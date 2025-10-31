Робот, который не просто убирает: NEO — это настоящий член семьи, а не просто бытовая техника

Норвежская компания 1X Tech представила революционного домашнего помощника — робота NEO, созданного специально для выполнения бытовых задач. Этот человекоподобный робот умеет складывать бельё, наводить порядок в комнатах и со временем обучается новым обязанностям, наблюдая за действиями хозяев и перенимая их привычки. С запуском NEO начинается новая эра домашних технологий, где робот становится не просто инструментом, а полноценным помощником по дому.

"Раньше такие роботы существовали только в фантастических фильмах и лабораториях. Сегодня вы можете заказать одного себе домой", — сказал основатель 1X Tech Бернт Берних.

Особенности NEO

Главной особенностью NEO является его способность адаптироваться к дому и семье, помогая в ежедневных делах. Робот может выполнять целый ряд задач, таких как уборка, складка белья, организация пространства и даже помощь с приготовлением пищи. Система Chores позволяет владельцам назначать задачи для робота с помощью голосовых команд или через мобильное приложение.

Человекообразный дизайн и безопасность

NEO — это гуманоидный робот, весом 30 кг, который работает почти бесшумно — на уровне 22 децибелов (тоже самое, что и обычный холодильник). Он оснащён датчиками, которые помогают ему избегать препятствий и работать в тесных пространствах. NEO может поднимать предметы весом до 70 кг, что делает его пригодным для выполнения разнообразных задач по дому.

Кроме того, робот безопасен для окружающих: его движение плавное, благодаря технологии Tendon Drive, использующей компактные двигатели с высоким крутящим моментом. Это позволяет роботу действовать в непредсказуемых ситуациях, таких как неожиданное вмешательство домашних животных или людей.

Интеллектуальные функции

Сердцем NEO является модель искусственного интеллекта 1X, которая обучена на реальных данных бытовых условий. Эта модель помогает роботу действовать в изменчивых и непредсказуемых ситуациях, запоминать действия владельцев и обучаться новым задачам.

Кроме того, NEO оснащён встроенной языковой моделью, аналогичной современным чат-ботам. Это позволяет роботу поддерживать разговор, понимать контекст и взаимодействовать с людьми без необходимости в экране или клавиатуре. Он может напомнить хозяевам о важных датах, предложить рецепт ужина, запомнить списки покупок или предпочтения в еде.

"NEO способен заметить продукты на столе и предложить рецепт ужина, а также запомнить, что у вас сегодня день рождения", — добавляет Бернт Берних.

Технологии и подключение

NEO использует передовые технологии и может подключаться к Wi-Fi, Bluetooth и 5G, что позволяет ему управлять различными устройствами в доме, например, включать и выключать свет, открывать двери или приносить необходимые вещи. Также робот оснащён встроенными динамиками, что позволяет использовать его как музыкальную систему.

Основное преимущество NEO — его способность обучаться. Он наблюдает за действиями владельцев и постепенно совершенствует свои навыки, адаптируясь к их повседневной жизни и привычкам.

Сравнение с другими роботами

Параметр NEO Традиционные роботы-помощники Тип Человекообразный робот Роботы с ограниченной функциональностью Способность к обучению Самообучение, адаптация Ограниченное программирование Уровень шума 22 дБ (тише холодильника) 50-60 дБ (средний уровень шума) Максимальная нагрузка 70 кг 10-15 кг (для большинства моделей) Подключение Wi-Fi, Bluetooth, 5G Wi-Fi

Когда начнутся поставки NEO?

Компания планирует начать поставки NEO в 2026 году, начиная с США. Робот будет доступен в трёх спокойных оттенках: бежевом, сером и темно-коричневом. Это придаст NEO универсальность в любом интерьере и поможет интегрировать его в дома с различным стилем.

"NEO становится не просто помощником, а полноценным спутником в доме, что открывает новую эру взаимодействия человека и технологий", — заключает Бернт Берних.

Плюсы и минусы NEO

Плюсы Минусы Гибкость и адаптивность к бытовым условиям Высокая цена на начальном этапе Способность учиться и улучшать свои навыки Ограниченная доступность на старте продаж Беспроводная передача данных Требует определённых технических навыков для настройки Устойчивость к бытовым условиям (плавные движения) Требует стабильного интернет-соединения

FAQ

Когда можно будет купить NEO?

Первые поставки начнутся в 2026 году в США, а затем охватят другие страны.

Как NEO учится выполнять новые задачи?

NEO наблюдает за действиями людей и постепенно адаптируется, запоминает действия и начинает выполнять новые задачи с помощью своего искусственного интеллекта.

Могу ли я управлять NEO удалённо?

Да, через мобильное приложение или голосовые команды, а также через систему облачного управления.

Что делать, если NEO не может выполнить задачу?

Можно подключить специалиста компании 1X для удалённого вмешательства и обучения робота новым функциям.

Мифы и правда

Миф: NEO будет только выполнять стандартные задачи.

Правда: NEO способен обучаться, адаптироваться и выполнять уникальные задачи в зависимости от предпочтений владельца. Миф: Невозможно использовать NEO для всего дома.

Правда: NEO легко интегрируется в дом и может выполнять широкий спектр задач, от уборки до помощи в быту. Миф: НEO слишком сложен в использовании.

Правда: Робот имеет интуитивно понятный интерфейс, который можно легко настроить через приложение.

Исторический контекст

Идея создания человекоподобных роботов начала развиваться с начала XX века. Первая попытка создания гуманоидного робота была осуществлена в 1920 году, когда чешский инженер Карел Чапек придумал термин "робот" в своей пьесе. Сегодня технологии шагнули вперёд, и роботы, такие как NEO, становятся реальными помощниками в домах по всему миру, улучшая качество жизни и упрощая повседневные задачи.

Три интересных факта