важно, что разработчики отдают приоритет безопасности, учитывая специфику взаимодействия техники с пешеходными потоками. Это демонстрирует готовность инфраструктуры региона к масштабным цифровым трансформациям в ближайшее время".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Алгоритмы, управляющие аппаратами, постоянно адаптируются к меняющимся условиям внешней среды. Система датчиков и сенсоров гарантирует, что даже в условиях оживленных городских улиц устройство способно корректно объезжать препятствия и останавливаться перед препятствующими движению объектами. Автоматизация процессов сводит к минимуму возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Подготовка городской среды

В настоящий момент в городах, где планируется запуск, ведутся активные подготовительные мероприятия. Специальные роботы-картографы производят сканирование локаций, создавая высокоточные цифровые карты. Эти данные необходимы для того, чтобы автономные платформы могли безошибочно ориентироваться в пространстве, распознавая перекрестки, съезды с тротуаров и другие объекты ландшафта.

Детализированная карта местности обеспечивает стабильную работу навигации независимо от времени суток и меняющихся погодных условий. Такой подход позволяет минимизировать погрешности при движении в условиях плотной городской застройки. Подготовительный этап критически важен для бесперебойной интеграции роботов в повседневную жизнь крупных микрорайонов.

Перспективы внедрения

Технологическая стратегия компании предполагает существенное расширение парка устройств. К концу 2027 года планируется выпуск 20 тысяч роботов-доставщиков четвертого поколения. Новые модели отличаются упрощенной конструкцией и удешевленным производственным процессом, что является драйвером для быстрого охвата новых муниципальных образований.

Экономическая эффективность использования автономных решений уже сопоставима с услугами традиционных курьеров. Прогнозируется, что по мере наполнения рынка и совершенствования технологий стоимость одной доставки будет демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению. Масштабирование данного проекта в Московской области станет важным этапом в развитии беспилотной логистики на территории всей страны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Стройка как конструктор из детства: дома в Москве теперь собирают без бетона и лишней пыли вчера в 22:22

Столичные стройплощадки переходят на принципиально новые рельсы: от управления тяжелой техникой по экрану до конструкторов, заменяющих привычный бетон.

Читать полностью » Не только просвещение: в Тульской области заложили основу для укрепления связей между народами вчера в 20:49

Представители власти и духовенства приступили к разработке стратегии, способной укрепить общественные связи и изменить подход к воспитанию молодежи в регионе.

Читать полностью » Миллиард на детское здоровье: в густонаселенном районе Рязани готовят к старту большую стройку вчера в 20:35

В одном из самых загруженных микрорайонов города готовятся к началу масштабного проекта по расширению доступности квалифицированной медицинской помощи.

Читать полностью » Усадьбы выходят из тени руин: масштабная программа перезагрузки наследия стартует в Тамбове вчера в 17:34

Власти региона готовят масштабную программу по спасению архитектурных памятников, ставя перед собой задачу найти новый баланс между законом и частным капиталом.

Читать полностью » Семь ключей к бокалу: хитрости, которые помогут сориентироваться на винной ярмарке в Ярославле вчера в 15:29

Весеннее событие в Ярославле открывает сезон масштабных гастрономических встреч, предлагая горожанам по-новому взглянуть на выбор напитков и их подачу.

Читать полностью » Больше никаких проводов в груди: российские биоинженеры из МФТИ нашли замену кардиостимуляторам вчера в 15:26

В медицине назревает прорыв, который обещает избавить пациентов с сердечными патологиями от зависимости от традиционных металлических устройств и их замены.

Читать полностью » Всевидящее око на дорогах: новые технологии в Тверской области вычисляют нарушителей за секунды вчера в 15:22

В Тверской области запустили инновационный центр, который в круглосуточном режиме анализирует данные со всех камер для контроля дорожной обстановки.

Читать полностью » Ямы уйдут в прошлое: в Московской области полным ходом готовят реконструкцию магистралей вчера в 14:50

В ближайший период дорожные службы займутся глобальным восстановлением полотна, чтобы изменить привычные маршруты для тысяч автовладельцев и перевозчиков.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Техника в тесном пространстве: курганский завод запустил серийную сборку мощных погрузчиков
ПФО
Технологии против реальности: какой сектор экономики диктует правила выживания в Чувашии
ПФО
Без лишних бумаг и ожиданий: в Чувашии изменили порядок начисления выплат ветеранам аварии
ПФО
Деньги на старт: ульяновское ноу-хау помогает сотням семей обрести источник дохода
ПФО
Доступного жилья почти нет: в Казани предложение по семейной ипотеке рухнуло до рекордных процентов
Наука
Океан молчал миллионы лет: под толщей воды обнаружили конструкцию невероятных масштабов
ПФО
Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля
ЮФО
Автопутешествия на пике популярности: как Сочи и Краснодар завоевывают сердца путешественников
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

